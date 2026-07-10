iea:-Πρώτη-ετήσια-πτώση-για-την-παγκόσμια-ζήτηση-πετρελαίου-από-το-2020

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί για πρώτη φορά από το 2020, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε αναταράξεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

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Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να μειωθεί για πρώτη φορά από το 2020, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν προκάλεσε αναταράξεις στην παραγωγή και τις εξαγωγές στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA).

Συγκεκριμένα, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να υποχωρήσει κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως σε ετήσια βάση το 2026, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την πρώτη ετήσια μείωση από την κορύφωση της πανδημίας Covid-19 το 2020, όπως αναφέρει ο IEA στην τελευταία του έκθεση για την αγορά πετρελαίου.

Η φετινή συρρίκνωση είναι «εξαιρετικά ασύμμετρη τόσο σε επίπεδο προϊόντων όσο και σε περιφερειακό επίπεδο», καθώς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ διέκοψε τις εξαγωγές μέσω του Περσικού Κόλπου, επισημαίνει ο οργανισμός.

Η ανάκαμψη βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτουν οι αναλυτές, προειδοποιώντας ωστόσο ότι μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να περιπλέξει την κατάσταση και να επιβαρύνει περαιτέρω τις προοπτικές.

Η πρόβλεψη του IEA βασίζεται στην υπόθεση διατήρησης της εκεχειρίας και σταδιακής επαναλειτουργίας της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ — ένα σενάριο που εμφανίζεται ολοένα και πιο αβέβαιο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν αντάλλαξαν νέες επιθέσεις αυτή την εβδομάδα.

Αρκετά πλοία δέχθηκαν επιθέσεις, ενώ η κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί εκ νέου.

«Ενώ η ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου φαίνεται ότι θα επιστρέψει σε πλεόνασμα προς το τέλος του έτους, η πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ροές των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ανακάμψουν σταδιακά, επιτρέποντας στους παραγωγούς να επανεκκινήσουν τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και να επαναλάβουν τις αποστολές προϊόντων», ανέφερε ο IEA.