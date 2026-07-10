Το Μαρόκο αλλάζει ώρα και αναστατώνει τις συναλλαγές με την Ευρώπη – Πώς έφτασε σε αυτήν την απόφαση

Στις 25 Ιουνίου, ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μαρόκου, Αζίζ Αχανούς, ανακοίνωσε την επίσημη επιστροφή στην ώρα GMT (UTC+0) από τις 20 Σεπτεμβρίου, καταργώντας οριστικά τη μόνιμη θερινή ώρα και γυρίζοντας τα ρολόγια μία ώρα πίσω. Η ξαφνική αυτή χρονική τροποποίηση αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες και σύγχυση στις διεθνείς συναλλαγές, καθώς η χώρα απομακρύνεται από το ωράριο των κυριότερων εμπορικών εταίρων της.

Η απόφαση συνιστά μία από τις σημαντικότερες ανατροπές πολιτικής των τελευταίων ετών, επηρεάζοντας εκατομμύρια κατοίκους, επιχειρήσεις και διεθνείς εταίρους. Πέρα από απλή χρονική τροποποίηση, η κίνηση αντικατοπτρίζει ευρύτερη κυβερνητική στροφή. Η κυβέρνηση επιλέγει να εγκαταλείψει την αυστηρή οικονομική ευθυγράμμιση με την Ευρώπη, υποχωρώντας έπειτα από χρόνια πίεσης μπροστά στα αιτήματα των πολιτών για βελτίωση της καθημερινότητας, σε μια χρονική συγκυρία που συνδέεται άμεσα με το εγχώριο πολιτικό προσκήνιο.

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Από οικονομικής άποψης, η GMT+1 επέτρεψε στο Μαρόκο να ευθυγραμμίσει επαρκώς το ωράριο εργασίας με το αντίστοιχο των κυριότερων ευρωπαϊκών εμπορικών εταίρων, αυξάνοντας τις κοινές ώρες δραστηριότητας. Η επιστροφή στην GMT θα δημιουργήσει μεγαλύτερη χρονική απόσταση με τμήματα της Ευρώπης κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων του έτους. Εταιρείες με εξαγωγικό προσανατολισμό, τράπεζες, τηλεφωνικά κέντρα και λοιπές διεθνώς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ενδέχεται, επομένως, να υποχρεωθούν σε προσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων και των λειτουργιών τους.

Τι ακριβώς αλλάζει;

Από τις 20 Σεπτεμβρίου, το Μαρόκο υιοθετεί μόνιμα την ώρα GMT (UTC+0), ευθυγραμμιζόμενο με πόλεις όπως το Δουβλίνο, η Λισαβόνα και το Λονδίνο, και τερματίζοντας την πολιτική GMT+1 που ίσχυε από το 2018. Η μεταβολή αυτή, αν και εκ πρώτης όψεως απλή, καταργεί ένα καθεστώς που διαμόρφωνε την καθημερινότητα για σχεδόν μία οκταετία.

Στην πράξη, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δείχνοντας 02:00 αντί για 03:00. Τα έξυπνα τηλέφωνα, οι υπολογιστές και οι λοιπές συνδεδεμένες συσκευές θα ενημερωθούν αυτόματα, ενώ τα αναλογικά ρολόγια απαιτούν χειροκίνητη ρύθμιση. Η τροποποίηση επηρεάζει άμεσα τα δρομολόγια πλοίων, αεροπλάνων και τρένων, τις διεθνείς τηλεδιασκέψεις, καθώς και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τις ζώνες ώρας, οι οποίες οφείλουν να αναπροσαρμόσουν τον προγραμματισμό τους.

Γιατί εισήχθη η ώρα GMT+1;

Το 2018, το Μαρόκο εφάρμοζε τη θερινή ώρα, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Γερμανία, μετακινώντας τους δείκτες των ρολογιών μπροστά την άνοιξη και πίσω το φθινόπωρο.

Η κυβερνητική απόφαση για υιοθέτηση μόνιμης ζώνης GMT+1 κατά το ίδιο έτος υπαγορεύθηκε κυρίως από οικονομικά κριτήρια. Στόχο αποτελούσε η βέλτιστη ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές αγορές, η διευκόλυνση του εμπορίου με τους κυριότερους οικονομικούς εταίρους, η ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, καθώς και η αποφυγή των διαταραχών που επέφερε η εξαμηνιαία αλλαγή ώρας.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά κράτη, το Μαρόκο εφάρμοζε ένα ιδιαίτερο καθεστώς κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Ενόψει του ιερού μήνα, τα ρολόγια γύριζαν μία ώρα πίσω, επιστρέφοντας στην GMT (UTC+0), και επαναφέρονταν στην GMT+1 με τη λήξη της περιόδου. Μέτρο αυτού του είδους αποσκοπούσε στο να καταστούν ευκολότερες οι ώρες νηστείας και η καθημερινή ρουτίνα των πιστών.

Παρά την πρόθεση για διευκόλυνση της καθημερινότητας, η συγκεκριμένη ετήσια ρύθμιση προκαλούσε συχνά σύγχυση. Οι επισκέπτες δυσκολεύονταν να προσδιορίσουν τη σωστή τοπική ώρα, οι αεροπορικές εταιρείες και οι μεταφορείς υποχρεούνταν σε διαρκείς αναπροσαρμογές δρομολογίων, ενώ οι διεθνείς επιχειρήσεις όφειλαν να επανυπολογίζουν τις χρονικές διαφορές για τον προγραμματισμό τηλεδιασκέψεων και δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, η χρονική απόσταση από το Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη μεταβαλλόταν περιοδικά, ανάλογα με τη χρονική στιγμή προσαρμογής των ρολογιών σε κάθε χώρα, περιπλέκοντας τον διεθνή συντονισμό για αρκετές εβδομάδες ετημίως.

Από την αντιπαράθεση στη μεταρρύθμιση

Σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του Αζίζ Αχανούς και του κυβερνητικού εκπροσώπου, Μουσταφά Μπαϊτάς, τα επιχειρήματα πίσω από την απόφαση είναι απλούστερα σε σχέση με το 2018. Ο Αζίζ Αχανούς διευκρίνισε ότι το σχετικό διάταγμα εγκρίθηκε προς ικανοποίηση των επανειλημμένων αιτημάτων των πολιτών, έπειτα από πολυετείς συζητήσεις και έντονη δυσαρέσκεια γύρω από το καθεστώς GMT+1.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το ζήτημα είχε αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης εντός του κυβερνητικού συνασπισμού πριν από την οριστική έγκριση. Ο Μουσταφά Μπαϊτάς επεξήγησε ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά στις ανησυχίες της κοινής γνώμης, αναγνωρίζοντας ότι μεγάλο μέρος του πληθουσμού αντιλαμβανόταν τη μόνιμη διατήρηση της θερινής ώρας ως επιβάρυνση στην καθημερινότητα.

Η κριτική κατά της πολιτικής συνεχίζεται από την εισαγωγή του μέτρου το 2018. Μεγάλο μέρος του πληθουσμού διαμαρτυρόταν για τα σκοτεινά χειμερινά πρωινά, την αναγκαστική έγερση των παιδιών για το σχολείο, τις ανησυχίες για την οδική ασφάλεια, την κόπωση, τις διαταραχές του ύπνου, καθώς και για τον αντίκτυπο στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η συζήτηση ουδέποτε ατόνησε πραγματικά, καθώς κάθε περιοδική προσαρμογή των δεικτών αναζωπύρωνε τη διαμάχη.

Ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, γονείς και ειδικοί αμφισβήτησαν επανειλημμένα τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης απόφασης. Με την πάροδο του χρόνου, το ζήτημα εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον ορατές δημόσιες αντιπαραθέσεις στο Μαρόκο. Έπειτα από χρόνια επικρίσεων, η κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή στον προηγούμενο νομικό χρόνο.

Η ανακοίνωση δεν στερείται πολιτικού υπόβαθρου. Οι βουλευτικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 23 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την εφαρμογή της χρονικής μεταβολής, χρονική στιγμή την οποία επισημαίνουν παρατηρητές, παρόλο που η κοινή γνώμη χαιρέτισε την απόφαση εστιάζοντας στα οφέλη.

Πέρα από την αλλαγή της ώρας

Ένα από τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν όταν το Μαρόκο υιοθέτησε τη μόνιμη ζώνη GMT+1 το 2018 ήταν η πιθανή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της καλύτερης αξιοποίησης του ηλιακού φωτός. Με την επιστροφή στην ώρα GMT, ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι η ενεργειακή ζήτηση ενδέχεται να αυξηθεί ελαφρύς το βράδυ, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι στερούνται αδιάσειστων στοιχείων οι ισχυρισμοί πως η αλλαγή της ώρας οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση. Ως εκ τούτου, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό προς συζήτηση.

Η μεταρρύθμιση αναμένεται επίσης να επιφέρει κοινωνικό αντίκτυπο. Η ανατολή του ηλίου θα σημειώνεται νωρίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, γεγονός που σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα μετακινούνται πλέον προς τα σχολικά συγκροτήματα πριν από το ξημέρωμα. Ορισμένοι ειδικοί ύπνου θεωρούν ότι η μεταβολή θα μπορούσε να βελτιώσει τα πρότυπα ανάπαυσης και να μειώσει την κόπωση, ενώ οι υποστηρικτές της απόφασης διατείνονται ότι θα συμβάλει σε μια συνολικά καλύτερη ποιότητα ζωής.

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