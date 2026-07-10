Σάλος-με-την-Κωνσταντοπούλου-στην-Επιτροπή-Δεοντολογίας:-Πήρε-το-100-ζητώντας-τη-σύλληψη-βουλευτών-της-ΝΔ

Σε «πεδίο μάχης» μετατράπηκε η κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να προχωρά σε πρωτοφανείς καταγγελίες και να καλεί το 100 στην αίθουσα, κατηγορώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για απόπειρα εκβίασης.

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«Πρέπει να επιληφθεί η αστυνομική αρχή για το αυτόφωρο κακούργημα που διαπράττουν οι βουλευτές της ΝΔ», είπε.

Η Επιτροπή εισηγείται την απόδοση μομφής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μετά από «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασή της.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, υπέρ της εισήγησης αυτής τάχθηκαν οι βουλευτές της πλειοψηφίας. Κατά τη συνεδρίασή της, η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει αναφορές των βουλευτών Ανδρέα Νικολακόπουλου και Μαρίας Συρεγγέλα κατά της κας Κωνσταντοπούλου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, τόσο στο πλαίσιο της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και της ολομέλειας.

Η επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας έχει κληθεί, επίσης, να αποφασίσει εάν θα γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά, σε αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της κας Κωνσταντοπούλου, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της επιχειρηματίας, για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας λειτουργούν σε συνεννόηση με τη Μαρία Συρεγγέλα, η οποία έχει καταθέσει εναντίον της αγωγή ύψους 300.000 ευρώ για προσβολή προσωπικότητας. Εξαιτίας της αναστάτωσης, η συνεδρίαση διεκόπη προσωρινά για λίγα λεπτά.

Το συγκρουσιακό κλίμα μεταφέρθηκε και εκτός της αίθουσας, όπου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ένα έντονο φραστικό επεισόδιο με τον βουλευτή του ΚΚΕ, Νίκο Καραθανασόπουλο.

- sofokleous10.gr

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