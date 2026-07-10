Πολάκης: Ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος – Καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής

Παρέμβαση για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έκανε ο Παύλος Πολάκης, λέγοντας ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κανονικά η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου.

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Ειδικότερα, ο παύλος Πολάκης ανάρτησή του υποστήριξε ότι η παραίτηση του κ. Φάμελλου καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη συνεδρίαση του οργάνου, τονίζοντας πως η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε έπειτα από αίτημα μελών της και «δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει».

Η ανάρτηση Πολάκη:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ!!!

Τωρα που ορθως παραιτηθηκε ο Φαμελλος ,οπως ειχα ζητησει ,ειναι μια φορα παραπανω απαραιτητη η συνεδριαση της!!

Η Κεντρικη Επιτροπη συγκληθηκε με αιτημα απο υπογραφες μελων της και δεν μπορει ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ.

Κανονικα λοιπον ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 το πρωι στο ξενοδοχειο WYNDHAM ATHENS στην πλατεια Καραισκακη



Νωρίτερα, και ο Νίκος Παππάς είχε εκφράσει την αντίθεσή του στις πληροφορίες περί αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι ώρες είναι κρίσιμες και ότι το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά.

Ειδικότερα, ο Νίκος Παππάς σε ανάρτησή του αναφέρει ότι «οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».

Σημειώνεται ότι μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του κόμματος, υπήρξαν πληροφορίες ότι θα αναβληθεί η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ του Σαββάτου .

- sofokleous10.gr

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