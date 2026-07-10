Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

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Στα πράσινα έκλεισαν την εβδομάδα οι ευρωαγορές. Στο πλαίσιο αυτό, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (10/7), ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,04%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,14% στις 25.068,69 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,25% στις 10.498,13 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,15% στις 8.338,97 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 19.385,07 μονάδες, ο ιταλικός MIB κέρδισε 0,47% στις 52.626,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,19% στις 9.106,84 μονάδες.