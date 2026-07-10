EasyJet: Η Apollo χαλάει τα σχέδια της Castlelake για την αγορά της – Ανοδικά έως 13% οι μετοχές

Σημαντική άνοδο καταγράφει η μετοχή της easyJet την Παρασκευή, μετά την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους ότι εξετάζει προσφορά εξαγοράς ύψους 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo Global Management.

Οι μετοχές της ενισχύθηκαν κατά περισσότερο από 13% λίγο μετά το άνοιγμα της αγοράς ενώ από τις αρχές του έτους έχουν σημειώσει άνοδο 15,2%.

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Οι μετοχές της εasyJet σημείωσαν άνοδο τη Δευτέρα, αφού η αεροπορική εταιρεία αποδέχθηκε πρόταση εξαγοράς ύψους 7,3 δισ. δολαρίων από την αμερικανική εταιρεία Castlelake. Ωστόσο, την Παρασκευή έλαβε νέα προσφορά, από την Apollo Global Management, επανεξετάζοντας την στάση της καθώς η δεύτερη πρόταση ήταν πιο ελκυστική.

«Η προτεινόμενη προσφορά μετρητών προσφέρει ένα ανώτερο αποτέλεσμα για τους μετόχους της easyJet, παρέχοντας υψηλότερη χρηματική αξία από την τελευταία πρόταση της Castlelake των 6,90 λιρών ανά μετοχή της easyJet», ανακοίνωσε η easyJet επισημαίνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο θεώρησε επίσης την πρόταση ως «έναν ελκυστικό συνδυασμό αξίας, στρατηγικής ευθυγράμμισης και μακροπρόθεσμης διαχείρισης της επιχείρησης».

Η προτεινόμενη τιμή προσφοράς της Apollo συνεπάγεται premium 81% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της easyJet στις 3,94 στερλίνες ανά μετοχή στις 28 Μαΐου, που ήταν η τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου υποβολής προσφορών για την εξαγορά της εταιρείας από την Castlelake.

Η εμφάνιση της Apollo στην υπόθεση εξαγοράς της easyJet έρχεται μετά από πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων που έλαβαν χώρα τον τελευταίο μήνα μεταξύ της easyJet και της Castlelake, η οποία αύξανε συνεχώς την προσφορά της για να διατηρήσει ζωντανές τις συνομιλίες. Χρειάστηκαν πέντε προσπάθειες για να «ψήσει» την easyJet και πλέον η Castlelake καλείται να κρίνει αν μπορεί να επανέλθει με νέα πρόταση και υψηλότερο τίμημα, ώστε να επισκιάσει την πρόταση της Apollo.

Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, οι μέτοχοι της easyJet θα δικαιούνται 7,15 λίρες Αγγλίας (9,61 δολάρια) ανά μετοχή της εταιρείας, πρόταση που αποτιμά την επιχείρηση στις 5,7 δισ. λίρες, δηλαδή στα περίπου 7,66 δισ. δολάρια.

Ως εναλλακτική λύση αντί της πληρωμής σε μετρητά, η Apollo θα προσφέρει επίσης στους μετόχους την επιλογή διατήρησης της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, τη δυνατότητα, δηλαδή, να «μεταφέρουν την υφιστάμενη συμμετοχή τους στην easyJet στο επενδυτικό όχημα μέσω του οποίου τα κεφάλαια της Apollo θα κατέχουν τη δική τους επένδυση στην easyJet».

Οι όροι αυτής της εναλλακτικής λύσης υπόκεινται σε περαιτέρω διαπραγμάτευση.