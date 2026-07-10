Τι-σηματοδοτεί-η-είσοδος-της-ΑΒ-Βασιλόπουλος-στον-κλάδο-του-catering

Γιατί μπαίνει στον χώρο των εκδηλώσεων με έτοιμο φαγητό. Τι περιλαμβάνει η νέα υπηρεσία που θα παρέχει. Πως θα λειτουργεί και ποιους αφορά.

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Την είσοδό της στον κλάδο του catering επισφραγίζει η ΑΒ Βασιλόπουλος, την ώρα που η μια μετά την άλλη οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα δρομολογούν σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοποριακά projects, προκειμένου να εναρμονιστούν με όσα επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής αλλά και να διαχειριστούν την όξυνση του ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ΑΒ Βασιλόπουλος ανακοινώνει την παροχή μιας νέας υπηρεσίας στο καταναλωτικό κοινό, προσφέροντας λύσεις έτοιμου φαγητού για κάθε περίσταση, από παιδικά πάρτι μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις.

Τι περιλαμβάνει η νέα υπηρεσία

Η νέα υπηρεσία έρχεται να καλύψει διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητας και δη από παιδικά πάρτι, γενέθλια και συγκεντρώσεις στο σπίτι, μέχρι εταιρικές εκδηλώσεις, συναντήσεις γραφείου, πάρτι ενηλίκων κ.α.

Η υπηρεσία ισχύει για παραδόσεις μόνο εντός Αττικής, κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας και προγραμματισμού. Κατά την επικοινωνία του ο ενδιαφερόμενος επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί, την ημερομηνία και το διαθέσιμο απογευματινό time slot για την παράδοση. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες, από 15:30 έως 22:00, από Δευτέρα έως Σάββατο, ενώ απαιτείται χρόνος προετοιμασίας από 48 έως 72 ώρες. Δεν υπάρχει δυνατότητα αυθημερόν ή επόμενης ημέρας εξυπηρέτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για παραδόσεις Σαββάτου, οι παραγγελίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται έως την Πέμπτη στις 13:00.

Στο μενού περιλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία έτοιμων γευμάτων, με αλμυρές επιλογές διαθέσιμες σε πρακτικές συσκευασίες, όπως μίνι τρίγωνα, μπριός, μίνι ρολς, burgers, κεφτεδάκια, κοτομπουκιές και καλαμάκια, όλα διαθέσιμα σε συγκεκριμένες συσκευασίες με προκαθορισμένο αριθμό τεμαχίων. Μάλιστα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώσουν για τυχόν αλλεργίες.

Τα προϊόντα παραδίδονται στη συσκευασία που προβλέπεται για κάθε κωδικό. Δεν διατίθενται σε πιατέλες ή έτοιμα σερβιρισμένα. Κάθε προϊόν πωλείται αποκλειστικά στον αριθμό τεμαχίων που αναγράφεται στη συσκευασία του και δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης της ποσότητας ανά κωδικό.

Πώς προχωρά το σχέδιο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος

Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το στρατηγικό πλάνο μετασχηματισμού της ΑΒ Βασιλόπουλος, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί το 70%-80% των προβλεπόμενων σχεδίων και ενεργειών. Η ΑΒ δίνει έμφαση στην ενδυνάμωση του δικτύου καταστημάτων της, στην επέκταση του δικτύου franchise, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υπηρεσιών, καθώς και στη στήριξη της ελληνικής παραγωγής. Στόχος της αλυσίδας είναι μέχρι το 2028 να διατηρεί μια δύναμη πυρός 900 καταστημάτων, εκ των οποίων τα 700 να είναι franchise, αποκτώντας πλέον παρουσία και σε περιοχές στις οποίες δεν διαθέτει μέχρι σήμερα.

Η νέα «τάξη πραγμάτων»

Η εν λόγω επιχειρηματική κίνηση της ΑΒ Βασιλόπουλος δεν είναι τυχαία, αλλά αντίθετα έρχεται εν μέσω στρατηγικών επιλογών από τους ισχυρούς «παίκτες» του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων με όραμα την επόμενη ημέρα. Ήδη, ο όμιλος Σκλαβενίτης, ο leader του κλάδου βάσει κύκλου εργασιών, έχει εδώ και καιρό επικεντρωθεί στον κλάδο του έτοιμου φαγητού. Το διάστημα Μαρτίου-Μαΐου προχώρησε στο άνοιγμα τριών καταστημάτων Food to Go σε Σύνταγμα, Αμπελόκηπους και Μαρούσι, επιβεβαιώνοντας περίτρανα πως ο κλάδος των έτοιμων γευμάτων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του.

Επένδυση στο μέλλον

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, είναι τέτοιο το μέγεθος των ανακατατάξεων και των ραγδαίων αλλαγών που σημειώνονται στο οικοσύστημα της οργανωμένης λιανικής τροφίμων, που καθιστά μονόδρομο τις επενδύσεις των αλυσίδων σε concepts που προάγουν την καινοτομία και αφουγκράζονται τις ανάγκες της νέας εποχής. Μιας εποχής που αλλάζει άρδην την εικόνα που είχαν παλαιότερα τα παραδοσιακά σούπερ μάρκετ και τα μετατρέπει σε ισχυρούς λιανεμπορικούς ομίλους που κάνουν «άνοιγμα» και σε επιπλέον πεδία. Όπως είναι φυσικό, τέτοιου είδους επενδυτικές κινήσεις έχουν στόχο την προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου μέρους του καταναλωτικού κοινού, μέσω επιπλέον δραστηριοτήτων που μοιάζουν μερικώς συναφείς με τις λειτουργίες ενός τυπικού σούπερ μάρκετ.