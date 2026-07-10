delta:-Πάνω-από-τις-εκτιμήσεις-τα-κέρδη,-επαναφέρει-το-ετήσιο-guidance

Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη που ανακοίνωσε η Delta για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ επανέλαβε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους καθώς οι τιμές των καυσίμων μειώνονται.

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Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών τα κέρδη που ανακοίνωσε η Delta για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ επανέλαβε τις προβλέψεις της για το σύνολο του έτους καθώς οι τιμές των καυσίμων μειώνονται.

Συγεκριμένα, η Delta ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,56 δολάρια έναντι 1,48 δολαρίων σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις της LSEG.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ήταν της τάξης των 1,027 δισ. δολ. έναντι 985,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έσοδα ήταν 17,67 δισ. δολ. έναντι 17,53 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αναμενόταν, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση, ποσό ρεκόρ για την αεροπορική εταιρεία.

Η Delta επανέφερε επίσης τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026, βλέποντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από 6,50 έως 7,50 δολάρια, με ελεύθερη ταμειακή ροή στην περιοχή των 3 έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την είδηση, η μετοχή στην Wall Street υποχωρεί πάνω από 1,5%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Εντ Μπαστιάν δήλωσε ότι η ζήτηση είναι ισχυρή σε όλους τους τομείς, σημειώνοντας ότι η Delta, η πιο κερδοφόρα αεροπορική εταιρεία των ΗΠΑ, εξυπηρετεί πελάτες υψηλότερου εισοδήματος.

Τα εισιτήρια premium, όπως η πρώτη θέση, έφεραν έσοδα 6,92 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο, ενώ η κύρια καμπίνα συγκέντρωσε έσοδα 6,85 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μπάστιαν δήλωσε ότι η ζήτηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, συμπεριλαμβανομένης της εισερχόμενης ζήτησης από επισκέπτες στις ΗΠΑ. Σε ανακοίνωση κερδών, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε επίσης ότι τα εταιρικά ταξίδια αυξήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, με τους τομείς της αεροδιαστημικής και της άμυνας, των τραπεζών και της αυτοκινητοβιομηχανίας να ηγούνται της ανάπτυξης.