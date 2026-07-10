Μαρινάκης-κατά-Ανδρουλάκη-για-τη-13η-σύνταξη:-«Καταθέστε-πρόταση-νόμου-για-να-κοστολογηθεί-από-το-ΓΛΚ»

Να καταθέσει πρόταση νόμου για τη 13η σύνταξη, ώστε να υπάρξει επίσημη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, καλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη σημερινή αντιπαράθεση στη Βουλή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την ακρίβεια και τις παροχές προς τους συνταξιούχους.

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Ο κ. Μαρινάκης υποστηρίζει ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης σύνταξης, όπως την περιγράφει η κυβέρνηση, έχει δημοσιονομικό κόστος 2,5 δισ. ευρώ, επικαλούμενος τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού και την έκθεση «ΗΛΙΟΣ».

Στην ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά από τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί από το ΓΛΚ η κοστολόγηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ.

«Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συγκρίνει το κόστος της πρότασης του ΠΑΣΟΚ με την ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ που χορηγεί η κυβέρνηση κάθε Νοέμβριο σε δικαιούχους συνταξιούχους, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη παροχή κοστίζει 560 εκατ. ευρώ.

Όλη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη:

Δεδομένου του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και από την έκθεση«ΗΛΙΟΣ», καλούμε τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως «13η σύνταξη» και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και εγγραφη κοστολογηση απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Αυτός ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να καταλάβουν στο ΠΑΣΟΚ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μαλιστα που η ενισχυση των 300 ευρω που δινεται καθε Νοεμβριο απο την Κυβερνηση κοστίζει 560 εκατ. ευρω.

- sofokleous10.gr

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