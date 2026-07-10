Προσέφυγε στην Επιτροπή Δεοντολογίας κατά της Κωνσταντοπούλου η Συρεγγέλα – «Σύντομα ραντεβού με την αλήθεια»

Στην προσφυγή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου αναφέρεται, με δήλωσή της, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι συνεχίζει, όπως υποστηρίζει, μια «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά». Παράλληλα, εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη».

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Η κ. Συρεγγέλα τονίζει ότι οι πολιτικές διαφωνίες είναι θεμιτές, ωστόσο επισημαίνει πως οι συκοφαντίες, οι ψευδείς ισχυρισμοί και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να αποτελούν μέρος του δημόσιου πολιτικού διαλόγου.

Όπως αναφέρει, η αναφορά που κατέθεσε αφορά όσα ειπώθηκαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σε βάρος της κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι είχε προηγουμένως καλέσει δημόσια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να ανακαλέσει τους – κατά την ίδια – ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και να ζητήσει συγγνώμη, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Αναφερόμενη στα όσα διαδραματίστηκαν στη Βουλή, η βουλευτής της ΝΔ υποστηρίζει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κάλεσε την Αστυνομία εντός του Κοινοβουλίου και ζήτησε τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιχείρησε επίσης να συνδέσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες με την αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον της. Η κ. Συρεγγέλα υπογραμμίζει ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί νόμιμο δικαίωμα και δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως εκβιασμός, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθεί, όπως αναφέρει, τη δυσφήμιση και τις προσωπικές επιθέσεις εις βάρος της.

Παράλληλα υπενθυμίζει ότι εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής που έχει ασκήσει κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αίτημα αποζημίωσης ύψους 300.000 ευρώ. Όπως σημειώνει, σε περίπτωση που δικαιωθεί, το ποσό θα διατεθεί εξ ολοκλήρου σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες-θύματα κακοποίησης και ενδοοικογενειακής βίας.

Κλείνοντας, η Μαρία Συρεγγέλα επισημαίνει ότι απέναντι στη συκοφαντία δεν μπορεί να υπάρχει σιωπή, αλλά θεσμική αντίδραση, με στοιχεία, αποφασιστικότητα και σεβασμό στην αλήθεια.

Όλη η δήλωση της Μαρίας Συρεγγέλα

«Στην πολιτική μπορούμε να διαφωνούμε για τα πάντα. Θα πρέπει, όμως, να συμφωνήσουμε ότι η συκοφαντία, τα ψεύδη και οι προσωπικές επιθέσεις δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως πολιτική αντιπαράθεση.

Κατέθεσα αναφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για όσα είπε εναντίον μου η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν προχωρήσω στην αναφορά, της είχα ζητήσει δημόσια να ανακαλέσει τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς της. Της έδωσα την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δεν το έκανε. Αντίθετα, επέμεινε στα ίδια ψεύδη, χωρίς να παρουσιάσει ποτέ ούτε ένα στοιχείο που να στηρίζει όσα ισχυρίζεται.

Τα όσα συνέβησαν χθες στη Βουλή αποδεικνύουν, δυστυχώς, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου συνεχίζει ακάθεκτη την αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά της. Έφτασε στο σημείο να καλέσει την Αστυνομία μέσα στη Βουλή και να ζητήσει τη σύλληψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας τους για απόπειρα εκβίασης σε κακουργηματικό βαθμό.

Επιχείρησε, μάλιστα, να συνδέσει αυτή την πρωτοφανή κατηγορία με εμένα και με τη νόμιμη προσφυγή μου στη Δικαιοσύνη, ισχυριζόμενη ότι οι συνάδελφοί μου συμπράττουν μαζί μου επειδή έχω καταθέσει αγωγή εναντίον της. Η άσκηση ενός απολύτως νόμιμου δικαιώματος προφανώς και δεν αποτελεί εκβιασμό. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να με δυσφημεί, να επιτίθεται στην προσωπικότητά μου και στη συνέχεια να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα επειδή καλείται να λογοδοτήσει για τα λεγόμενά του.

Σύντομα η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία συνεχίζει να μετατρέπει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σε πεδίο προσωπικών επιθέσεων και ακραίων συμπεριφορών, θα έχει ραντεβού με την αλήθεια και τη Δικαιοσύνη. Εκκρεμεί η εκδίκαση της αγωγής που έχω καταθέσει εναντίον της, με την οποία ζητώ να μου επιδικαστούν 300.000 ευρώ.

Όπως είχα ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή, σε περίπτωση δικαίωσής μου, το σύνολο των χρημάτων θα δοθεί σε φορείς που στηρίζουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση και ενδοοικογενειακή βία. Γιατί απέναντι στη συκοφαντία η απάντηση δεν μπορεί να είναι η σιωπή. Η απάντηση πρέπει να δίνεται θεσμικά, με στοιχεία, με αποφασιστικότητα και με απόλυτο σεβασμό στην αλήθεια».

- sofokleous10.gr

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