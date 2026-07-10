Μητσοτάκης: Έως τέλος Αυγούστου μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel – Συμφωνία με διυλιστήρια

Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια.

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«Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως ανακοίνωσε, τα ελληνικά διυλιστήρια δεσμεύθηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά, ώστε να απορροφηθεί μέρος της επιβάρυνσης.

«Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως διευκρίνισε, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά που κυβέρνηση παρεμβαίνει έτσι στα διυλιστήρια για μείωση στις τιμές των καυσίμων

Όλη η πρωτολογία του πρωθυπουργού:

«Έχουμε χρέος ως πολιτικό σύστημα να μην φορτώσουμε χρέος στις επόμενες γενιές, όπως κανείς δεν θέλει να φορτώνει χρέη στα παιδιά του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στον Νίκο Ανδρουλάκη σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας, ενώ επεσήμανε ότι το δημόσιο χρέος μειώθηκε από το 182% στο 146% του ΑΕΠ και εκτίμησε ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 130%, ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στήριξη της κοινωνίας προϋποθέτει την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε παράλληλα με τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Αναφερόμενος στους μισθούς, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα, κάνοντας λόγο για σωρευτική αύξηση της τάξης του 40%.

Παρουσιάζοντας στοιχεία, ανέφερε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός την περίοδο 2019-2025 στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 26%, ενώ στην Ελλάδα έως τα μέσα του 2026 στο 23%, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κατέγραψε χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι η ακρίβεια αποτελεί ζήτημα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους ομολόγους του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση» και ότι η Ελλάδα του 2026 είναι «πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019».

Η δευτερολογία Μητσοτάκη:

Στη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο αντιμετώπισης της ακρίβειας, επικαλούμενος το δημοσιονομικό κόστος και την εμπειρία άλλων χωρών. «Σε πολλές χώρες που εφάρμοσαν μειώσεις ΦΠΑ, το μέτρο πάρθηκε πίσω», ανέφερε, επαναλαμβανοντας ότι μια τέτοια επιλογή θα δημιουργούσε «μεγάλη τρύπα στα δημοσιονομικά».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο μειωμένος ΦΠΑ αφορά το σύνολο των καταναλωτών, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, ενώ η κυβέρνηση, όπως είπε, επιλέγει «να στηρίζει στοχευμένα όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κάλεσε την αντιπολίτευση να παρουσιάζει συγκεκριμένες προτάσεις με κοστολόγηση. «Να έρχεστε κ. Ανδρουλάκη με ένα μικρό χαρτάκι που θα λέει: θέλω να μειώσω τον ΦΠΑ σε αυτά τα προϊόντα, με έναν λογαριασμό 1 δισ. ευρώ, το οποίο θα βρω αυξάνοντας αυτούς τους φόρους. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη αντιπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά.

Η αντιπαράθεση για τη 13η σύνταξη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην πρόταση για επαναφορά της 13ης σύνταξης, ζητώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάσει το ακριβές κόστος του μέτρου.

«Πόσο στοιχίζει; Θέλω ένα νούμερο, όχι χαρτιά», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά το κόστος της επιστροφής της 13ης σύνταξης σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται στα 35,4 δισ. ευρώ και σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις οικονομικές προτάσεις της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι οι υπολογισμοί της κυβέρνησης βασίζονται στα στοιχεία του ΓΛΚ και όχι σε «μπακαλίστικες» προσεγγίσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε και την κριτική του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι ο σχετικός μηχανισμός έχει ήδη θεσπιστεί και ψηφιστεί.

«Αυτό που ζητάτε είναι κάτι που έχει γίνει και το ψηφίσατε», είπε, καλώντας την αντιπολίτευση να είναι πιο προσεκτική στις προτάσεις που καταθέτει.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 18.000 έλεγχοι στην αγορά, με πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές στέλνουν μήνυμα πως το νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται.

«Δεν υπάρχει ακρίβεια Μητσοτάκη – Διεκδικείτε ρόλο πολιτικού Λαζάρου»

Απαντώντας στην κριτική για την ακρίβεια, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον πληθωρισμό, λέγοντας ότι βρίσκεται στον μέσο όρο της ευρωζώνης.

«Μας λέτε ότι η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Αν είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πώς τεκμηριώνεται αυτό;», διερωτήθηκε.

Παράλληλα, υπενθύμισε τις συνθήκες της πανδημίας και τις διεθνείς αναταράξεις που επηρέασαν τις τιμές, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε συνεννόηση με την αγορά για τη στήριξη των καταναλωτών.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες περί σχέσεων με «καρτέλ», λέγοντας ότι οι επαφές με την αγορά είχαν ως στόχο τη συγκράτηση των τιμών. «Είπαμε μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη για να στηρίξουμε τον καταναλωτή;», ανέφερε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την κυβερνητική στρατηγική για την αύξηση των εισοδημάτων, υποστηρίζοντας ότι η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση των μισθών.

«Εμείς έχουμε μια πολιτική: αυξάνουμε τους μέσους μισθούς», είπε, εκτιμώντας ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

Αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική ελάφρυνση για τους νέους έως 23 ετών, λέγοντας ότι «δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επαναφέρει πρακτικές του παρελθόντος. «Η χώρα πλήρωσε τον λαϊκισμό πολύ ακριβά εδώ και δεκαετίες», σημείωσε, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι, μετά από τρία χρόνια, δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει έναν αξιόπιστο πολιτικό λόγο.

«Δεν ξέρατε πόσο στοιχίζει η επιστροφή της 13ης σύνταξης και μετά απορείτε γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα», ανέφερε, κλείνοντας με τη φράση ότι το ΠΑΣΟΚ «διεκδικεί τον ρόλο του πολιτικού Λαζάρου».

«Η Δημοκρατία απαντά στη βία οδηγώντας τους τρομοκράτες στη Δικαιοσύνη»

Στην αρχή της πρωτολογίας του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανάγκη κοινής στάσης των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην τρομοκρατία

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα, μία ημέρα μετά την κηδεία της, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία απαντά στη βία μέσω της Δικαιοσύνης.

«Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της κοινής στάσης απέναντι στην τρομοκρατία, σημειώνοντας ότι η απάντηση της Δημοκρατίας πρέπει να δίνεται με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών δυνάμεων.

«Είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί – τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χαιρέτισε την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην κηδεία, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ενότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

«Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

- sofokleous10.gr

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