Ο-Μερτς-ανακοίνωσε-ότι-η-Γερμανία-θα-αγοράσει-αμερικανικούς-πυραύλους-tomahawk:-Κλείνουμε-ένα-σημαντικό-στρατηγικό-κενό

Η γερμανική κυβέρνηση θα αγοράσει αμερικανικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς Tomahawk, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την υπαναχώρηση των ΗΠΑ από την υπόσχεση για δωρεάν εγκατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος στη Γερμανία.

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Ο κ. Μερτς, από το βήμα της Bundestag, διαβεβαίωσε ότι η χώρα θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών οπλικών συστημάτων, ενώ υπερασπίστηκε και τις μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνησή του.

Με την αγορά των Tomahawk «κλείνουμε ένα σημαντικό στρατηγικό κενό στην άμυνά μας», δήλωσε ο καγκελάριος από τη Βουλή, στο πλαίσιο κυβερνητικής δήλωσης «για την πολιτική κατάσταση» στη χώρα.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το 2024 ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί τη δωρεάν εγκατάσταση πυραύλων Tomahawk, πυραύλων SM-6 και υπερηχητικών όπλων στη Γερμανία έως το 2026. Υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε και ακολούθησαν διαπραγματεύσεις για την αγορά των απαραίτητων συστημάτων.

«Ταυτόχρονα», τόνισε ο κ. Μερτς, «η Γερμανία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων και την εγκατάστασή τους στην Ευρώπη». Αναφερόμενος μάλιστα στα αποτελέσματα της πρόσφατης συνόδου κορυφής της Συμμαχίας στην ‘Αγκυρα, ο Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για αποτέλεσμα το οποίο «υπερβαίνει όλες τις προσδοκίες» του: «Το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο, ισχυρό και με αυτοπεποίθηση», δήλωσε.

Για τα μέτρα για το ασφαλιστικό

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα πακέτο μέτρων ουσίας», υπογράμμισε ο καγκελάριος, αναφερόμενος στα μέτρα που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα για το ασφαλιστικό σύστημα, τη φορολογία και την αγορά εργασίας και επανέλαβε την έκκλησή του για καλή συνεργασία από όλους. Ο κ. Μερτς μίλησε ακόμη για «θετικά στοιχεία» στην οικονομία της χώρας, επισημαίνοντας την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, παραδέχθηκε όμως και ότι «δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και πρέπει να τα πάμε ακόμη καλύτερα».

Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στον κυβερνητικό συνασπισμό του για αναποτελεσματικότητα, ο καγκελάριος υποστήριξε ότι οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και κατηγόρησε τις ακραίες δυνάμεις για υποτίμηση της χώρας και «διαφήμιση εύκολων δήθεν λύσεων».

«Ριζοσπαστικές δυνάμεις, είτε από αριστερά είτε από δεξιά, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην περιγραφή προβλημάτων, στην υποτίμηση της χώρας και στην προσφορά υποτιθέμενων εύκολων λύσεων, υπάρχουν σε πολλές δημοκρατίες, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας. Αλλά είμαστε αρκετά ισχυροί για να απορρίψουμε από κοινού αυτές τις επιθέσεις στην ελευθερία μας και τη σταθερότητα της χώρας μας. Αυτές οι λύσεις μπορεί να ακούγονται δελεαστικές, αλλά δεν διαμορφώνουν το μέλλον, μόνο το καταστρέφουν», είπε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του ανέλαβε να επιλύσει προβλήματα τα οποία ήταν άλυτα εδώ και δεκαετίες.

«Το πολιτικό κέντρο αποδίδει, λειτουργεί και, πάνω από όλα εκπληρώνει την εντολή του σύμφωνα με το Σύνταγμα», υπογράμμισε, με το βλέμμα στην Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), από τα έδρανα της οποίας υπήρχαν συνεχείς παρεμβολές και επικριτικά σχόλια κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

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