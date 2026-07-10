Συναγερμός-σε-δημοτική-πισίνα-στην-Ισπανία:-Τοξικό-αέριο-τραυμάτισε-17-ανθρώπους,-οι-τέσσερις-είναι-σε-σοβαρή-κατάσταση

Συναγερμός σήμανε στη Λα Μπισμπάλ ντελ Πενεδές της Καταλονίας, όταν χημική αντίδραση σε δημοτική πισίνα προκάλεσε τη δημιουργία τοξικού νέφους, με αποτέλεσμα 17 άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων τέσσερις να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Ιουλίου στη δημοτική πισίνα της πόλης, στην επαρχία Ταραγόνα, όταν η ανάμειξη χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων προκάλεσε επικίνδυνη αντίδραση και την έκλυση αερίων.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την Πυροσβεστική της Καταλονίας να στέλνει έξι οχήματα στο σημείο και το ιατρικό σύστημα να ενεργοποιεί επτά ασθενοφόρα για την αντιμετώπιση των τραυματιών.

Προληπτικός εγκλεισμός των κατοίκων

Μετά τη δημιουργία του τοξικού νέφους, ο δήμος κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Οι αρχές συνέστησαν σε όσους παρουσίαζαν συμπτώματα, όπως ερεθισμό στον λαιμό ή τη μύτη, δυσκολία στην αναπνοή, ζάλη ή ναυτία, να επικοινωνήσουν άμεσα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

🔴 L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès demana al veïnat que es confini per precaució fins que es dispersi el núvol tòxic que ha causat una mescla de productes químics a la piscina municipal pic.twitter.com/JTtpNEDt2U — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 10, 2026

Αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο ενεργοποίησης συστήματος μαζικής ειδοποίησης για τον περιορισμό του πληθυσμού, ωστόσο η επιλογή αυτή τελικά δεν κρίθηκε απαραίτητη, καθώς διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της τοξικής νέφωσης περιορίστηκε στον χώρο της πισίνας.

Λάθος στη διαδικασία συντήρησης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ατύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό κατά τη διαδικασία συντήρησης της πισίνας. Η εταιρεία που είχε αναλάβει τη συντήρηση φέρεται να πρόσθεσε χλώριο σε λάθος δεξαμενή, προκαλώντας τη χημική αντίδραση που οδήγησε στην έκλυση του επικίνδυνου νέφους.

Η δήμαρχος της Λα Μπισμπάλ ντελ Πενεδές, Άγνες Φερέ, εμφανίστηκε καθησυχαστική, σημειώνοντας ότι το χλώριο διαλύεται μέσα σε λίγες ώρες, ενώ υπογράμμισε ότι τα μέτρα περιορισμού ελήφθησαν προληπτικά για την προστασία των κατοίκων.

Η δημοτική πισίνα παρέμεινε κλειστή, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι απολύτως ασφαλείς πριν επαναλειτουργήσουν.

Χημική αντίδραση σε δημοτική πισίνα στην Καταλονία προκάλεσε τοξικό νέφος και τραυμάτισε 17 άτομα. Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σοβαρά, ενώ οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους ως προληπτικό μέτρο.