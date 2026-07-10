reuters:-Η-παραγωγή-βενζίνης-στη-Ρωσία-καλύπτει-το-65%-της-ζήτησης-μετά-τις-ουκρανικές-επιθέσεις

Η ρωσική παραγωγή βενζίνης μειώθηκε σε επίπεδο ισοδύναμο μόνο με περίπου το 65% της εποχιακής μέσης κατανάλωσης, μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που οδήγησαν σε διακοπές λειτουργίας μεγάλων διυλιστηρίων πετρελαίου, σύμφωνα με δύο πηγές του κλάδου και υπολογισμούς του Reuters.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων διυλιστηρίων πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.

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Καθώς τα καύσιμα έχουν εξαντληθεί και οι οδηγοί σχηματίζουν ουρές για να γεμίσουν τα οχήματά τους, οι Κοζάκοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί ως υποστήριξη της αστυνομίας, έχουν βοηθήσει στη διατήρηση της δημόσιας τάξης σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων.

Οι ζημιές έχουν προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών σε πολλά διυλιστήρια πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των NORSI και Omsk, των δύο μεγαλύτερων παραγωγών βενζίνης στη χώρα. Ένας άλλος μεγάλος παραγωγός βενζίνης, το διυλιστήριο Saratov, αναγκάστηκε επίσης να σταματήσει την παραγωγή, ανέφεραν πηγές του κλάδου.

Οι πηγές, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια, δήλωσαν ότι η παραγωγή βενζίνης είχε υπολείπεται της ποσότητας που απαιτείται αυτή την εποχή του χρόνου, όταν ο καλοκαιρινός καιρός αυξάνεται οδηγώντας τη ζήτηση, κατά 40.000 έως 45.000 μετρικούς τόνους την ημέρα, ή περίπου 35%.

Τον Ιούνιο, το ημερήσιο έλλειμμα ήταν 25%.

Η ημερήσια ζήτηση βενζίνης στη Ρωσία είναι περίπου 115.000 έως 120.000 τόνοι κατά τη διάρκεια της αιχμής της καλοκαιρινής κατανάλωσης, ανέφεραν οι πηγές.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Κυβερνητική δράση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων

Οι κυβερνητικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των ελλείψεων καυσίμων περιλαμβάνουν απαγορεύσεις στις εξαγωγές ντίζελ, βενζίνης και καυσίμου αεροσκαφών.

Η Ρωσία έχει επίσης αρχίσει να εισάγει καύσιμα. Οι προμήθειες βενζίνης και ντίζελ από τη Λευκορωσία στη Ρωσία έφτασαν σε μηνιαίο ρεκόρ τον Ιούνιο, ενώ πηγές της βιομηχανίας δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία είχε ξεκινήσει τις θαλάσσιες μεταφορές από την Ινδία.

Οι έμποροι δήλωσαν ότι έως και 6.000 τόνοι βενζίνης την ημέρα παραδίδονται από τη γειτονική Λευκορωσία στη Ρωσία. Αξιοποιούνται επίσης τα αποθέματα.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε σε τηλεοπτική συνεδρίαση της κυβέρνησης την Τετάρτη ότι η κατάσταση των καυσίμων παραμένει περίπλοκη και ότι «είναι σαφές ότι η τρέχουσα κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων προκαλεί ανησυχία στο κοινό».

Ουρές σε πρατήρια καυσίμων

Υπάρχουν μεγάλες ουρές σε ορισμένα πρατήρια καυσίμων σε ορισμένες ρωσικές περιοχές. Στο θέρετρο Ανάπα της Μαύρης Θάλασσας, οι Κοζάκοι έχουν βοηθήσει στη διατήρηση της τάξης.

Φορώντας ένα λευκό πουκάμισο και ένα μαύρο γούνινο καπέλο, ο Γιούρι Κομάροφ δήλωσε ότι προσπαθούσε να βεβαιωθεί ότι οι άνθρωποι γέμιζαν τα αυτοκίνητά τους όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.

«Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το χάος και να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί είναι διασκορπισμένοι στις αντλίες βενζίνης με κανονικό τρόπο», δήλωσε ο Κομάροφ στο Reuters.

Είπε ότι οι άνθρωποι είχαν αλλάξει τις αγοραστικές τους συνήθειες από τότε που έγινε γνωστό ότι υπήρχαν ελλείψεις, κάτι που δεν ήταν χρήσιμο.

«Βλέπετε, πριν οι άνθρωποι έρχονταν σε ένα βενζινάδικο και έπαιρναν 10 λίτρα (2,64 γαλόνια), αλλά τώρα γεμίζουν ολόκληρο το ρεζερβουάρ, για παν ενδεχόμενο. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για αυτή τη διαφημιστική εκστρατεία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το εξηγήσει κανείς», είπε.

Πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι η κατάσταση στην αγορά καυσίμων θα πρέπει να βελτιωθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου – εκτός από τυχόν νέες επιθέσεις σε διυλιστήρια πετρελαίου – καθώς τα διυλιστήρια θα ξαναρχίσουν τη λειτουργία τους και οι εισαγωγές καυσίμων θα αυξηθούν.