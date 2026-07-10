Ellininon Sports Park: «Ανοίγει» στις 20 Ιουλίου, πώς θα είναι οι εγκαταστάσεις – Κέρδισε το «στοίχημα» η Lamda

Ποιες αθλητικές εγκαταστάσεις παραδίδονται στο κοινό στις 20 Ιουλίου. Τι ακολουθεί, ποια είναι η δεύτερη φάση με ορίζοντα το 2028. Η νέα εμπειρία ζωής, οι υψηλές προδιαγραφές, οι εκδηλώσεις και ο ανοιχτός προορισμός για όλους.

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Το «στοίχημα» της έγκαιρης παράδοσης του sports center εντός της έκτασης του Ελληνικό «κερδίζουν» Lamda Development και ο φορέας ανάπτυξης του έργου «The Ellinikon». Σε λίγες ημέρες από σήμερα, στις 20 Ιουλίου, ανοίγει για το κοινό η πρώτη φάση του The Ellinikon Sports Park, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων της ανάπλασης του Ελληνικού, όπως πρόσφατα είχε προαναγγείλει το -.

Κόστος από 80 – 100 εκατ. ευρώ για την πρώτη φάση που ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, παράδοση των πρώτων έργων μέσα στο καλοκαίρι και επίσημα εγκαίνια το Σεπτέμβριο, εκτιμώμενη επισκεψιμότητα περί τις 300.000 έως το τέλος αυτής της χρονιάς και περί το 1 εκατομμύριο το 2027 και ένα έργο σε 287 στρέμματα που φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κέντρο αθλητισμού και ευζωίας για κατοίκους και επισκέπτες, αποτελούν κάποια χαρακτηριστικά της εν λόγω επένδυσης.

Το The Ellinikon Sports Park είναι το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού, η πρώτη φάση του οποίου παραδίδεται στο κοινό στις 20 Ιουλίου, με στόχο να επανασυνδέσει την πόλη με τον αθλητισμό, τη φύση και να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των επισκεπτών του. Κάτοικοι των όμορων δήμων με το Ελληνικό, κάτοικοι των νοτίων προαστίων ευρύτερα, καθώς και επισκέπτες από ολόκληρη την Αττική θα έχουν πλέον, στο πιο σύγχρονο Αθλητικό Πάρκο της χώρας, τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για να εντάξουν την άθληση, την αναψυχή και την επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά τους. Το Τhe Ellinikon Sports Park θα λειτουργεί από τις 20 Ιουλίου, έως τον Σεπτέμβριο καθημερινά 18:00-23:00. Από τον Σεπτέμβριο το ωράριο του πάρκου θα είναι 08.00 – 24.00, 362 ημέρες τον χρόνο (είσοδος ελεύθερη από τον Άλιμο, οδός Αεροπορίας).

Η Lamda Development εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του έτους το πάρκο θα υποδεχθεί περίπου 200.000 έως 300.000 επισκέπτες, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σε περίπου 1 εκατ. το 2027. Με την ολοκλήρωση όλων των φάσεων ανάπτυξής του, η εταιρεία προβλέπει ότι οι ετήσιες επισκέψεις θα φθάσουν τα 5 εκατ. Για την ανάπτυξη της πρώτης φάσης του Sports Park η Lamda Development αναφέρει ότι έχει διαθέσει περίπου 100 εκατ. (συμπεριλαμβάνονται και οι βασικές υποδομές, όπως οι δρόμοι κ.λ.π.). Επιπλέον 20 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί για την αναβάθμιση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων στο λεκανοπέδιο.

Όπως ανέφερε ο Chief Property and Community Management Officer (Επικεφαλής Διαχείρισης Ακινήτων και Κοινοτήτων) της εταιρείας, Δημήτρης Καραστογιάννης, κατά την παρουσίαση του αθλητικού πάρκου σε εκρπσοώπους των Media χθες, στόχος είναι να λειτουργήσει ως ένας πολυλειτουργικός χώρος που θα συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία, αναψυχή και εκδηλώσεις. Όπως είπε, αρκετές εγκαταστάσεις θα λειτουργούν σε συνεργασία με αθλητικές ομοσπονδίες και σωματεία που θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο στίβος, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει η αρμόδια ομοσπονδία. Παράλληλα, μέρος των εγκαταστάσεων θα είναι διαθέσιμο και στο ευρύ κοινό. Για παράδειγμα, τα γήπεδα μπάσκετ και τένις Free Play θα μπορούν να χρησιμοποιούνται έπειτα από ηλεκτρονική κράτηση μέσω της ειδικής εφαρμογής του πάρκου. Το πάρκο αναπτύσσεται σε έκταση 287.000 τ.μ., από τα οποία περίπου 115.000 τ.μ. είναι ανοιχτοί χώροι πρασίνου και αποτελεί τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού.

Τι έρχεται στις 20 Ιουλίου

Στην πρώτη φάση παραδίδονται ο ανοιχτός στίβος διεθνών προδιαγραφών με 1.070 θέσεις θεατών, ο στίβος ρίψεων, τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11×11 (δύο με τεχνητό χλοοτάπητα πιστοποίησης FIFA Quality Pro και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα), δύο γήπεδα μπάσκετ, δύο γήπεδα τένις, ανοιχτοί χώροι άθλησης και πρασίνου και το κτίριο των αθλητικών ξενώνων με 124 δωμάτια. Το πάρκο θα διαθέτει ακόμη πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, τέσσερις χώρους εστίασης, 1.350 θέσεις στάθμευσης, χώρους αναψυχής για παιδιά και χώρους εκδηλώσεων, ενώ προβλέπεται super app για κρατήσεις εγκαταστάσεων και parking.

Έως το τέλος του 2026 προγραμματίζεται να λειτουργήσει η ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα των 50 μέτρων, η οποία θα διαθέτει σύστημα μεταβλητού πυθμένα με αεροφράγμα, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα διαφορετικές χρήσεις. Στις αρχές του 2027 θα προστεθούν ακόμη δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5. Σύμφωνα με τη Lamda Development, ο στίβος θα διαθέτει πιστοποίηση World Athletics Type 1, ενώ τα δύο γήπεδα με τεχνητό χλοοτάπητα θα φέρουν την ανώτατη πιστοποίηση FIFA Quality Pro, την οποία διαθέτουν σήμερα ελάχιστες αθλητικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Η παράδοση της πρώτης φάσης του Sports Park στο κοινό αποτελεί ένα σημαντικό και ιδιαίτερα συμβολικό ορόσημο για την ανάπλαση του Ελληνικού. Είναι η στιγμή που το The Ellinikon ουσιαστικά ανοίγει για τον κόσμο, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να βιώσουν από κοντά τα πρώτα απτά δείγματα της νέας εμπειρίας ζωής που διαμορφώνεται στη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης. Για όλους εμάς, αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα σε ένα ταξίδι που ξεκίνησε πριν από χρόνια, με όραμα, επιμονή και βαθιά πίστη στο στόχο».

Η δεύτερη φάση το 2028

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης του The Ellinikon Sports Park, η οποία προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2028, θα επεκτείνει σημαντικά τις αθλητικές και ψυχαγωγικές υποδομές, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προορισμού για επαγγελματίες αθλητές, ερασιτέχνες και επισκέπτες.

Στον τομέα των αθλημάτων ρακέτας προβλέπεται η δημιουργία 18 γηπέδων τένις, χωμάτινων και σκληρής επιφάνειας, κλειστών και ανοιχτών, 10 γηπέδων padel και 2 γηπέδων pickleball. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει επίσης Club House και ακαδημία τένις, η οποία θα προσφέρει προγράμματα υψηλών επιδόσεων σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει ακόμη κλειστές εγκαταστάσεις μπάσκετ για προπονήσεις, αγώνες και ακαδημίες, τέσσερα γήπεδα beach volley, καθώς και ένα ολοκληρωμένο κέντρο ευεξίας με spa, θεραπείες μασάζ, yoga, συνεδρίες ενσυνειδητότητας, ηχοθεραπείας και ολιστικά προγράμματα ευεξίας. Το κέντρο θα διαθέτει επίσης υπηρεσίες υγιεινής διατροφής και χώρους συνεργασίας (co-working), διευρύνοντας τον χαρακτήρα του Sports Park πέρα από την αθλητική δραστηριότητα.

Οι εγκαταστάσεις μπάσκετ περιλαμβάνουν κλειστά γήπεδα που υποστηρίζουν προπονήσεις, αγώνες και λειτουργία ακαδημιών, ενώ θα φιλοξενούν και αθλητικές δράσεις για την τοπική κοινότητα, ενισχύοντας τον κοινωνικό ρόλο του έργου.

Για το Beach Volley δημιουργούνται 4 γήπεδα άμμου, κατάλληλα τόσο για επαγγελματική όσο και για ερασιτεχνική χρήση. Οι εγκαταστάσεις θα υποστηρίζουν προπονήσεις και τη διοργάνωση τουρνουά, ενισχύοντας τη δυναμική του αθλήματος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φιλοξενία αθλητικών αποστολών. Οι ξενώνες των 124 δωματίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 250 κλίνες, θα μπορούν να εξυπηρετούν ομάδες, ομοσπονδίες και επαγγελματίες αθλητές, με στόχο το Ελληνικό να αποτελέσει προορισμό προετοιμασίας ομάδων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Δημιουργείται ένα υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας, με spa και θεραπείες μασάζ, yoga, συνεδρίες ενσυνειδητότητας και ηχοθεραπείας, καθώς και ολιστικά προγράμματα ευεξίας. Παράλληλα, ενσωματώνονται προτάσεις υγιεινής διατροφής και χώρους συνεργατικής εργασίας (co-working), δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ισορροπίας, χαλάρωσης και καθημερινής ευεξίας

Πέρα από τον αθλητικό του χαρακτήρα, το συγκρότημα σχεδιάζεται ώστε να φιλοξενεί μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και εταιρικές διοργανώσεις. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνεται η Sports Piazza, με δυνατότητα φιλοξενίας 3.000 έως 5.000 ατόμων, το Spiral Venue, χωρητικότητας έως 10.000 ατόμων, καθώς και ο στίβος, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει εκδηλώσεις με έως 7.000 θεατές ή 1.070 καθήμενους στις μόνιμες κερκίδες. Επιλεγμένοι χώροι στάθμευσης θα μπορούν επίσης να αξιοποιούνται για ειδικές διοργανώσεις, όπως φεστιβάλ γαστρονομίας και άλλες υπαίθριες εκδηλώσεις.

Η λειτουργία του Sports Park θα βασίζεται και σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές. Εκτός από τη δυνατότητα ηλεκτρονικών κρατήσεων, θα αξιοποιούνται συστήματα διαχείρισης κτιρίων (Building Management System – BMS), έξυπνος φωτισμός και συστήματα ελέγχου πρόσβασης, με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ένας ανοιχτός και συμπεριληπτικός προορισμός

Το The Ellinikon Sports Park έχει σχεδιαστεί ως ένας προσβάσιμος και πολυλειτουργικός χώρος για όλους:

• Αθλητές υψηλών επιδόσεων και ομάδες

• Διεθνείς ομοσπονδίες και σύλλογοι

• Ερασιτέχνες αθλούμενους

• Οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας

• Κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής και του εξωτερικού.

Αθλητισμός υψηλών προδιαγραφών

Στίβος: πιστοποίηση World Athletics Type 1 Η ανώτατη διεθνής πιστοποίηση της World Athletics, που εξασφαλίζει αγωνιστικές συνθήκες παγκόσμιου επιπέδου.

Συνθετικά ποδοσφαιρικά γήπεδα: FIFA Quality Pro. Η κορυφαία πιστοποίηση της FIFA. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 5 τέτοια γήπεδα, εκ των οποίων τα 2 στο The Ellinikon Sports Park.

Ολυμπιακή Πισίνα νέας γενιάς: Διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία μεταβλητού πυθμένα με αεροφράγμα, το οποίο ενεργοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης και επιτρέπει τον επιμερισμό της πισίνας σε δύο ανεξάρτητες ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο, οι 10 κολυμβητικές διαδρομές μπορούν να διπλασιαστούν σε 20, αυξάνοντας σημαντικά τη χωρητικότητα και την εξυπηρέτηση αθλούμενων.

Εκδηλώσεις & πολυλειτουργικότητα

Το The Ellinikon Sports Park διαθέτει χώρους κατάλληλους για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και άλλων εκδηλώσεων:

• Sports Piazza, με δυνατότητα φιλοξενίας 3.000–5.000 ατόμων

• Spiral Venue, με χωρητικότητα έως 10.000 ατόμων

• Στίβος, με δυνατότητα φιλοξενίας έως 7.000 ατόμων (ή 1.070 καθιστών)

• Επιλεγμένους χώρους στάθμευσης κατάλληλους για special events, π.χ. food festivals.