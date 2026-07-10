Κίνα:-Η-υπεράκτια-αιολική-ενέργεια-κατευθύνεται-προς-τα-«βαθιά-ύδατα»

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Οι παγκόσμιες γεωπολιτικές αναταράξεις, σε συνδυασμό με την αντικειμενική ανάγκη επίτευξης των κλιματικών στόχων, έχουν αναδείξει την υπεράκτια αιολική ενέργεια σε κεντρικό πυλώνα των στρατηγικών σχεδιασμών πολλών χωρών.

Το 15ο Πενταετές Σχέδιο της Κίνας προβλέπει ρητά τη δημιουργία τεσσάρων μεγάλων υπεράκτιων αιολικών βάσεων και τη μεθοδική προώθηση έργων σε βαθιά και ανοικτά ύδατα, με στόχο η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια kWh. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι ο κλάδος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας θα εισέλθει σε νέα φάση ταχείας ανάπτυξης.

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια χαρακτηρίζεται από ισχυρή παραγωγική ικανότητα, βρίσκεται κοντά στα κέντρα κατανάλωσης ενέργειας και δεν καταλαμβάνει χερσαίες εκτάσεις. Για αυτό, αποτελεί βασικό μοχλό της ενεργειακής μετάβασης της Κίνας, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της για την κορύφωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθρακική ουδετερότητα («διττός στόχος άνθρακα»).

Κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η κινεζική βιομηχανία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας κατέγραψε εντυπωσιακά επιτεύγματα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε τα 47 εκατομμύρια kWh, εδραιώνοντας την Κίνα στην πρώτη θέση παγκοσμίως τόσο σε νέες όσο και σε συνολικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, οι εγχώριες επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντικές τεχνολογικές προόδους σε τομείς όπως οι ανεμογεννήτριες μεγάλης χωρητικότητας και τα δυναμικά υποβρύχια καλώδια. Σε πολλές παράκτιες περιοχές έχουν ήδη δημιουργηθεί ολοκληρωμένες βιομηχανικές αλυσίδες που καλύπτουν τη φάση της κατασκευής ανεμογεννητριών, της παραγωγής εξαρτημάτων, της εγκατάστασης και της συντήρησης. Επίσης αναπτύσσονται νέα, πολυδιάστατα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως ο συνδυασμός της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας με την παραγωγή υδρογόνου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και ώριμου βιομηχανικού οικοσυστήματος για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ενέργειας, μέχρι το τέλος του 2025, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο έφτασε τα 640 εκατομμύρια kWh, εκ των οποίων τα 590 εκατομμύρια kWh προέρχονταν από χερσαία αιολικά πάρκα και τα 47 εκατομμύρια kWh από υπεράκτια. Σε σύγκριση με τους στόχους του 15ου Πενταετούς Σχεδίου, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας αναμένεται να διπλασιαστεί.

Καθώς η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στα παράκτια ύδατα ωριμάζει, τα βαθιά και ανοικτά ύδατα αναδεικνύονται σε νέο επίκεντρο της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Κίνα.

Από τις αρχές φέτος, η ανάπτυξη των τεχνολογιών υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έχει επιταχυνθεί σημαντικά. Η έναρξη λειτουργίας της μεγαλύτερης παγκοσμίως πλωτής πλατφόρμας υπεράκτιας αιολικής ενέργειας ισχύος 16 MWh, καθώς και ενός θαλάσσιου σταθμού μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας παγκόσμιας κλάσης, σηματοδοτεί την είσοδο της κινεζικής υπεράκτιας αιολικής βιομηχανίας στην εποχή της μετάδοσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης.

Παράλληλα, τίθενται σε εφαρμογή ολοκληρωμένα συστήματα που συνδυάζουν ανεμογεννήτριες με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε κρίσιμες τεχνικές προκλήσεις, όπως η ανθεκτικότητα στους τυφώνες, οι δοκιμές αξιοπιστίας του εξοπλισμού και ο έλεγχος της υγρασίας στους θαλάμους λειτουργίας. Επιπλέον, ο στοχευμένος σχεδιασμός και τα συστήματα δοκιμών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής έχουν ενισχύσει σημαντικά την αξιοπιστία των αιολικών εγκαταστάσεων.

Ταυτόχρονα, η αναδιάταξη της διεθνούς πολιτικής για την αιολική ενέργεια δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για την επέκταση των κινεζικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αγορές. Σήμερα, η ανταγωνιστικότητα των κινεζικών εταιρειών του κλάδου παραμένει σταθερά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε παγκόσμια κλίμακα.

Μεταξύ των δέκα κορυφαίων κατασκευαστών ανεμογεννητριών διεθνώς, οι οκτώ είναι κινεζικές εταιρείες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις έξι πρώτες θέσεις της κατάταξης. Η δυνατότητά τους για παραγωγή χαμηλού κόστους, σε συνδυασμό με τους ταχείς χρόνους παράδοσης, τους επιτρέπει να διεισδύουν δυναμικά σε νέες αγορές, μετατρέποντάς τους από απλούς ακολούθους σε πρωταγωνιστές στη διαμόρφωση βιομηχανικών προτύπων.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί του κλάδου, για την επιτάχυνση της διεθνούς παρουσίας της βιομηχανίας δεν επαρκεί η απλή εξαγωγή εξοπλισμού. Απαιτείται παράλληλα η μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών, βιομηχανικών προτύπων και τεχνογνωσίας, ώστε το κινεζικό μοντέλο ανάπτυξης και οι αντίστοιχες λύσεις να συμβάλουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού σε παγκόσμιο επίπεδο.