Κίνα:-Σε-νέα-φάση-η-μείωση-των-εκπομπών-άνθρακα-στον-τομέα-των-μεταφορών

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Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών άνθρακα στην Κίνα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% των συνολικών εκπομπών της χώρας.

Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών στον κλάδο, καθώς και η βελτιστοποίηση της ενεργειακής του δομής, συνιστούν βασικούς άξονες για την επίτευξη των στόχων της χώρας όσον αφορά την κορύφωση των εκπομπών άνθρακα και την ανθρακική ουδετερότητα, καθώς και για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης των μεταφορών.

Σήμερα, πολλές περιοχές της Κίνας υλοποιούν πιλοτικά έργα ενοποίησης μεταφορών και ενέργειας, αξιοποιώντας αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια και άλλες ποικίλες υποδομές, για να διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης των μεταφορών.

Η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων μηδενικών εκπομπών άνθρακα επιταχύνεται, μετατρέποντας σταδιακά τους οδικούς άξονες σε «ενεργειακούς διαδρόμους».

Στον Ανατολικό Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών της πόλης Τζινάν της επαρχίας Σαντόνγκ, τα στέγαστρα των χώρων στάθμευσης είναι καλυμμένα με φωτοβολταϊκά πάνελ. Η εγκατάσταση αυτή προσφέρει σκίαση σε οχήματα και πεζούς, ενώ παράλληλα μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική που χρησιμοποιείται για την καθημερινή λειτουργία του Σταθμού και για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.

Σύμφωνα με το προσωπικό του Σταθμού, τα φωτοβολταϊκά παράγουν κατά μέσο όρο περίπου 10.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ημερησίως. Σε συνδυασμό με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 3,2 MWh, καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των ενεργειακών αναγκών του Σταθμού.

Με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη των ηλεκτρικών βαρέων φορτηγών, η Κίνα προωθεί τη δημιουργία δικτύου 30.000 χιλιομέτρων οδικών μεταφορικών διαδρόμων μηδενικών εκπομπών άνθρακα, σε συντονισμένη ανάπτυξη με τον εκσυγχρονισμό, τον ψηφιακό και ευφυή μετασχηματισμό των μεταφορικών υποδομών.

Τα πράσινα λιμάνια ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Τα παραδοσιακά πλοία βασισμένα σε καύσιμα βαρέος πετρελαίου, συνήθως συνδέονται με υψηλά επίπεδα ρύπανσης και εκπομπών άνθρακα.

Σήμερα, καύσιμα χαμηλών εκπομπών, όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) και η πράσινη μεθανόλη, χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως στη ναυτιλία. Διαθέτοντας μόνιμες υποδομές ανεφοδιασμού με πολλαπλά είδη πράσινων ναυτιλιακών καυσίμων, το λιμάνι Γιανγκσάν της Σαγκάης κατατάσσεται ως ένα από τα κορυφαία λιμάνια με πληρέστατο και ωριμότατο σύστημα παροχής πράσινων καυσίμων.

Παράλληλα, η υπεράκτια αιολική ενέργεια εξελίσσεται σε σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη πράσινων λιμένων. Το υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Jiangsu Guoxin Dafeng παράγει ετησίως 2,88 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών και συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της κατανάλωσης άνθρακα και των εκπομπών CO₂.

Έχουν ιδιαίτερες προοπτικές η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πλοίων. Η διάβρωση του κύτους αυξάνει την αντίσταση κατά την πλεύση, οδηγώντας σε υψηλότερη κατανάλωση καυσίμων και αυξημένο κόστος συντήρησης, επιταχύνοντας και τη φθορά του χάλυβα που δυσχεραίνει σημαντικά την απανθρακοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών. Στο θέμα αυτό, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή αντιδιαβρωτικές επικαλύψεις βιολογικής ανοργανοποίησης για πλοία σε διαφορετικούς τύπους, με στόχο την προστασία εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και τη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, η τεχνολογία δέσμευσης άνθρακα επί των πλοίων έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, με το ποσοστό δέσμευσης να υπερβαίνει το 80%. Σε ένα μεγάλο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η ετήσια μείωση των εκπομπών μπορεί να φθάσει τους 44.000 τόνους, προσφέροντας ουσιαστική τεχνολογική υποστήριξη στη μετάβαση της ναυτιλίας προς την ανθρακική ουδετερότητα.

Προς το παρόν, οι στόχοι για την κορύφωση των εκπομπών άνθρακα και την ανθρακική ουδετερότητα συνδέονται στενά με τη στρατηγική της Κίνας για την ανάπτυξη μιας ισχυρής δύναμης στον τομέα των μεταφορών.

Ο κλάδος των μεταφορών προωθεί τεχνολογικές καινοτομίες και αναβαθμίζει τις πρακτικές διαχείρισης σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής και μεταφορικής αλυσίδας, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός πιο καθαρού, πιο αποδοτικού και πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών.