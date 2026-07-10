Κομισιόν:-Ο-εθιστικός-σχεδιασμός-των-instagram-και-facebook-παραβιάζει-την-Πράξη-για-τις-Ψηφιακές-Υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε σήμερα προκαταρκτικά ότι η Meta παραβιάζει την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες λόγω του εθιστικού σχεδιασμού του Instagram και του Facebook.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε σήμερα προκαταρκτικά ότι η Meta παραβιάζει την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες λόγω του εθιστικού σχεδιασμού του Instagram και του Facebook.

Η έρευνα αφορά χαρακτηριστικά όπως η ατέρμονη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή, οι ειδοποιήσεις αυτόματης προώθησης, και τα εξαιρετικά εξατομικευμένα συστήματα συστάσεων των πλατφορμών.

Από την έρευνα της Επιτροπής προκύπτει ότι η Meta δεν αξιολόγησε επαρκώς τους κινδύνους που επιφυλάσσει ο εν λόγω εθιστικός σχεδιασμός για τη σωματική και ψυχική υγεία των χρηστών, ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ενηλίκων. Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι τα τρέχοντα μέτρα που εφαρμόζει η Meta δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τους κινδύνους που απορρέουν από τον εθιστικό σχεδιασμό της.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Η προστασία της σωματικής και ψυχικής υγείας των Ευρωπαίων πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες παρέχει ένα σαφές πλαίσιο που καθιστά υπόλογες τις πλατφόρμες για τον εθιστικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις των υπηρεσιών τους. Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλουμε τη νομοθεσία μας στην Ευρώπη.»