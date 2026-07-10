Το-Ελληνικό-δεν-χωρά-στα-1,15-δισ.-της-lamda-development

Η χρηματιστηριακή αγορά αγαπά τις γρήγορες ετυμηγορίες. Βλέπει την τελευταία γραμμή των αποτελεσμάτων, συγκρίνει με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο και καταλήγει σε συμπέρασμα. Στη Lamda Development (ΛΑΜΔΑ), όμως, αυτή η προσέγγιση κινδυνεύει να αφήσει έξω το μεγαλύτερο μέρος της εξίσωσης.

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Το πρώτο τρίμηνο έκλεισε με καθαρές ζημιές 17,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 11 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο. Την ίδια στιγμή, όμως, ο όμιλος παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 35%, στα 142,7 εκατ. ευρώ, με το Ελληνικό να συμμετέχει πλέον ολοένα και πιο ενεργά στη δημιουργία κύκλου εργασιών. Τα έσοδα του έργου διαμορφώθηκαν στα 105,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54%, ενώ τα μεικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 74%, φθάνοντας τα 14,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις κατοικιών συνεισέφεραν 87 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 33% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η πίεση στα καθαρά αποτελέσματα προέρχεται κυρίως από την ένταση των εργασιών που εκτελούνται πλέον στο Ελληνικό. Οι δαπάνες για έργα υποδομής, τεχνικές υπηρεσίες, προσωπικό, χρηματοδότηση και μη ανακτήσιμο ΦΠΑ αυξάνονται καθώς το μεγαλύτερο εργοτάξιο της χώρας περνά σε πιο απαιτητικό στάδιο κατασκευής. Οι εργολάβοι πληρώνονται σήμερα, ενώ τα οικονομικά οφέλη από πολλά από αυτά τα έργα θα περάσουν στα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.

Η κατάσταση αποτελεσμάτων εξηγεί το τρίμηνο.

Ο ισολογισμός εξηγεί την εταιρεία.

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα της Lamda συνεχίζουν να αυξάνουν την αξία τους. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών Savills και Cushman & Wakefield, η μικτή αξία ακινήτων (Gross Asset Value) διαμορφώνεται πλέον στα 569 εκατ. ευρώ για το The Mall Athens, 356 εκατ. ευρώ για το Golden Hall, 248 εκατ. ευρώ για το Mediterranean Cosmos και 167 εκατ. ευρώ για το Designer Outlet Athens. Συνολικά, τα τέσσερα malls αποτιμώνται πλέον στα 1,34 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 140 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Η λειτουργική τους πορεία ακολουθεί την ίδια ανοδική κατεύθυνση. Το πρώτο τρίμηνο κατέγραψαν ρεκόρ πωλήσεων καταστημάτων στα 187 εκατ. ευρώ, υποδέχθηκαν 5,9 εκατομμύρια επισκέπτες, αύξησαν τα βασικά μισθώματα κατά 5% και παρήγαγαν προσαρμοσμένο Operating Malls EBITDA ύψους 24,9 εκατ. ευρώ, επίσης στο υψηλότερο επίπεδο της ιστορίας τους.

Λιγότερο προβεβλημένος παραμένει ο τομέας των μαρινών, παρότι τα επόμενα χρόνια μπορεί να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτή που του αποδίδει σήμερα η αγορά.

Η Μαρίνα Φλοίσβου σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA 4,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 12%. Αντίθετα, η Μαρίνα Αγίου Κοσμά λειτουργεί προσωρινά με μειωμένη δυναμικότητα, καθώς προχωρά πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων, περιορισμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού και προσαρμογής για τη φιλοξενία μεγαλύτερων σκαφών. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την ταυτόχρονη λειτουργία της Riviera Galleria, η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκτά εντελώς διαφορετικές προοπτικές.

Το 2025 οι μαρίνες παρήγαγαν περίπου 20,6 εκατ. ευρώ EBITDA. Η διοίκηση εκτιμά ότι μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης η λειτουργική κερδοφορία θα ξεπεράσει τα 25 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Προσέξτε, η πρόσφατη εξαγορά της D-Marin από επενδυτικά κεφάλαια πραγματοποιήθηκε με αποτίμηση που αντιστοιχεί περίπου σε 15 φορές το EBITDA. Εάν εφαρμοστεί ο ίδιος πολλαπλασιαστής, οι μαρίνες της Lamda μπορούν να υποστηρίξουν αξία που προσεγγίζει τα 375 εκατ. ευρώ.

Ας μπουν τώρα όλες οι αποτιμήσεις στην ίδια γραμμή.

Τα τέσσερα εμπορικά κέντρα αποτιμώνται στα 1,34 δισ. ευρώ. Οι μαρίνες μπορούν να προσεγγίζουν τα 375 εκατ. ευρώ. Μαζί οδηγούν σε συνολική αξία περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Η Lamda Development αποτιμάται σήμερα στο χρηματιστήριο περίπου 1,15 δισ. ευρώ, με τη μετοχή στα 6,51 ευρώ. Αν τα εμπορικά κέντρα και οι μαρίνες μπορούν να υποστηρίξουν αποτίμηση που προσεγγίζει τα 1,7 δισ. ευρώ, τότε προκύπτει ένα εύλογο επενδυτικό ερώτημα: ποια αξία αποδίδει σήμερα η αγορά στο Ελληνικό;

Σε ένα έργο που έχει ήδη εισπράξει πάνω από 1,7 δισ. ευρώ, διαθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ συμβασιοποιημένων μελλοντικών εισπράξεων και έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 1,1 δισ. ευρώ σε κτίρια και υποδομές.

Το Ελληνικό λοιπόν εμφανίζεται με έμμεση αρνητική αξία περίπου 550 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή η αγορά τιμολογεί το Ελληνικό σαν παθητικό, ενώ στην πραγματικότητα χτίζει ενεργητικό.

Βέβαια οι αριθμοί του Ελληνικού, έχουν τη δική τους άποψη. Οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ μόνο μέχρι το τέλος Μαΐου ανήλθαν στα 1,74 δισ. ευρώ. Από τις 671 κατοικίες που έχουν διατεθεί στην αγορά στη γειτονιά Little Athens, οι 585 έχουν ήδη πωληθεί ή δεσμευθεί, ποσοστό 87%. Παράλληλα, παραμένουν προς είσπραξη ακόμη περίπου 700 εκατ. ευρώ από συμβασιοποιημένες πωλήσεις που θα εισρεύσουν σταδιακά έως το 2028-2029.

Στον ισολογισμό καταγράφονται ακόμη 431 εκατ. ευρώ αναβαλλόμενα έσοδα, χρήματα που έχουν ήδη εισπραχθεί αλλά δεν έχουν ακόμη περάσει στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου διαμορφώνονται στα 831 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο το Ελληνικό διαθέτει περίπου 614 εκατ. ευρώ ρευστότητας, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί η εγκεκριμένη τραπεζική γραμμή των 232 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, το έργο προχωρά. Ο Riviera Tower έφθασε στο τελικό του ύψος των 200 μέτρων, οι συνολικές επενδύσεις σε κτίρια και υποδομές έχουν ήδη ξεπεράσει τα 1,1 δισ. ευρώ, ενώ για το σύνολο του 2026 προγραμματίζονται επιπλέον κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 600 εκατ. ευρώ και συνολικές εισπράξεις που αναμένεται να υπερβούν τα 2 δισ. ευρώ από την έναρξη του έργου.

Οι ζημιές του πρώτου τριμήνου έχουν τη δική τους σημασία και κανείς δεν μπορεί να τις αγνοήσει.

Το ίδιο ισχύει για τις αποτιμήσεις των εμπορικών κέντρων, για την προοπτική των μαρινών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, για τα 1,7 δισ. ευρώ εισπράξεων του Ελληνικού, για τα 831 εκατ. ευρώ ταμειακών διαθεσίμων και για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που θα μετατραπούν σταδιακά σε λογιστικά έσοδα.

Η αγορά έχει κάθε δικαίωμα να προβληματίζεται από μια ζημιογόνο χρήση τριμήνου. Έχει όμως την ίδια υποχρέωση να αποτιμήσει και την αξία των περιουσιακών στοιχείων που ήδη διαθέτει η Lamda. Γιατί όταν μόνο τα malls και οι μαρίνες οδηγούν σε θεωρητική αποτίμηση που υπερβαίνει αισθητά τη σημερινή χρηματιστηριακή αξία του ομίλου, η συζήτηση δεν μπορεί να σταματά σε μια ζημιά 17,7 εκατ. ευρώ. Διαγραμματικά η μετοχή θα πρέπει να διασπάσει ανοδικά την περιοχή των 7 ευρώ για να πούμε ότι ανοίγει το έδαφος για τη ζώνη των 7,80 με 8 ευρώ.

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July 10, 2026