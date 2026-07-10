Πόλεμος νεύρων ΗΠΑ – Ιράν: Συνομιλίες για τα πυρηνικά στη σκιά πυραύλων και απειλών για το Ορμούζ

Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι παραμένουν προσηλωμένες στην εξεύρεση συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, την ώρα που οι δύο χώρες συνέχισαν τις στρατιωτικές επιθέσεις για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα. Η ένταση έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, όπου καταγράφεται μεγάλη μείωση της κίνησης των πλοίων.

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξακολουθούν να έχουν τεχνικές συνομιλίες για τα πυρηνικά, με στόχο την επίτευξη διπλωματικής λύσης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέο γύρο αντιποίνων εναντίον της Τεχεράνης αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι δεσμευμένες στην εξεύρεση λύσης και οι τεχνικές συνομιλίες συνεχίζονται. Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις δύο πλευρές βασίζεται στην «απόδοση» και οι ενέργειες του Ιράν, μεταξύ αυτών το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν ανοίξει πλήρως και οι επιθέσεις σε πλοία κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, «συνιστούν αποτυχία απόδοσης σε απαράδεκτο επίπεδο».

«Οι επιθέσεις του Ιράν σε αυτά τα αθώα πλοία αποτελούν τρομοκρατικές ενέργειες», συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα για δεύτερη νύχτα, ενώ παρατηρητές καταγράφουν «δραματική» πτώση στον αριθμό των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 90 στρατιωτικούς στόχους, ορισμένους κοντά στα Στενά. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες δύο ημέρες.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν μετέδωσαν επίσης, επικαλούμενα τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας, ότι χτυπήθηκαν στόχοι κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ. Οι ΗΠΑ δεν έχουν σχολιάσει τις τελευταίες αυτές αναφορές.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι, σε απάντηση, στόχευσε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, στο Μπαχρέιν και στο Κατάρ. Αργότερα την Πέμπτη, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την Τεχεράνη ανέφεραν νέες επιθέσεις σε στόχους στο Κουβέιτ, στην Ιορδανία και στο Ιράκ.

Πλήθη στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ – Συνθήματα κατά του Τραμπ

Την ίδια ώρα, τεράστια πλήθη συγκεντρώθηκαν για την ταφή του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έπειτα από έξι ημέρες τελετών.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, κρατώντας ιρανικές σημαίες, ενώ ορισμένοι εμφανίστηκαν με πλακάτ που περιείχαν απειλές θανάτου κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, κατά τις πρώτες ώρες των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν χαρακτήρισε τις τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις «σοβαρό έγκλημα πολέμου», αποκαλώντας την αμερικανική κυβέρνηση «κακή και ψυχοπαθή».

Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ζημιές υπέστησαν επίσης γέφυρες και σιδηροδρομική γραμμή που συνδέουν την πρωτεύουσα με τη Μασχάντ, όπου πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Χαμενεΐ.

Ιράν: 14 νεκροί και 78 τραυματίες από τις νέες επιθέσεις

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε ότι 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον τελευταίο γύρο συγκρούσεων.

Ο Χοσεΐν Κερμανπούρ, επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του υπουργείου, δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις σε πέντε επαρχίες του Ιράν στις 8 και 9 Ιουλίου προκάλεσαν επίσης τον τραυματισμό 78 ανθρώπων, από τους οποίους οι 47 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι χώρες του Κόλπου ανέφεραν ιρανικές επιθέσεις μετά τα αμερικανικά πλήγματα, με εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, αναχαιτίσεις πυραύλων και drones από το Κουβέιτ και την έκδοση συναγερμού ασφαλείας από το Κατάρ.

Αργότερα την Πέμπτη, εκρήξεις ακούστηκαν στο νότιο ιρανικό λιμάνι Κοναράκ, με τοπικό αξιωματούχο να δηλώνει στο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν ότι ναυτική εγκατάσταση δέχθηκε επίθεση από «εχθρό».

Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας δήλωσε στο BBC ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν πραγματοποιήσει κανένα πλήγμα στο Ιράν τις τελευταίες ώρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης μιλούν για «πρώτη φάση» αντιποίνων

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις αντιποίνων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Χαρακτήρισαν τις επιθέσεις ως την «πρώτη φάση της τιμωρητικής απάντησης απέναντι στους Αμερικανούς που παραβίασαν τη συμφωνία».

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας με τις ΗΠΑ, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε στο X ότι η Αμερική «ακόμη δεν έχει μάθει ότι ο εκφοβισμός και η αθέτηση υποσχέσεων δεν είναι πλέον χωρίς κόστος».

«Ας το πω ξεκάθαρα: αν χτυπήσετε, θα χτυπηθείτε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με τους όρους του Ιράν και όχι υπό «αμερικανικές απειλές».

CENTCOM: Χτυπήσαμε 90 στόχους για την προστασία της ναυσιπλοΐας

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος γύρος επιθέσεων είχε στόχο να «υποβαθμίσει περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία και σε αθώους πολίτες ναυτικούς» στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επλήγησαν 90 ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι, μεταξύ των οποίων συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικές υποδομές υποστήριξης κατά μήκος των ιρανικών ακτών.

«Τα τελευταία πλήγματα ακολουθούν την επιτυχημένη εκτέλεση επιθετικών επιχειρήσεων στο Ιράν την προηγούμενη νύχτα», ανέφερε η CENTCOM.

«Βουτιά» στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο Φιλ Μπέλτσερ, διευθυντής ναυτιλιακών θεμάτων της Intertanko, διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων ιδιοκτητών δεξαμενόπλοιων, δήλωσε ότι ο αριθμός των πλοίων που κινούνται μέσω της νότιας διαδρομής των Στενών του Ορμούζ έχει πέσει πλέον σε «μονοψήφια επίπεδα» μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Όπως ανέφερε, περίπου 30 πλοία περνούν πλέον ημερησίως από την περιοχή, έναντι περίπου 70 πριν από μία εβδομάδα και πολύ κάτω από τον συνηθισμένο αριθμό των 130 πλοίων πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν νωρίτερα φέτος.

Μιλώντας στο BBC Radio 4, σημείωσε ότι μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τον προηγούμενο μήνα υπήρχε «υπερβολική αισιοδοξία» στον ναυτιλιακό κλάδο, όμως πλέον το κλίμα έχει αλλάξει.

«Αυτός ο κύκλος βίας, αυτός ο κύκλος θετικών και αρνητικών ειδήσεων, έχει τεράστιο αντίκτυπο τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους ίδιους τους ναυτικούς», είπε.