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    ΣΥΡΙΖΑ:-Αναβλήθηκε-η-συνεδρίαση-της-Κεντρικής-Επιτροπής-μετά-την-παραίτηση-Φάμελλου
    ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου

    ΣΥΡΙΖΑ: Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μετά την παραίτηση Φάμελλου

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.

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    Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκλιση της ΚΕ.

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