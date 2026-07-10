Κανονικά θα συνεδριάσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ
Είχε προηγηθεί χθες βράδυ μήνυμα από το κόμμα στα μέλη της ΚΕ ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση λόγω παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου
Κανονικά θα πραγματοποιηθεί αύριο η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος, Φώτη Κουβέλη.
Όπως εξήγησε σε δηλώσεις του στον Τύπο, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».
Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, είχε προηγηθεί χθες βράδυ μήνυμα από το κόμμα στα μέλη της ΚΕ ότι ακυρώνεται η συνεδρίαση λόγω παραίτησης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
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