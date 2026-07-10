Τσουκαλάς-σε-Μαρινάκη:-Τον-ενοχλεί-που-το-ΠΑΣΟΚ-έχει-κοστολογημένες-προτάσεις-σε-αντίθεση-με-τη-ΝΔ

«Ο μηχανισμός προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας είναι θλιβερός μέσα στον πανικό του», απαντά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο με φόντο την κόντρα Κυριάκου Μητσοτάκη – Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για την 13η σύνταξη.

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Όπως αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός και ο κ. Μαρινάκης έφτασαν στο σημείο να ρωτούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση της 13ης σύνταξης που από χθες το βράδυ έχει δημόσια αναλύσει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις 17 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για του συνταξιούχους.

Το επαναλαμβάνουμε για να γίνει αντιληπτό:

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ».

Και συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς: «Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, το καθαρό κόστος της 13ης σύνταξης είναι 1,68 δισ. Από αυτά το κόστος της πρώτης χρονιάς είναι το μισό, 840 εκατομμύρια. Από αυτά η επιβάρυνση είναι μόνο 420 εκατομμύρια καθώς το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ήδη με τα 300 ευρώ που θα χορηγήσει η κυβέρνηση. Μας κάνει εντύπωση, που δεν γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης τα κονδύλια τα οποία έχει αποφασίσει η κυβέρνηση που εκπροσωπεί.

Τον ενοχλεί που το ΠΑΣΟΚ έχει κοστολογημένες προτάσεις σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που ως αντιπολίτευση έταζε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου χωρίς καμία κοστολόγηση. Οι συνταξιούχοι δεν ξεχνούν ποιος του εξαπάτησε. Δεν ξεχνούν ποιος τους έλεγε να μην κάνουν αγωγές για τα αναδρομικά του 2015 -2016 και τελικά δεν τους έδωσε τίποτα. Ο κ. Μητσοτάκης αδιαφόρησε πλήρως για τους συνταξιούχους. Σήμερα με αλχημείες τούς λέει καθαρά πως δεν έχει σκοπό να αποκαταστήσει τις αδικίες. Επιβεβαιώνει πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ‘’γαλάζιος Κατρούγκαλος’’».

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταλήγει λέγοντας πως: «Τελικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνείται την επαναφορά της 13ης σύνταξης; Να το πουν καθαρά στους συνταξιούχους».



- sofokleous10.gr

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