Χρηματιστήριο: Ισχυρό φινάλε στις 2.513 μονάδες – Οι τράπεζες «έσωσαν» την εβδομάδα, ράλι για Motor Oil

Με μια ουσιαστική ανοδική αντίδραση, η οποία απέκτησε μεγαλύτερη αξία κατά την τελευταία ώρα των συναλλαγών, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, κλείνοντας στις 2.513,22 μονάδες, με άνοδο 0,84%, περιορίζοντας αισθητά τις εβδομαδιαίες απώλειες που προκάλεσε η βίαιη διόρθωση της Τετάρτης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,82% στις 6.382,4 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε με κέρδη 1,09% στις 2.873,63 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τα 205 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε ικανοποιητικά επίπεδα για θερινή συνεδρίαση, ενώ λίγο πριν από το κλείσιμο καταγράφονταν 71 ανοδικές έναντι 39 πτωτικών μετοχών.

Η ουσία της ημέρας δεν βρίσκεται μόνο στο θετικό πρόσημο. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο έκλεισε η αγορά. Μετά την πρωινή άνοδο ακολούθησε πολύωρη συσσώρευση και μια νέα απόπειρα πίεσης περίπου στις 15:00, η οποία έφερε τον Γενικό Δείκτη κοντά στην περιοχή των 2.495 μονάδων. Οι αγοραστές, όμως, επανήλθαν στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης και οδήγησαν την αγορά κοντά στα υψηλά ημέρας.

Αυτό το ανοδικό κλείσιμο, έπειτα από μία εβδομάδα έντονων διακυμάνσεων, υποδηλώνει ότι η περιοχή των 2.480–2.500 μονάδων εξακολουθεί να συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον και δεν παραδίδεται εύκολα στους πωλητές.

Η εικόνα της εβδομάδας

Παρά τη σημερινή άνοδο, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες περίπου 0,95%, καθώς την προηγούμενη Παρασκευή είχε κλείσει στις 2.537,23 μονάδες. Είχε προηγηθεί, βέβαια, μια ιδιαίτερα ισχυρή εβδομάδα με άνοδο 3,6%, γεγονός που καθιστούσε σχεδόν αναμενόμενη μια φάση κατοχύρωσης κερδών.

Δείκτης Κλείσιμο 10/7 Εβδομαδιαία μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.513,22 -0,95% FTSE 25 6.382,40 -0,91% Τραπεζικός Δείκτης 2.873,63 +0,39% FTSE Mid Cap 3.145,04 -1,59% FTSE Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης 5.092,16 -0,49% ATHEX ESG 2.987,21 -0,79%

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η εβδομάδα δεν εξελίχθηκε σε γενικευμένη αποχώρηση κεφαλαίων. Ο τραπεζικός δείκτης κατάφερε, παρά τη μεγάλη μεταβλητότητα, να κλείσει με μικρά εβδομαδιαία κέρδη της τάξης του 0,4%, διαφοροποιούμενος θετικά από τον Γενικό Δείκτη και τον FTSE 25.

Αντίθετα, μεγαλύτερη πίεση δέχθηκε η μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου οι απώλειες προσέγγισαν το 1,6%. Η εξέλιξη δείχνει ότι οι επενδυτές, μπροστά στην αύξηση της διεθνούς αβεβαιότητας, προτίμησαν μεγαλύτερες και πιο εμπορεύσιμες εισηγμένες, περιορίζοντας την έκθεση σε τίτλους μικρότερης ρευστότητας.

Οι τράπεζες έδωσαν τον τόνο

Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της σημερινής ανόδου.

Η Alpha Bank ενισχύθηκε κατά 1,83% στα 4,11 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα κατά 1,77% στα 15,80 ευρώ και η Eurobank κατά 1,01% στα 4,384 ευρώ. Η Πειραιώς κινήθηκε πιο συγκρατημένα, με άνοδο 0,33% στα 9,25 ευρώ.

Σε εβδομαδιαία βάση, η Eurobank κέρδισε περίπου 1,25%, η Alpha Bank 0,86% και η Εθνική περίπου 0,22%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,64%, με βάση τις τιμές κλεισίματος της προηγούμενης Παρασκευής. Οι επιδόσεις αυτές εξηγούν γιατί ο τραπεζικός δείκτης κατάφερε να ολοκληρώσει θετικά μια κατά τα άλλα πτωτική εβδομάδα. Οι τιμές της προηγούμενης Παρασκευής είχαν διαμορφωθεί στα 4,33 ευρώ για τη Eurobank, στα 4,075 ευρώ για την Alpha, στα 15,765 ευρώ για την Εθνική και στα 9,31 ευρώ για την Πειραιώς.

Η ανθεκτικότητα του κλάδου παραμένει σημαντική για το σύνολο της αγοράς. Οι τράπεζες διατηρούν υψηλή στάθμιση στους βασικούς δείκτες και αποτελούν το κύριο πεδίο δραστηριοποίησης των ξένων θεσμικών επενδυτών. Όσο ο τραπεζικός δείκτης κρατά πάνω από τις 2.800 μονάδες, η αγορά διατηρεί τη δυνατότητα γρήγορων ανοδικών αντιδράσεων.

Ράλι 5,38% για Motor Oil – Εβδομαδιαία εκτόξευση άνω του 13%

Αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Motor Oil, η οποία εκτινάχθηκε κατά 5,38% στα 47 ευρώ, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Η μετοχή είχε κλείσει την προηγούμενη Παρασκευή στα 41,4 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι μέσα σε μία εβδομάδα πρόσθεσε περίπου 13,5%. Πρόκειται για επίδοση που ξεχωρίζει όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό ενεργειακό ταμπλό, με την αγορά να συνεχίζει να προεξοφλεί την ενίσχυση του ομίλου, τις εταιρικές κινήσεις και την αυξημένη κερδοφορία του κλάδου διύλισης.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε και η HELLENiQ Energy, η οποία έκλεισε στα 11,39 ευρώ με άνοδο 4,02%, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένη έκθεση στον ενεργειακό κλάδο, υπό το φως και της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ο ΟΤΕ ενισχύθηκε κατά 3,10% στα 19,64 ευρώ, συνεχίζοντας την ανάκτηση των απωλειών από την πρόσφατη αποκοπή μερίσματος. Σε εβδομαδιαία βάση η μετοχή σημείωσε άνοδο περίπου 0,7%, έχοντας κλείσει την προηγούμενη Παρασκευή στα 19,5 ευρώ.

Θετικά κινήθηκαν ακόμη:

Η Cenergy με άνοδο 1,85% στα 22,02 ευρώ.

με άνοδο 1,85% στα 22,02 ευρώ. Η Τράπεζα Κύπρου με κέρδη 1,80% στα 10,18 ευρώ.

με κέρδη 1,80% στα 10,18 ευρώ. Ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο 1,54% στα 4,625 ευρώ.

με άνοδο 1,54% στα 4,625 ευρώ. Η Jumbo με κέρδη 1,34% στα 22,70 ευρώ.

με κέρδη 1,34% στα 22,70 ευρώ. Η Metlen με άνοδο 1,24% στα 40,78 ευρώ.

με άνοδο 1,24% στα 40,78 ευρώ. Η Aktor με κέρδη 1% στα 14,18 ευρώ.

Η Allwyn, η οποία είχε αποτελέσει τον αδύναμο κρίκο στις προηγούμενες συνεδριάσεις, έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη στα 13,36 ευρώ, με οριακή άνοδο 0,07%. Η αδυναμία ουσιαστικής αντίδρασης δείχνει ότι οι πρόσφατες πιέσεις δεν έχουν ακόμη απορροφηθεί πλήρως.

Οι πιέσεις σε ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στον αντίποδα, η ΔΕΗ υποχώρησε κατά 1,52% στα 23,26 ευρώ, ολοκληρώνοντας την εβδομάδα με απώλειες περίπου 1,9%. Η μετοχή είχε προηγουμένως καταγράψει νέα υψηλά 18ετίας, επομένως οι ρευστοποιήσεις μπορούν, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να ενταχθούν στη λογική της κατοχύρωσης σημαντικών κερδών.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχασε 0,89% στα 44,40 ευρώ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υποχώρησε κατά 0,95% στα 10,41 ευρώ, η Bally’s Intralot κατά 0,43% και η Viohalco κατά 0,34%.

Η περιορισμένη ένταση των απωλειών και ο μικρός αριθμός των πτωτικών blue chips δείχνουν ότι η σημερινή άνοδος δεν ήταν προϊόν αποκλειστικά δύο ή τριών βαριών μετοχών. Υπήρξε σχετικά ευρεία συμμετοχή, κάτι που ενισχύει την αξιοπιστία της αντίδρασης.

Τεχνική εικόνα: Θετικό κλείσιμο, αλλά οι 2.560 μονάδες παραμένουν το μεγάλο εμπόδιο

Τεχνικά, η επαναφορά του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 2.500 μονάδες και το κλείσιμο κοντά στα υψηλά ημέρας αποτελούν θετικά στοιχεία. Η περιοχή των 2.487–2.500 μονάδων επιβεβαιώθηκε ως πρώτη γραμμή στήριξης, καθώς εκεί ενεργοποιήθηκαν αγοραστές τόσο την Τετάρτη όσο και την Παρασκευή.

Η εβδομαδιαία διακύμανση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, από τις 2.487,60 έως τις 2.560,34 μονάδες, αποτυπώνοντας το αυξημένο γεωπολιτικό ρίσκο και τη μάχη ανάμεσα στην κατοχύρωση κερδών και στην τοποθέτηση νέων κεφαλαίων.

Οι βασικές ζώνες για την επόμενη εβδομάδα είναι:

Πρώτη στήριξη: 2.490–2.480 μονάδες.

2.490–2.480 μονάδες. Δεύτερη στήριξη: 2.438 μονάδες.

2.438 μονάδες. Πρώτη αντίσταση: 2.540–2.560 μονάδες.

2.540–2.560 μονάδες. Κύρια αντίσταση: 2.600 μονάδες.

Σύμφωνα με την τεχνική αποτύπωση της αγοράς, το ημερήσιο αγοραστικό σήμα του Γενικού Δείκτη αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 2.438 μονάδων. Για τον FTSE 25, κρίσιμη ζώνη παραμένουν οι 6.183 μονάδες, ενώ η επόμενη μεγάλη αντίσταση εντοπίζεται στις 6.550 μονάδες. Στον τραπεζικό δείκτη, η βασική στήριξη βρίσκεται στις 2.729 μονάδες και η αντίσταση στις 2.950 μονάδες.

Η αγορά, επομένως, διατηρεί την κύρια ανοδική της τάση, αλλά δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την απορρόφηση της προσφοράς στην περιοχή των 2.550–2.600 μονάδων. Μια νέα διάσπαση των 2.560 μονάδων με αυξημένο τζίρο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προς το ορόσημο των 2.600 μονάδων. Αντίθετα, απώλεια των 2.480 μονάδων θα αύξανε αισθητά τον κίνδυνο μιας βαθύτερης διόρθωσης.

Επιφυλακτικές οι διεθνείς αγορές

Το εξωτερικό περιβάλλον παρέμεινε σχετικά σταθερό, χωρίς όμως να εκπέμπει ισχυρό ανοδικό σήμα. Στην Ευρώπη, ο DAX και ο CAC 40 κινούνταν κοντά στο μηδέν, ενώ ο FTSE 100 κατέγραφε μικρά κέρδη. Στη Wall Street, ο Dow Jones βρισκόταν ελαφρώς ανοδικά, με τον S&P 500 και τον Nasdaq να εμφανίζουν οριακές μεταβολές. Το Brent διαπραγματευόταν κοντά στα 76 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι πληροφορίες για τεχνικού χαρακτήρα συνομιλίες περιόρισαν προσωρινά τη ζήτηση για αμυντικές τοποθετήσεις και οδήγησαν τον δείκτη μεταβλητότητας VIX χαμηλότερα. Ωστόσο, το Σαββατοκύριακο παραμένει πηγή αυξημένου ρίσκου, καθώς οποιαδήποτε νέα στρατιωτική ενέργεια μπορεί να επαναφέρει απότομα την πίεση στις μετοχές, στα ομόλογα και κυρίως στις τιμές της ενέργειας.

Το συμπέρασμα της εβδομάδας

Η εβδομάδα είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ξεκίνησε με νέα υψηλά και έντονη αισιοδοξία, ακολούθησε μια απότομη διόρθωση υπό το βάρος των γεωπολιτικών εξελίξεων και ολοκληρώθηκε με μια αξιοπρεπή ανοδική αντίδραση.

Το τελικό -0,95% του Γενικού Δείκτη δεν συνιστά, από μόνο του, ανατροπή της ανοδικής τάσης. Αντιθέτως, μετά τα κέρδη 3,6% της προηγούμενης εβδομάδας, μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογική αποκλιμάκωση της υπερβολής. Ιδιαίτερα θετικό είναι ότι οι τράπεζες έκλεισαν την εβδομάδα με κέρδη, ο τζίρος παρέμεινε αυξημένος και η αγορά υπερασπίστηκε την περιοχή των 2.480–2.500 μονάδων.

Από την άλλη πλευρά, η αποτυχία διατήρησης των 2.550 μονάδων και η βίαιη ενδοεβδομαδιαία πτώση έδειξαν ότι η αγορά δεν είναι άτρωτη. Οι υψηλές αποτιμήσεις σε αρκετούς τίτλους, τα μεγάλα συσσωρευμένα κέρδη και η γεωπολιτική αβεβαιότητα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για νέες έντονες διακυμάνσεις.

Η επόμενη εβδομάδα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές κλίμα. Εφόσον δεν υπάρξει νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η σημερινή επαναφορά πάνω από τις 2.500 μονάδες μπορεί να αποτελέσει τη βάση για νέα δοκιμή των 2.550–2.560 μονάδων. Αν, όμως, το πετρέλαιο κινηθεί απότομα υψηλότερα ή επιστρέψει η διεθνής αποστροφή κινδύνου, οι 2.480 μονάδες θα βρεθούν ξανά άμεσα στο στόχαστρο των πωλητών.

Σε κάθε περίπτωση, το Χρηματιστήριο Αθηνών απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει αγοραστές στις διορθώσεις. Το αν αυτοί έχουν τη δύναμη να οδηγήσουν την αγορά πάνω από τις 2.600 μονάδες θα αποτελέσει το μεγάλο στοίχημα του υπόλοιπου Ιουλίου.