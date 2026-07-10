Σε-περιδίνηση-ο-ΣΥΡΙΖΑ-ψάχνει-για-νέο-αρχηγό-και-για-το-μέλλον-του

Του Αντώνη Αντολέτου

Όσοι πίστευαν πως τα πράγματα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να γίνουν χειρότερα διαψεύστηκαν. Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία προκαλώντας νέα κρίση στο κόμμα. Η πίεση προς τον επικεφαλής της Κουμουνδούρου ήταν πολύ μεγάλη το τελευταίο διάστημα. Ήταν γεγονός πως η τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο, από τη στιγμή που όπως ανέφεραν ο πληροφορίες δεν θα έβγαινε αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα, θα προκαλούσε θύελλα αντιδράσεων. Δεν μπορούσε να υπηρετήσει τη στρατηγική της αυτόνομης καθόδου του κόμματος ούτε να συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκπέμπει ένα «θολό» μήνυμα σε σχέση με το μέλλον του.

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Η στήριξη της ΕΛ.Α.Σ, που υπερψηφίστηκε στις 6 Ιουνίου ήταν μη εφαρμόσιμη. Από τη στιγμή, μάλιστα που ο Αλέξης Τσίπρας δεν άνοιξε τις πόρτες στο πρώην κόμμα του. Όλα δείχνουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια τελευταία προσπάθεια να βρεθεί μια λύση με την Αμαλίας. Στο μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της παραίτησής του ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε, από την πλευρά της ΕΛΑΣ διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλισης, σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας, που απαιτεί ενότητα… Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους προοδευτικούς πολίτες».

Της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου ακολούθησε ένας νέος γύρος σύγκρουσης μεταξύ της ηγετικής ομάδας και των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου. Το μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ανέφερε επί λέξη: «Προς τα μέλη της Κ.Ε. Αναβολή της έκτακτης σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ της 11ης Ιουλίου λόγω παραίτησης του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου».

Προανήγγειλε σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην ERTNEWS τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, προκειμένου να καθορίσει τα επόμενα βήματα. Η Ρένα Δούρου σε συνομιλητές της εξέφραζε την κάθετη αντίθεσή της από αυτή την πρωτοβουλία, η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό.

Ο Παύλος Πολάκης με την ανάρτησή του τόνιζε: «Δεν υπάρχει καμία αναβολή της Κεντρικής Επιτροπής. Τώρα που ορθώς παραιτήθηκε ο Φάμελλος, όπως είχα ζητήσει, είναι μια φορά παραπάνω απαραίτητη η συνεδρίασή της. Η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί κανείς να την αναβάλει. Κανονικά λοιπόν όλα τα μέλη το Σάββατο στις 10:30 το πρωί στο ξενοδοχείο Wyndham Athens στην πλατεία Καραϊσκάκη». Την ίδια άποψη είχε και ο Νίκος Παππάς: «Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης», έγραψε ο Νίκος Παππάς.

Στην Κουμουνδούρου αναμφισβήτητα βρίσκονται σε ένα κομβικό σημείο. Η «τρικυμία» ήταν σίγουρο πως θα έρθει, αλλά κανείς δεν γνώριζε πότε. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο Σωκράτης Φάμελλος να περιγράψει στην Κ.Ε. τη μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές δικαιολογώντας παράλληλα και την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να δεχτεί στις τάξεις του τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου φαίνεται πως επιταχύνει τις εξελίξεις με δυο δρόμους να ανοίγονται:

Είτε η πλειοψηφία θα καταφέρει να μείνει ενωμένη και το κόμμα να χαράξει έναν οδικό άξονα αναστολής της λειτουργίας του προκειμένου να μην συμμετέχει στις επόμενες εθνικές κάλπες, είτε ένα στέλεχος από την πλευρά της μειοψηφίας θα καταφέρει να πάρει το κόμμα στα χέρια του.

Οι συντεταγμένες διαδικασίες προϋποθέτουν τη συνεδρίαση των οργάνων με σύγκληση ύστερα της κοινοβουλευτικής ομάδας προκειμένου να εκλέξει νέο πρόεδρο. Κανείς δεν συζητά για νέο πρόεδρο κόμματος, καθώς η διεξαγωγή συνεδρίου και κάλπες από τη βάση είναι αδύνατον να οργανωθούν.

- sofokleous10.gr

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