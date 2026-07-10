Νέα-εποχή-για-το-netflix:-Σκέψεις-για-live-κανάλια-και-συνεργασίες

Η Netflix φέρεται να επανεξετάζει τη μακροχρόνια στρατηγική της που βασίζεται αποκλειστικά στο on-demand streaming, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη σταδιακή μείωση της αλληλεπίδρασης των χρηστών.

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Η Netflix φέρεται να επανεξετάζει τη μακροχρόνια στρατηγική της που βασίζεται αποκλειστικά στο on-demand streaming, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη σταδιακή μείωση της αλληλεπίδρασης των χρηστών. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ανώτατα στελέχη συζήτησαν την εισαγωγή ζωντανών, συνεχών καναλιών ροής, καθώς και την ενσωμάτωση εφαρμογών τρίτων, όπως το Peacock της NBCUniversal, απευθείας στην πλατφόρμα της.

Η αλλαγή στρατηγικής αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση στον κλάδο, καθώς η μετοχή της Netflix παραμένει μειωμένη κατά περισσότερο από 40% τον τελευταίο χρόνο λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης και της αποτυχημένης προσπάθειας εξαγοράς των κινηματογραφικών περιουσιακών στοιχείων της Warner Bros. Discovery. Με το μερίδιο τηλεθέασης της εταιρείας στις ΗΠΑ να υποχωρεί σε χαμηλό πολλών ετών στο 7,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen που επικαλείται η WSJ, η πρωτοπόρος του streaming κινείται γρήγορα για να προστατεύσει τη δραστηριότητα που βασίζεται στις διαφημίσεις και να περιορίσει τις ακυρώσεις συνδρομών.

Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει χαμηλά τα κόστη παραγωγής περιεχομένου και ταυτόχρονα να υπερασπιστεί τη θέση της απέναντι σε ισχυρούς παραδοσιακούς ανταγωνιστές, η εταιρεία έχει αρχίσει να ενσωματώνει χαμηλού κόστους περιεχόμενο, όπως σύντομα βίντεο από εκδότες. Επιπλέον, το CNBC είχε μεταδώσει προηγουμένως ότι η εταιρεία εξετάζει την απόκτηση αθλητικών δικαιωμάτων, όπως αυτά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι αντιδράσεις της αγοράς απέναντι στις πιθανές λειτουργικές αλλαγές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς η μετοχή της Netflix υποχώρησε κατά 2% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης.