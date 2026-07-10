Τσίπρας για Άδωνι: «Μήνυση δεν θα του κάνω… αλλά θα του στείλω λουλούδια» – Δείτε βίντεο

Με πολιτικό ανέκδοτο και… Ανδρέα Παπανδρέου «απάντησε» στον Άδωνι Γεωργιάδη ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος οργάνωσε ανοιχτή συζήτηση στην πλατεία Δημαρχείου, στο Περιστέρι.

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«Τις τελευταίες μέρες θυμήθηκα ένα παλιό πολιτικό ανέκδοτο, να σας το πω. Κάποτε, όταν η αντιπαράθεση σε πολιτικές στη Βουλή είχαν πολύ μεγάλη σημασία, αξία, και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών κέντριζαν το ενδιαφέρον ολόκληρης της κοινωνίας, της κοινής γνώμης, ήταν μια τέτοια αντιπαράθεση στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Ήταν στο βήμα ο Γεώργιος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου τότε. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ενώ μιλούσε διαρκώς ένας βουλευτής της ΕΡΕ, τον διέκοπτε υβρίζοντάς τον, συκοφαντώντας του, λέγοντάς του διάφορους χαρακτηρισμούς. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ο ομιλητής σταματάει, παγώνει η αίθουσα, και ρωτάει: “Ποιος το είπε αυτό”; Τότε ο βουλευτής της ΕΡΕ σηκώνεται και παρουσιάζεται. Και απαντάει ο ομιλητής: “Α, εσείς το είπατε; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία”», ανέφερε αρχικά ο Αλέξης Τσίπρας και συνέχισε:

«Κάπως έτσι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουν: “Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης”. Λέω: “Ποιος το είπε αυτό; Ο Άδωνις; Ε, τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία”. Όχι. Μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνι. Αλλά λουλούδια θα του στείλω, Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις.

Το πρόβλημα της χώρας, όμως, και της πολιτικής τοξικότητας την οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνις, αλλά ο αδωνισμός. Τι είναι ο αδωνισμός; Είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει επιλέξει, ευνοήσει και ενορχηστρώσει όχι ο Άδωνις, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης»».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε και στη σχέση δημοκρατικής εξουσίας – πολίτη, τονίζοντας:

«Θα είναι ένας τρόπος διαδραστικής επικοινωνίας και κλεισίματος της απόστασης, ανάμεσα στον πολίτη και στη δημοκρατική εξουσία, διότι εμείς θέλουμε μια άλλου είδους εξουσία. Είναι δύσκολο και, αν θέλετε, φιλόδοξο αυτό το όραμα, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο, διότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Ακούσατε και τους έξι συμπολίτες μας που πήραν τον λόγο, Και είναι πολύ σημαντικό να ακούμε νέους ανθρώπους με όραμα, με αξίες, με πείσμα, με αγωνία για αυτόν τον τόπο, και με διάθεση να το παλέψουμε, να μείνουμε εδώ, να αγωνιστούμε, να το παλέψουμε, για να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες.

Όμως παρακολουθώντας τα πολιτικά πράγματα αυτούς τους μήνες —αυτό το διάστημα— υπάρχει ένα πολύ θετικό, υπάρχει και ένα πολύ αρνητικό. Από ποιο θέλετε να ξεκινήσω; Από το θετικό θέλετε, εντάξει. Το θετικό βρίσκεται σήμερα εδώ, είναι η δημιουργία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η δημιουργία της ΕΛΑΣ. Που έχει δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική. Ελπίδα, αισιοδοξία».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ εκτίμησε ότι διανύουμε «εποχή τεράτων», γιατί το «παλιό έχει πεθάνει, και το καινούργιο δεν έχει ακόμα εγκαθιδρυθεί στη θέση του», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να βυθίσει τη χώρα σε «τοξικότητα, διαφθορά, διχασμό, πόλωση» γιατί «υπάρχει αντίπαλος και κίνδυνος να χάσουν την εξουσία».

Αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι «δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, προοπτική» είπε.

Όσον αφορά τα ζητήματα οικονομίας, διερωτήθηκε «ποιο είναι το οικονομικό θαύμα» για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση και παρέπεμψε σε στοιχεία που δείχνουν ότι οι μισθοί και η αγοραστική δύναμη των πολιτών, ουσιαστικά έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της ακρίβειας.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα ακρίβειας στην ενέργεια, στα «υπερκέρδη» της ΔΕΗ και στα «μπόνους των γαλάζιων παιδιών», σχολίασε πως «δεν είναι λαϊκισμός να μιλάς τη γλώσσας του λαού για την αδικία. Ελιτισμός είναι να κάνεις τα στραβά μάτια».

«Δεν θα μας μιλήσουν εμάς για επίγνωση δημοσιονομικών δυσκολιών και της ανάγκης για δημοσιονομική σταθερότητα. Θα τους μιλήσουμε εμείς για την επίγνωση της ανάγκης για κοινωνική σταθερότητα, γιατί καμία χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει με τόσο μεγάλες ανισότητες», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Αλ. Τσίπρας, ενώ παραπέμποντας στις πέντε προτάσεις/προτεραιότητες που έχει καταθέσει, τόνισε πως «δεν κοστίζουν, αξίζουν».

«Αξίζει τον κόπο να υποστηρίξουμε τη δυνατότητα να εφαρμοστούν από την πρώτη κιόλας μέρα μιας άλλης διακυβέρνησης. Απαιτείται όμως, όχι μονάχα η πολιτική αλλαγή: απαιτείται κυρίως η αλλαγή πολιτικής. Αξίζει να αγωνιστούμε, για ένα άλλο σχέδιο για την κοινωνία, που θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Να αγωνιστούμε για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μείνουν και να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο, να αγωνιστούμε για μια καλύτερη Ελλάδα», πρόσθεσε και κατέληξε:

«Την ιστορία δεν τη γράφουν τα τέρατα, ή τουλάχιστον δεν τη γράφουν μόνο τα τέρατα. Τη γράφουν κυρίως οι άνθρωποι που αγωνίζονται, οι άνθρωποι που επιμένουν, οι άνθρωποι που αντιστέκονται, οι άνθρωποι που ελπίζουν».

- sofokleous10.gr

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