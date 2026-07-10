Ρεύμα: «Τσιμπάνε» ξανά οι τιμές χονδρικής – Πώς επηρεάζει ο καύσωνας την Ευρώπη

Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη με την «ανησυχία» να διαμοιράζεται ανάμεσα στην ανθεκτικότητα των δικτύων λόγω υψηλών θερμοκρασιών και την διακύμανση των τιμών που ενδεχόμενα να κορυφωθούν, ακολουθώντας την μεγέθυνση των ενεργειακών αναγκών.

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Υπό τον «φόβο» κύματος καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών γενικευμένα στην Ευρώπη τελούν οι χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας με τα νούμερα να έχουν ήδη «τσιμπήσει» σε συνέχεια της αύξησης των φορτίων, πράγμα που θεωρείται αναμενόμενο για την εποχή ωστόσο δεν αποκλείεται να ξεφύγει αν ο υδράργυρος βρεθεί στο «κόκκινο», όπως έχουμε δει να συμβαίνει πολλάκις στο παρελθόν.

Προφανώς, όπως επισημαίνουν πηγές της αγοράς, η διακύμανση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι μονάχα και αυστηρά συνάρτηση των καιρικών συνθηκών, ωστόσο, πλέον η κλιματική αλλαγή «εγγράφεται» πιο έντονα στις αυξομειώσεις των τιμών, καθώς κατορθώνει να ασκήσει συνολικότερες πιέσεις στα ηλεκτρικά συστήματα που ξεπερνούν τα σύνορα της μίας ή της άλλης χώρας, δημιουργώντας όρους «ντόμινο» και γενικευμένης κρίσης.

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Κρίσιμη παράμετρος πλέον τα καιρικά φαινόμενα

Η «θεμελιακή αρχή» για την συμπεριφορά των τιμών, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, εδράζεται στη σχέση προσφοράς και ζήτησης με την ποιοτική διαφορά να έγκειται στο γεγονός ότι οι αυξημένες θερμοκρασίες και δη στην περίπτωση που επιμένουν, δύναται να επηρεάσουν σημαντικά το κομμάτι της προσφοράς, όπως έγινε στην περίπτωση της Ουγγαρίας με τον πυρηνικό σταθμό Paks, ισχύος 2 GW που υποχρεώθηκε να μειώσει την παραγωγή του, καθώς ο Δούναβης είχε θερμανθεί υπερβολικά για να εξασφαλίσει την απαραίτητη ψύξη.

Ανάλογα προβλήματα παρατηρήθηκαν και στη Γαλλία τις προηγούμενες μέρες με το κύμα καύσωνα που έπληξε την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Ο υποχρεωτικός παροπλισμός μονάδων ηλκετροπαραγωγής και δη αυτών που αποτελούν «στήριγμα» για το ηλεκτρικό σύστημα μιας χώρας συνιστά, υποχρεωτικά, όπως επεξηγούν πηγές με γνώση του θέματος, πρόκληση για την λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και τον Διαχειριστή, με το πρόβλημα να μην περιορίζεται απαραίτητα εντός συνόρων παρά να επεκτείνεται σε ένα περιβάλλον διασυνδεδεμένων αγορών, που σε «χοντρές γραμμές» το έλλειμμα της μίας αγοράς θα καλυφθεί από το πλεόνασμα της άλλης σε αξιοποίηση των σχετικών διασυνδέσεων και αναλόγως τον βαθμό που μπορούν να ανταποκριθούν τα καλώδια, μιας και η δυναμικότητα τους είναι πεπερασμένη.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές, η κλιματική αλλαγή «δοκιμάζει» ολοένα και περισσότερο τόσο την ανθεκτικότητα των υποδομών όσο και την ίδια την λειτουργία της αγοράς που καλείται να προσαρμοστεί σε «σήματα» που προκύπτουν ως συνέπεια καιρικών φαινομένων και συμβαίνουν. Οι χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών που προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν τους 30 βαθμούς στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης κινούνται σε υψηλά επίπεδα με αυξομειώσεις από μέρα σε μέρα με ειδικούς να προεξοφλούν πρόσθετες πιέσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες αναλόγως και των απαιτήσεων που θα προκύψουν.

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Οι τιμές σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ξεκινώντας από την Ελλάδα, η μέση τιμή εκκαθάρισης της αγοράς διαμορφώνεται σήμερα στα 115,64 ευρώ ανά Μεγαβατώρα από 120,01 ευρώ ανά Μεγαβατώρα μια μέρα πριν με την μέγιστη τιμή να «κορυφώνεται» στα 188,02€/MWh ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης με την Αυστρία στα 123,33€/MWh από 123,04€/MWh εχθές, το Βέλγιο στα 123,48€/MWh από 137,06€/MWh, τη Γαλλία στα 119,13€/MWh από 110,34€/MWh, τη Γερμανία στα 123,67€/MWh από 124,21€/MWh, την Ολλανδία στα 123,77€/MWh από 130,05€/MWh, τη Βουλγαρία στα 115,64€/MWh από 119,92€/MWh, τη Ρουμανία στα 116,24€/MWh από 119,97€/MWh, την Ουγγαρία στα 123,26€/MWh από 123,62€/MWh, την Ιταλία στα 148,43€/MWh από 153,73€/MWh.

Σε επιφυλακή ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

Εκτός από τις τιμές, το κύμα καύσωνα αναμένεται να δοκιμάσει και τις επιχειρησιακές αντοχές του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προκληθούν από την καταπόνηση των δικτύων μεταφοράς και διανομής, μεγάλο μέρος των οποίων εξακολουθεί να είναι παλαιό και ιδιαίτερα ευάλωτο σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

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Ταυτόχρονα, ο ΑΔΜΗΕ καλείται να διατηρήσει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος σε μια περίοδο όπου η ζήτηση αυξάνεται σημαντικά και οι ροές ενέργειας μεταβάλλονται διαρκώς λόγω των υψηλών φορτίων σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία ώστε να αποφευχθούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης ή ακόμη και ένα γενικευμένο μπλακ άουτ.