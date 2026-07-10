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    Ομιλία-Ανδρουλάκη-στην-ειδική-εκδήλωση-του-ΠΑΣΟΚ-για-τους-συνταξιούχους
    Ομιλία Ανδρουλάκη στην ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

    Ομιλία Ανδρουλάκη στην ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Ομιλία Ανδρουλάκη στην ειδική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

    Παρακολουθήστε Live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη σε εκδήλωση με θέμα: «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι

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    Ανδρουλάκης

    Παρακολουθήστε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη σε εκδήλωση με θέμα: «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

    - sofokleous10.gr

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