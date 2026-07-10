Η SK Hynix άντλησε 26,5 δισ. δολ. στη μεγαλύτερη εισαγωγή ξένης εταιρείας στις ΗΠΑ

Η SK Hynix, ένας από τους κολοσσούς της τεχνολογίας και από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές chips μνήμης παγκοσμίως, άντλησε 26,5 δισ. δολάρια με την εισαγωγή των αμερικανικών αποθετηρίων μετοχών (ADS) στο Nasdaq.

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Η SK Hynix, ένας από τους κολοσσούς της τεχνολογίας και από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές chips μνήμης παγκοσμίως, άντλησε 26,5 δισ. δολάρια με την έκδοση Αμερικανικών Αποθετηρίων Μετοχών (American Depositary Receipts – ADRs) στο Nasdaq, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εισαγωγή ξένης εταιρείας στην ιστορία των αμερικανικών αγορών.

Ειδικότερα, η εταιρεία πούλησε 177,9 εκατομμύρια τίτλους ADR προς 149 δολάρια η καθεμία, ένα μικρό premium, 3%, σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της SK Hynix στη Σεούλ την Πέμπτη. Η προσφορά υπερκαλύφθηκε επτά φορές, με περισσότερες από 500 επενδυτικές εταιρείες να διεκδικούν μετοχές, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο βασικός προμηθευτής της Nvidia, ξεπέρασε το ντεμπούτο της Alibaba στις ΗΠΑ και έγινε η τρίτη μεγαλύτερη εισαγωγή στην ιστορία, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το -.

Στην εταιρεία στράφηκαν επενδυτές που αναζητούν περισσότερους τρόπους για να εισέλθουν στην αγορά την τεχνητής νοημοσύνης, με το - να επισημαίνει πως η απόφαση να μην προσελκύσει αγοραστές προσφέροντας ADR με έκπτωση στην τοπική τιμή της μετοχής, δείχνει ότι η εταιρεία είναι βέβαιη ότι η αμερικανική μετοχή της θα λάβει θετική υποδοχή, ακόμη και μετά από ημέρες έντονων διακυμάνσεων στην τιμή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο της Σεούλ.

“Αυτό το premium 3% είναι στην πραγματικότητα εντός του αναμενόμενου εύρους, ειδικά δεδομένου του πόσο τεράστια ήταν η όρεξη των θεσμικών επενδυτών”, δήλωσε ο Sanghyun Park, ιδρυτής της Clepsydra Capital.

Τα ADR πρόκειται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται την Παρασκευή κατά την έκδοσή τους στο Nasdaq Global Select Market με το σύμβολο SKHYV, το οποίο θα αλλάξει σε SKHY στις 13 Ιουλίου.