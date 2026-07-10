Με-το-δάχτυλο-στη-σκανδάλη:-Το-Ισραήλ-περιμένει-το-«ΟΚ»-του-Τραμπ-για-να-ξαναχτυπήσει-το-Ιράν-«αν-χρειαστεί»

Το ενδεχόμενο να εμπλακεί ξανά στρατιωτικά εναντίον του Ιράν φέρεται να εξετάζει το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Τεχεράνης βρίσκεται σε οριακό σημείο. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ισραηλινές υπηρεσίες διαβίβασαν στις ΗΠΑ νέα στοιχεία για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από το Ιράν.

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Μερίδα αξιωματούχων στο Ισραήλ επιθυμεί την εμπλοκή της χώρας στη νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και την επανάληψη των πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ωστόσο αναμένει το «πράσινο φως» από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan.

Το δημοσίευμα, το οποίο δεν επικαλείται συγκεκριμένες πηγές, αναφέρει ότι στο Τελ Αβίβ εκτιμούν πως οι αμοιβαίες επιθέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Ανάλογες πληροφορίες μεταδίδει και η New York Post, επικαλούμενη πηγή κοντά στην κυβέρνηση Νετανιάχου, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε μελλοντικά πλήγματα και να επαναφέρει πλήρως τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης.

«Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε ξανά, αν χρειαστεί», ανέφερε η ανώνυμη πηγή, σε δήλωση που φέρεται να έγινε την Τετάρτη, πριν οι ΗΠΑ ξεκινήσουν τα πλήγματα κατά του Ιράν.

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι, παρότι το Ισραήλ «δεν επιθυμεί να επιστρέψει στις ημέρες που οι πολίτες έπρεπε να τρέχουν στα καταφύγια», δεν σκοπεύει να «αγνοήσει όσα συμβαίνουν στο Ιράν». «Αν αυτό είναι το τίμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε, θα αντέξουμε αυτή την κατάσταση», σημείωσε.

Πληροφορίες για νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Ισραήλ φέρεται να ενημέρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών του σχετικά με σχέδιο του Ιράν για τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πρόσωπα με γνώση του ζητήματος, αναφέρει ότι οι πληροφορίες αυτές διαβιβάστηκαν από το Ισραήλ στην αμερικανική πλευρά, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πότε έγινε η ενημέρωση ή μέσω ποιου διαύλου.

Η Wall Street Journal σημειώνει ότι το Ιράν έχει επανειλημμένα διατυπώσει δημόσια απειλές για τη δολοφονία του Τραμπ μετά την αμερικανική επιχείρηση του 2020, κατά την οποία σκοτώθηκε ο στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί, επικεφαλής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εκκλήσεις για τον θάνατο του Αμερικανού προέδρου εμφανίζονται και στις εκδηλώσεις πένθους που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον νεκρό ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο αρκετών αποπειρών δολοφονίας –ανάμεσά τους και η επίθεση του 2024, όταν σφαίρα τον τραυμάτισε ελαφρά στο αυτί– αναφέρθηκε αυτή την εβδομάδα στις απειλές εναντίον του.

«Βρίσκομαι σε κάθε λίστα. Είδα σήμερα το πρωί ότι είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως να μην κρατήσει για πολύ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.