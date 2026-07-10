Χαρδούβελης:-Οι-διαρθρωτικές-μεταρρυθμίσεις-και-οι-επενδύσεις-σε-κρίσιμους-τομείς,-κλειδί-για-την-ανάπτυξη-της-Ευρωζώνης

Για την ανάγκη αντιμετώπισης των αναπτυξιακών προκλήσεων της Ευρωζώνης και τη γεφύρωση του χάσματος με άλλες μεγάλες οικονομίες όπως των ΗΠΑ, μίλησε σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης, στο 30o Ετήσιο Συνέδριο του Economist, συμμετέχοντας σε πάνελ με τον οικονομολόγο και πρώην μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, κ. Peter Bofinger.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Για την ανάγκη αντιμετώπισης των αναπτυξιακών προκλήσεων της Ευρωζώνης και τη γεφύρωση του χάσματος με άλλες μεγάλες οικονομίες όπως των ΗΠΑ, μίλησε σήμερα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας καθηγητής κ. Γκίκας Χαρδούβελης, στο 30o Ετήσιο Συνέδριο του Economist, συμμετέχοντας σε πάνελ με τον οικονομολόγο και πρώην μέλος του Γερμανικού Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, κ. Peter Bofinger.

Ο κ. Χαρδούβελης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη υστερεί έναντι των ΗΠΑ σε όρους παραγωγικότητας, ενώ, όπως τόνισε, η δημογραφική γήρανση του πληθυσμού περιορίζει τις αναπτυξιακές προοπτικές και αυξάνει τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Όπως επεσήμανε, το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι η έλλειψη συνολικών επενδύσεων, αλλά η ανεπαρκής κατεύθυνση πόρων προς τις ψηφιακές τεχνολογίες, την καινοτομία και τις σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, τομείς που αποτελούν κρίσιμους μοχλούς αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αν και το συνολικό επίπεδο δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης παραμένει διαχειρίσιμο σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και τα υψηλά επίπεδα χρέους σε ορισμένα κράτη-μέλη περιορίζουν τον διαθέσιμο επενδυτικό χώρο. Για τον λόγο αυτό, τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης και ενίσχυσης των επενδύσεων σε στρατηγικούς τομείς, ώστε η Ευρώπη να ανακτήσει τη δυναμική ανάπτυξης και τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της.

Ο κ. Χαρδούβελης αναφέρθηκε, επίσης, στα διαρθρωτικά προβλήματα, τις προκλήσεις και τις αδυναμίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη καθώς και τις προτεινόμενες λύσεις στα πλαίσια των εκθέσεων Ντράγκι & Λέτα.

Πιο συγκεκριμένα, υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς, ώστε να αμβλυνθεί ο κατακερματισμός στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Εξήγησε ότι οι εμπορικοί φραγμοί-περιορισμοί μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν ως δασμοί, περιορίζοντας τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τις επενδυτικές ευκαιρίες στην ΕΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση, τάχθηκε υπέρ της εναρμόνισης – απλοποίησης των ρυθμιστικών πλαισίων, της μείωσης του ρυθμιστικού κόστους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και της υιοθέτησης των κατάλληλων βιομηχανικών κλαδικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα υποστηρίξουν την μεγέθυνση των επιχειρήσεων.

Επίσης, ο κ. Χαρδούβελης τόνισε την ανάγκη άρσης του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των αγορών κεφαλαίου και του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα. Καθοριστικό ρόλο, όπως είπε, αναμένεται να διαδραματίσει η πρωτοβουλία για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investments Union – SIU). Η SIU, εξήγησε, είναι μια κορυφαία πρωτοβουλία και μακροπρόθεσμη προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση του σχετικά υψηλού ποσοστού αποταμιεύσεων των Ευρωπαίων και στην αποτελεσματική κατεύθυνσή τους στη χρηματοδότηση και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στα συνταξιοδοτικά συστήματα και τις αγορές εργασίας ώστε να ενισχυθεί η εργασιακή κινητικότητα εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Επίσης, ανέφερε ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει τις εξωτερικές υπαρξιακές απειλές και να επιτύχει τον στόχο της στρατηγικής αυτονομίας μέσω των επενδύσεων στην κοινή άμυνα, την καινοτομία καθώς και τον τομέα των κρίσιμων ορυκτών. Τέλος, ο κ. Χαρδούβελης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αποφασίζει ταχύτερα, θέτοντας ζήτημα αλλαγής του τρόπου λήψης των συλλογικών αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ.