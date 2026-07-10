Η Wall Street κοιτάζει το ράλι, τα ομόλογα κοιτάζουν τον πληθωρισμό

Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street έστειλε ένα σχεδόν παράδοξο μήνυμα: οι μετοχές έδειξαν να ξεπερνούν γρήγορα τον φόβο της νέας έντασης ΗΠΑ–Ιράν, ενώ η αγορά ομολόγων παρέμεινε σαφώς πιο επιφυλακτική. Με άλλα λόγια, η Wall Street αντέδρασε σαν να πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο γεωπολιτικής μεταβλητότητας που θα περάσει. Τα αμερικανικά ομόλογα, όμως, είδαν κάτι πιο σοβαρό: πιθανή επιστροφή ενεργειακού πληθωρισμού και άρα μικρότερο περιθώριο για χαλάρωση της Fed.

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Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν ανοδικά. Ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,3%, ο S&P 500 κατά 0,8% και ο Dow Jones κατά 0,3%. Η τεχνολογία και ειδικά οι ημιαγωγοί λειτούργησαν ως μηχανή αντίδρασης, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επιστρέφει στις μετοχές υψηλής ανάπτυξης. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επενδυτές δεν εγκαταλείπουν εύκολα το αμερικανικό equity story, ειδικά όσο η εταιρική κερδοφορία και η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις.

Όμως αυτή είναι μόνο η μισή εικόνα. Η άλλη μισή βρίσκεται στην αγορά ομολόγων, όπου οι αποδόσεις παραμένουν υψηλές. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κινείται γύρω στο 4,6%, ενώ το 30ετές βρίσκεται πάνω από το 5%. Αυτό δεν είναι ασήμαντη λεπτομέρεια. Είναι η αγορά που λέει ότι ο πληθωριστικός κίνδυνος δεν έχει εξαφανιστεί και ότι η Fed δύσκολα θα έχει την άνεση να κινηθεί επιθετικά προς χαμηλότερα επιτόκια.

Το πετρέλαιο είναι ο βασικός ενδιάμεσος κρίκος. Το Brent κινείται γύρω από τα 76 δολάρια το βαρέλι και οδεύει προς εβδομαδιαία άνοδο περίπου 6%, λόγω των φόβων για διαταραχές στις ροές από τη Μέση Ανατολή. Οι τιμές δεν έχουν εκτοξευθεί, αλλά η αγορά δεν έχει και πλήρη ηρεμία. Οι επενδυτές βλέπουν ότι η ένταση στον Περσικό Κόλπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να περάσει από το στρατιωτικό στο ενεργειακό πεδίο. Και εκεί τα πράγματα αλλάζουν.

Η βασική διαφορά είναι απλή: οι μετοχές μπορούν να αγνοήσουν για λίγες συνεδριάσεις μια γεωπολιτική κρίση, αν δεν βλέπουν άμεσο πλήγμα στα εταιρικά κέρδη. Τα ομόλογα δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Αν το πετρέλαιο παραμείνει ακριβό, αυξάνεται ο κίνδυνος νέας πληθωριστικής πίεσης. Αν αυξηθεί ο πληθωρισμός, η Fed δυσκολεύεται να μειώσει επιτόκια. Αν τα επιτόκια μείνουν ψηλά, οι αποτιμήσεις των μετοχών θα βρεθούν ξανά υπό πίεση.

Εδώ βρίσκεται η πραγματική αντίφαση της αγοράς. Οι επενδυτές των μετοχών ποντάρουν ότι η κρίση θα ελεγχθεί. Οι επενδυτές των ομολόγων ασφαλίζονται απέναντι στο ενδεχόμενο να μην ελεγχθεί. Η πρώτη στάση είναι αισιόδοξη. Η δεύτερη είναι πιο ψυχρή και ίσως πιο ρεαλιστική.

Η άνοδος των ημιαγωγών δείχνει ότι το αφήγημα της τεχνολογίας παραμένει πολύ ισχυρό. Κάθε φορά που η αγορά βρίσκει αφορμή να αγοράσει, επιστρέφει πρώτα στους ίδιους κλάδους: AI, chips, big tech, εταιρείες με ισχυρή ανάπτυξη εσόδων. Αυτό όμως δημιουργεί και κίνδυνο συγκέντρωσης. Όσο περισσότερο η αγορά στηρίζεται σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, τόσο πιο ευάλωτη γίνεται αν αλλάξει απότομα η εικόνα των επιτοκίων.

Για τις διεθνείς αγορές, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η Wall Street μπορεί να γράψει ακόμη μία ανοδική συνεδρίαση. Μπορεί. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει με το 10ετές κοντά στο 4,6% και το 30ετές πάνω από το 5%, σε περιβάλλον γεωπολιτικής έντασης και πετρελαίου με ανοδική εβδομαδιαία τάση. Εκεί αρχίζει το δύσκολο κομμάτι.

Η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι οι αγορές συχνά υποτιμούν αρχικά τα ενεργειακά σοκ και μετά αναγκάζονται να τα τιμολογήσουν βίαια. Δεν σημαίνει ότι θα έχουμε τέτοιο σενάριο τώρα. Σημαίνει όμως ότι η σημερινή ηρεμία των μετοχών δεν πρέπει να διαβαστεί ως πλήρης εξάλειψη του κινδύνου. Είναι περισσότερο μια προσωρινή υπόθεση εργασίας: ότι η σύγκρουση θα μείνει ελεγχόμενη, οι ροές πετρελαίου δεν θα διακοπούν σοβαρά και η Fed δεν θα αναγκαστεί να γίνει πιο αυστηρή.

Αν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί, τότε η Wall Street μπορεί να συνεχίσει να στηρίζεται στην τεχνολογία και στα εταιρικά αποτελέσματα. Αν όμως το πετρέλαιο κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα ή αν οι αποδόσεις των ομολόγων συνεχίσουν να ανεβαίνουν, τότε το σκηνικό θα αλλάξει γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση, οι μετοχές που σήμερα δείχνουν αδιάφορες απέναντι στον γεωπολιτικό κίνδυνο θα αναγκαστούν να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα του ακριβότερου χρήματος.

Για την Ευρώπη και την Ελλάδα, το μήνυμα είναι ακόμη πιο καθαρό. Η Wall Street μπορεί να έχει μεγαλύτερα περιθώρια αντοχής λόγω τεχνολογικών κερδών και βάθους αγοράς. Η Ευρώπη όμως είναι πιο ευαίσθητη στην ενέργεια και στο κόστος χρηματοδότησης. Αν οι αμερικανικές αποδόσεις παραμείνουν υψηλές, θα πιέσουν συνολικά τις διεθνείς αποτιμήσεις, τις ευρωπαϊκές αγορές και φυσικά το Χρηματιστήριο Αθηνών, που έχει ήδη καταγράψει μεγάλη άνοδο.

Το συμπέρασμα είναι ότι η αγορά μετοχών δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο σενάριο της ελεγχόμενης κρίσης. Η αγορά ομολόγων, αντίθετα, κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο πληθωριστικής ανατροπής. Και συνήθως, όταν οι μετοχές και τα ομόλογα στέλνουν διαφορετικά μηνύματα, δεν έχουν και οι δύο δίκιο για πολύ καιρό.

Με λίγα λόγια: η Wall Street μπορεί να αγνόησε προσωρινά τον πόλεμο, αλλά τα ομόλογα δεν τον αγνόησαν. Και αυτό είναι το πραγματικό προειδοποιητικό σήμα της ημέρας.