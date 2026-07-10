Μητσοτάκης-στη-Βουλή:-Μείωση-10-λεπτών-στη-βενζίνη-και-5-λεπτών-στο-ντίζελ

Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής το πρωί της Παρασκευής, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

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Μέτρα για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια.

Εξήγγειλε συγκεκριμένα μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τα τέλη Αυγούστου, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.

«Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης», ανέφερε. «Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση: τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά, το αποτέλεσμα η μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα».

Επίσης, στο τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί και η επιστροφή 1 ή 2 ενοικίων στους ενοικιαστές «και είμαστε η μόνη ευρωπαική χώρα που το κάνει. Αυτό σημαίνει μείωση 8% στα ενοίκια».

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στήριξη της κοινωνίας προϋποθέτει την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της μείωσης των φόρων, επισημαίνοντας ότι η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε παράλληλα με τη σημαντική αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Αναφερόμενος στους μισθούς, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα, κάνοντας λόγο για σωρευτική αύξηση της τάξης του 40%.

Παρουσιάζοντας στοιχεία, ανέφερε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός την περίοδο 2019-2025 στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 26%, ενώ στην Ελλάδα έως τα μέσα του 2026 στο 23%, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κατέγραψε χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι η ακρίβεια αποτελεί ζήτημα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων με τους ομολόγους του, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση» και ότι η Ελλάδα του 2026 είναι «πολύ διαφορετική από την Ελλάδα του 2019».

Υπενθύμισε τον πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε και επέτρεψε την καταβολή εφάπαξ 150 ευρώ σε 950.000 οικογένειες αλλά και την αύξηση του ετήσιου βοηθήματος στα 400 ευρώ, για τους συνταξιούχους και τα ΑμΕΑ.

Ως προς στην πορεία του δημοσίου χρέος τα τελευταία 6 χρόνια, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε χρέος στο 183,2% του ΑΕΠ και το 2025 το χρέος διαμορφώνεται στο 146% του ΑΕΠ.

Για τη Βάγια Νέστορα

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στην εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης και την υπόθεση της Βάγιας Νέστορα. Έκανε λόγο για «απάντηση της δημοκρατίας στη βία», χαιρετίζοντας παράλληλα την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της κοινής στάσης απέναντι στην τρομοκρατία, σημειώνοντας ότι η απάντηση της Δημοκρατίας πρέπει να δίνεται με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτικών δυνάμεων.

«Είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί – τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά. «Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών».