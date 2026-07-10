Συλλυπητήρια-του-ΥΠΕΞ-στην-Ισπανία-για-την-καταστροφική-πυρκαγιά-στην-Αλμερία

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών προς την Ισπανία, λόγω της τεράστιας φωτιάς που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στην Αλμερία της Ανδαλουσίας και έχει οδηγήσει σε μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές των τελευταίων ετών στη χώρα, με τουλάχιστον 12 νεκρούς και δεκάδες αγνοούμενους.

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«Η Ελλάδα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της καταστροφικής δασικής πυρκαγιάς κοντά στην Αλμερία της Ισπανίας. Η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους όσοι έχουν πληγεί, καθώς και στις ομάδες έκτακτης ανάγκης που εργάζονται ακούραστα για τη διάσωση ζωών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Greece extends sincere condolences to the families & loved ones of the victims of the devastating wildfire near Almería, #Spain. Our thoughts are with everyone affected & the emergency teams working tirelessly to rescue lives. @SpainMFA @GreeceinSpain pic.twitter.com/7EYqtHG1bJ — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 10, 2026

- sofokleous10.gr

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