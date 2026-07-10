Τράπεζα-Κύπρου:-Αλλάζει-ο-τρόπος-καταβολής-των-μερισμάτων-στους-μετόχους

Από τις επόμενες καταβολές, οι πληρωμές θα γίνονται αποκλειστικά με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

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Αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς σε τραπεζικό λογαριασμό θα πραγματοποιούνται στο εξής οι πληρωμές μερισμάτων προς τους μετόχους που κατέχουν δικαιώματα μέσω παραστατικών δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.

Το τελικό μέρισμα για τη χρήση 2025, το οποίο καταβλήθηκε στις 24 Ιουνίου 2026, αποτέλεσε την τελευταία διανομή που πραγματοποιήθηκε με επιταγή. Από τις επόμενες καταβολές, οι πληρωμές θα γίνονται αποκλειστικά με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η γράπεζα καλεί τους μετόχους που δεν έχουν ακόμη δηλώσει λογαριασμό να προχωρήσουν άμεσα στη σχετική διαδικασία, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις μελλοντικές πληρωμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η μετάβαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές αναμένεται να προσφέρει ταχύτερη πίστωση των χρημάτων, να εξαλείψει τις καθυστερήσεις που συνδέονται με την επεξεργασία επιταγών, να ενισχύσει την ασφάλεια των συναλλαγών, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να περιορίσει τη χρήση χαρτιού, συμβάλλοντας στους στόχους βιωσιμότητας του Συγκροτήματος.

Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν λογαριασμό είτε στην Τράπεζα Κύπρου είτε σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε ευρώ.

Για τους συνδρομητές της 1bank, η δήλωση ή η αλλαγή λογαριασμού μπορεί να γίνει μέσω Internet Banking, της εφαρμογής BoC Mobile App ή με μήνυμα μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι, συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων, μπορούν να υποβάλουν το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου.

Η αλλαγή εφαρμόζεται μετά την έγκριση του Ψηφίσματος 15 από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 15ης Μαΐου 2026, με το οποίο τροποποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρείας.