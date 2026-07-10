Η-shein-θα-μπορούσε-να-στοχεύσει-σε-ipo-τον-Σεπτέμβριο-ή-τον-Οκτώβριο-στο-Χονγκ-Κονγκ

Η εταιρεία λιανικής πώλησης ειδών γρήγορης μόδας Shein είναι πιθανό να στοχεύσει στην αρχική δημόσια προσφορά της στο Χονγκ Κονγκ τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, δήλωσε μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση, αφού η εταιρεία κέρδισε την έγκριση από την κινεζική ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών την Παρασκευή.

Η Shein έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να πουλήσει έως και 8% των μετοχών της, αλλά το τελικό επίπεδο είναι πιθανό να είναι χαμηλότερο, ανέφερε η πηγή. Με πιθανή αποτίμηση IPO από 40 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια, το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα είναι σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό.

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Η Shein αποτιμήθηκε στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια συγκέντρωση χρημάτων το 2022, αλλά η εταιρεία θα αποζημιώσει τους επενδυτές για τη μείωση της αποτίμησης παρέχοντάς τους χρήματα για να αγοράσουν μετοχές στην προσφορά, πρόσθεσε η πηγή.

- Reuters