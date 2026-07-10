ΟΔΔΗΧ:-Δεν-θα-γίνει-η-δημοπρασία-ομολόγων-στις-15-Ιουλίου

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται επανέκδοση ομολόγων στις 16 Σεπτεμβρίου ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου.

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Δεν θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία ομολόγων που είχε προγραμματιστεί για την 15η Ιουλίου 2026 του ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπεται επανέκδοση ομολόγων στις 16 Σεπτεμβρίου ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 14 Οκτωβρίου.

Το ανωτέρω πρόγραμμα δημοπρασιών Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) αποτελεί μέρος της εκδοτικής δραστηριότητας του ελληνικού Δημοσίου για το έτος 2026, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει αντλήσει από τις αγορές ομολόγων από την αρχή του 2026 περίπου 7,5 έως 8 δισ. ευρώ, καλύπτοντας σχεδόν το 95% του ετήσιου δανειακού προγράμματος. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) είχε θέσει ως αρχικό στόχο για το έτος την άντληση συνολικά 8-9 δισ. ευρώ, επιλέγοντας μια συντηρητική στρατηγική δανεισμού λόγω των υψηλών ταμειακών διαθεσίμων της χώρας. Η τελευταία έξοδος στις αγορές με επανέκδοση (reopening) του 10ετούς ομολόγου, πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου αντλώντας επιπλέον 3 δισ. ευρώ. Η ζήτηση έφτασε τα 36 δισ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντά στο 3,75%.