Ομιλία-Ανδρουλάκη-στην-ειδική-εκδήλωση-του-ΠΑΣΟΚ-για-τους-συνταξιούχους

Παρακολουθήστε την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη σε εκδήλωση με θέμα: «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο προσκήνιο» στο αμφιθέατρο στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

- sofokleous10.gr

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