sk-hynix:-Ντεμπούτο-στα-170-δολάρια-για-τη-μετοχή-της-στον-nasdaq

Το πελατολόγιο της SK Hynix περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην τεχνολογία, όπως η Nvidia και η Apple.

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Στα 170 δολάρια έκανε πρεμιέρα στον Nasdaq την Παρασκευή η μετοχή της SK Hynix με ράλι 14%, καθώς οι Αμερικανοί επενδυτές άδραξαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μερίδιο στη δεύτερη πιο πολύτιμη εταιρεία της Νότιας Κορέας. Η μετοχή διαπραγματεύεται με το σύμβολο SKHYV και θα μετατραπεί σε SKHY από την Τρίτη.

H έκδοση Αμερικανικών Αποθετηρίων Μετοχών (American Depositary Receipts – ADRs), είχε τιμή 149 δολάρια, συγκεντρώνοντας 26,5 δισ. δολάρια για τα επιθετικά σχέδια επέκτασής της, τα οποία περιλαμβάνουν επενδύσεις σε νέα εργοστάσια και εξοπλισμό.

«Είναι ένα είδος ονείρου και τώρα είναι έγινε πραγματικότητα», τόνισε ο πρόεδρος της SK Hynix, Τσέι Τάι Γουόν, στο CNBC την Παρασκευή.

Ο CEO της SK Hynix υπογράμμισε ότι όταν συναντιέται με πελάτες και συνεργάτες, όλοι περιμένουν περισσότερα τσιπ. Πρόσθεσε πως ακόμη και όταν η SK Hynix ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει την παραγωγική της ικανότητα εντός πέντε ετών, οι πελάτες δήλωναν ότι χρειάζονται ακόμα παραπάνω.

«Όλοι οι πελάτες μου είπαν ότι, “Λοιπόν, αυτό δεν είναι αρκετό, φίλε, και, χρειαζόμαστε περισσότερα”», επεσήμανε.

Η SK Hynix υπολείπεται μόνο της Samsung σε κεφαλαιοποίηση αγοράς στη Σεούλ. Όπως και ο μεγαλύτερος αντίπαλός της, η εταιρεία κατασκευάζει προϊόντα μνήμης, που χρησιμοποιούνται από τηλέφωνα και υπολογιστές για την αποθήκευση βραχυπρόθεσμων δεδομένων.

Το πελατολόγιο της SK Hynix περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην τεχνολογία, όπως η Nvidia και η Apple.

Η μνήμη, για δεκαετίες, ήταν κρυμμένη σε μια γωνιά του κόσμου των ημιαγωγών, αλλά η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης την έχει μετατρέψει σε μια αγορά τεράστιας ανάπτυξης.