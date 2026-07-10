Η-circle-πήρε-το-«πράσινο-φως»-για-να-λειτουργήσει-ως-τράπεζα

Άνοδο κατέγραψε η Circle, η εταιρεία έκδοσης stablecoins, μετά την έγκριση που έλαβε την Παρασκευή από το Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος των ΗΠΑ (OCC), προκειμένου να λειτουργήσει ως trust bank (τράπεζα καταπιστεύματος), όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.

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Άνοδο κατέγραψε η Circle, η εταιρεία έκδοσης stablecoins, μετά την έγκριση που έλαβε την Παρασκευή από το Γραφείο Ελέγχου Νομίσματος των ΗΠΑ (OCC), προκειμένου να λειτουργήσει ως trust bank (τράπεζα καταπιστεύματος), όπως ανακοίνωσε η ίδια η εταιρεία.

Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 12% στις πρώτες συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη έγκριση παρέχει στην εταιρεία τη δυνατότητα να διαχειρίζεται απευθείας τα αποθεματικά που υποστηρίζουν τα ρυθμιζόμενα stablecoins της, κυρίως το USDC, το οποίο διαθέτει περισσότερα από 73 δισ. δολάρια σε κυκλοφορία. Η νέα τράπεζα θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Circle National Trust. Μέχρι σήμερα, η Circle βασιζόταν σε τρίτες τράπεζες και θεματοφύλακες για τη φύλαξη των μετρητών και των κρατικών τίλων του αμερικανικού δημοσίου που υποστηρίζουν το USDC.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο καταστατικό δεν επιτρέπει στην Circle να λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα, δηλαδή να δέχεται καταθέσεις και να χορηγεί δάνεια.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, όπου οι εταιρείες επιχειρούν μια σημαντική μετάβαση: από πάροχοι χρηματοοικονομικών εφαρμογών σε βασικές χρηματοοικονομικές υποδομές. Οι πρόσφατες ενέργειες του OCC περιλάμβαναν εγκρίσεις ή αιτήσεις από εταιρείες όπως οι Coinbase, BitGo, Fidelity Digital Assets, Ripple και Paxos, γεγονός που αποτυπώνει τον αγώνα δρόμου για τον έλεγχο μεγαλύτερου μέρους της ρυθμιζόμενης χρηματοοικονομικής αλυσίδας.

Παράλληλα, το καταστατικό λειτουργίας προσφέρει στην Circle εποπτεία από ομοσπονδιακή τραπεζική ρυθμιστική αρχή, αντί να υπόκειται σε ξεχωριστές ρυθμίσεις σε επίπεδο πολιτείας – ένα σημαντικό ζήτημα για τις ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αυστηρά ρυθμιζόμενο κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αντί να αντιμετωπίζουν ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο, οι εταιρείες καλούνται συχνά να συμμορφώνονται με 50 διαφορετικά, αν και παρόμοια, ρυθμιστικά πλαίσια, τα οποία μπορούν όχι μόνο να επιβραδύνουν την ανάπτυξη αλλά και να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος.

Την ίδια στιγμή, η μάχη στην αγορά των stablecoins έχει ενταθεί, καθώς πριν από σχεδόν έναν χρόνο η Ουάσιγκτον προσέφερε μεγαλύτερη κανονιστική σαφήνεια στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω του νόμου GENIUS, ο οποίος θέσπισε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο για τα stablecoins πληρωμών.

Ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές εταιρείες δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την έκδοση των δικών τους σταθερών νομισμάτων – γεγονός που δημιουργεί αυξανόμενη ανταγωνιστική πρόκληση για το USDC. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να αξιοποιήσουν τις ροές πληρωμών, να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες και να αναπτύξουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες βασισμένες σε προγραμματιζόμενα ψηφιακά δολάρια, αντί να εξαρτώνται από τρίτους εκδότες, όπως η Circle.

Τέλος, η άδεια λειτουργίας που έλαβε η Circle από το OCC ενισχύει την ελκυστικότητά της ως ρυθμιζόμενης χρηματοοικονομικής υποδομής για θεσμικούς πελάτες.