O υψηλός πληθωρισμός απειλεί και το ΑΕΠ – Κρίσιμοι οι επόμενοι μήνες για την ανάπτυξη

Ορατός πλέον είναι ο κίνδυνος ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος να πέσει κάτω από το 2%, ειδικά αν συνεχιστούν οι γεωπολιτικές αναταραχές και κατά συνέπεια και οι ανατιμήσεις.

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Ως πιο σημαντική απειλή για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομία αναδεικνύεται ο πληθωρισμός με τις συνεχόμενες ανατιμήσεις ειδικά σε βασικά αγαθά να ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα και την ιδιωτική κατανάλωση, που αποτελεί και τον βασικό μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Ορατός πλέον είναι ο κίνδυνος ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος να πέσει κάτω από το 2%, ειδικά αν συνεχιστούν οι γεωπολιτικές αναταραχές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πληθωρισμού αφαιρεί περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Με δεδομένο πως ο μέσος πληθωρισμός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώνεται στο 4,02%, αρκετά υψηλότερα από την ισχύουσα πρόβλεψη για 3% στο σύνολο του έτους η επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 2% που είναι ο στόχος για φέτος γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη.

Αντίθετα, φαίνεται πως η πορεία του ΑΕΠ για φέτος πλησιάζει πιο κοντά στις πιο «απαισιόδοξες» εκτιμήσεις όπως αυτές του του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΟΣΑ που προβλέπουν ανάπτυξη 1,9% ή του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκτιμούν πως η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 1,8%.

Η εικόνα του Ιουνίου

Παρά την επιβράδυνση που σημειώθηκε τον Ιούνιο, τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό Ιουνιου δείχνουν πως οι ανατιμήσεις επιμένουν ειδικά σε βασικά είδη όπως στο μοσχάρι με 15,6% στο αρνί και το κατσίκι με 16,2%, στα ψάρια με 11,1% και στα γαλακτοκομικά, τα φρούτα και τον καφέ.

Πέρα από τα τρόφιμα, μεγάλος είναι το βάρος στη στέγαση, όπου οι τιμές αυξήθηκαν συνολικά κατά 10,6%, ενώ τα ενοίκια κατέγραψαν άνοδο 7,1%. Υψηλές είναι οι ανατιμήσεις στην ενέργεια, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6%, το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, τη βενζίνη κατά 12,8% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 12%.

Κρίσιμη η συνέχεια

Όλα θα κριθούν τους επόμενους μήνες. Κρίσιμος παράγοντας είναι το τι θα γίνει με τον πόλεμο στον Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμού με τις τελευταίες εξελίξεις να μην είναι καθόλου ενθαρρυντικές. Στο εσωτερικό μένει να φανεί το αν θα λειτουργήσει η εθνική πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες από στο υπουργείο Ανάπτυξης με τη συμμετοχή της ηγεσίας του υπουργείου, εκπροσώπων της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, και της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς αποφασίστηκαν οι κατηγορίες βασικών προϊόντων (τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης) και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες μειώσεις τιμών θα έχουμε σε νωπό κρέας (μοσχάρι χοιρινό, πουλερικά), γάλα, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, βρεφικό γάλα, καφέ, αναψυκτικά, καθαριστικά και άλλα προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθώς και στα σχολικά είδη.