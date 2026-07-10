Η easyJet εξετάζει προσφορά εξαγοράς από την Apollo – Εκτοξεύθηκε η μετοχή

Την ανιούσα έχει πάρει η μετοχή της easyJet, αφού η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι εξετάζει μια πρόταση εξαγοράς ύψους 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo Global Management.

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Την ανιούσα έχει πάρει η μετοχή της easyJet, αφού η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε ότι εξετάζει μια πρόταση εξαγοράς ύψους 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo Global Management.

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς σε μετρητά, οι μέτοχοι της easyJet θα δικαιούνται 7,15 λίρες (9,61 δολάρια) ανά μετοχή της εταιρείας, πρόταση που αποτιμά την επιχείρηση στις 5,7 δισ. λίρες, δηλαδή στα περίπου 7,66 δισ. δολάρια.

Ως εναλλακτική λύση αντί της πληρωμής σε μετρητά, η Apollo θα προσφέρει επίσης στους μετόχους μια «Εναλλακτική Συμμετοχής σε Μετοχικό Κεφάλαιο» (Stub Equity Alternative) — τη δυνατότητα να μεταφέρουν την υπάρχουσα συμμετοχή τους στην easyJet στο επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου τα κεφάλαια της Apollo θα διακρατούν την επένδυσή τους στην easyJet.

Οι όροι αυτής της εναλλακτικής επιλογής, η οποία θα επέτρεπε στους μετόχους να διατηρήσουν τα δικαιώματα ψήφου τους, παραμένουν υπό περαιτέρω διαπραγμάτευση.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 13% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς.

Να θυμίσουμε ότι οι μετοχές της easyJet είχαν εκτοξευθεί τη Δευτέρα, αφού η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε πρόταση εξαγοράς ύψους 7,3 δισ. δολαρίων από την εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Castlelake.

Η προτεινόμενη τιμή προσφοράς της Apollo αντιπροσωπεύει premium 81% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της easyJet στις 3,94 λίρες ανά μετοχή στις 28 Μαΐου, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου προσφοράς για την πρόταση εξαγοράς της εταιρείας από την Castlelake.