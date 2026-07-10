Κομισιόν-κατά-meta:-Θέλει-τον-ανθρώπινο-εγκέφαλο-σε-«λειτουργία-αυτόματου-πιλότου»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Meta να αλλάξει τον εθιστικό σχεδιασμό σε Instagram και Facebook, διαφορετικά την προειδοποιεί με πρόστιμα για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η εκτελεστική επιτροπή του μπλοκ δημοσίευσε τα ευρήματά της βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών την Παρασκευή, ζητώντας από τη Meta του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να απενεργοποιήσει λειτουργίες όπως η αυτόματη αναπαραγωγή και η απεριόριστη κύλιση στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του, να εφαρμόσει αποτελεσματικά «διαλείμματα χρόνου οθόνης» και να τροποποιήσει τον αλγόριθμο προτάσεών του, ο οποίος επί του παρόντος στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης.

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«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Meta πρέπει να εφαρμόσει αλλαγές στο σχεδιασμό τόσο του Instagram όσο και του Facebook», ανέφερε η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σε ανακοίνωσή της.

Τα ευρήματα της Meta έρχονται λίγες μέρες πριν από την έκδοση σύστασης από ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ τη Δευτέρα, για τον καθορισμό ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση social media.

Έως 6% των ετήσιων εσόδων

Η Meta θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμα έως και 6% των ετήσιων εσόδων της για παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών, εάν δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Επιτροπής.

«Διαφωνούμε με αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα, τα οποία δεν λαμβάνουν με ακρίβεια υπόψη τα σημαντικά μέτρα που έχουμε λάβει για την προστασία των εφήβων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Meta, Μπεν Γουόλτερς, στο POLITICO.

Ο Γουόλτερς επεσήμανε τους Λογαριασμούς Εφήβων, τους οποίους λάνσαρε το Instagram το 2024. Αυτοί «προστατεύουν αυτόματα τους εφήβους και δίνουν στους γονείς τον έλεγχο», είπε.

Η ΕΕ ερευνά την Meta από τον Μάιο του 2024 για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων της για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ έχει ήδη κατηγορήσει την εταιρεία σε άλλη σειρά ευρημάτων ότι δεν κάνει αρκετά για να κρατήσει τους κάτω των 13 ετών μακριά από τις πλατφόρμες της και να παρέχει διαφάνεια σε εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς .

Στα ευρήματά της την Παρασκευή, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Meta δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους του εθιστικού σχεδιασμού τόσο του Instagram όσο και του Facebook, συμπεριλαμβανομένων των «εξαιρετικά εξατομικευμένων προτάσεων, της αυτόματης αναπαραγωγής και της απεριόριστης κύλισης» (doomscrolling), οι οποίες «τροφοδοτούν την επιθυμία του χρήστη να συνεχίζει να κάνει κύλιση και να θέτει τον εγκέφαλο σε «λειτουργία αυτόματου πιλότου», συμβάλλοντας σε ανθυγιεινές συνήθειες και καταναγκαστική χρήση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Η Επιτροπή τον Φεβρουάριο εξέδωσε ήδη παρόμοιο πόρισμα κατά του TikTok, ισχυριζόμενη ότι στόχευε νεαρούς χρήστες με εθιστικό σχεδιασμό.