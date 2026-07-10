Ομιλία Ανδρουλάκη στην ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους
Παρακολουθήστε Live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σε εκδήλωση με θέμα: «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
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Παρακολουθήστε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη σε εκδήλωση με θέμα: «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
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