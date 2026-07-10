the-future-of-parenting:-Η-cybex-παρουσιάζει-τη-νέα-γενιά-platinum-wheelgoods

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Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, η CYBEX υποδέχθηκε σημαντικούς εκπροσώπους των κορυφαίων ελληνικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, δημοσιογράφους από τον χώρο του lifestyle, του parenting και του design, καθώς και εκλεκτούς καλεσμένους και γνωστά δημόσια πρόσωπα, παρουσιάζοντας επίσημα τη νέα Platinum Collection.

CYBEX Team: Δημήτρης Τσιμιτάκης, Maximilian Schmidt, Eva Kohoutova, Ευαγγελία Ευθυμίου, Μαίρη Τερμπάτση και Natasha Turner.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τη νέα φιλοσοφία της CYBEX γύρω από τη σύγχρονη γονεϊκότητα, όπου η καινοτομία, η ασφάλεια, η εργονομία και ο διαχρονικός σχεδιασμός συνυπάρχουν αρμονικά.

CYBEX gift bags για τους καλεσμένους

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η ομάδα της CYBEX ανέδειξε τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της συλλογής, παρουσιάζοντας τις ανανεωμένες εκδόσεις των εμβληματικών PRIAM, e-PRIAM, MIOS και COŸA, καθώς και το ολοκαίνουργιο Fold Lux Carry Cot. Το νέο carry cot κέντρισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων χάρη στον καινοτόμο μηχανισμό αναδίπλωσής του, ο οποίος επιτρέπει τη μείωση του όγκου του στο μισό χωρίς να αποσυνδέεται από το πλαίσιο του καροτσιού.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα ανανεωμένα PRIAΜ, MIOS και COŸA, καθώς και το ολοκαίνουργιο Fold Lux Carry Cot, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, εντυπωσιάζοντας με τον πρωτοποριακό μηχανισμό αναδίπλωσης, την premium αισθητική και την πρακτικότητά του.

Η νέα σειρά Platinum αποτελεί μια εκλεπτυσμένη εξέλιξη των πιο εμβληματικών δημιουργιών της CYBEX, επαναπροσδιορίζοντας τη σύγχρονη μετακίνηση μέσα από έναν ιδανικό συνδυασμό προηγμένης λειτουργικότητας, κορυφαίας ποιότητας και διαχρονικού design. Εμπνευσμένη από τη σχεδιαστική φιλοσοφία των Ray και Charles Eames, η συλλογή αναδεικνύει την πεποίθηση ότι η πραγματική καινοτομία βρίσκεται στις λεπτομέρειες που βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των οικογενειών.

Η συλλογή προσφέρει νέες δυνατότητες εξατομίκευσης μέσα από σύγχρονες χρωματικές επιλογές και premium υλικά, επιτρέποντας σε κάθε οικογένεια να δημιουργήσει ένα προσωπικό στιλ που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την αισθητική της.

«Η Platinum Collection δεν αποτελεί απλώς μια ανανέωση της σειράς μας. Αντικατοπτρίζει τη συνεχή επένδυση της CYBEX στην καινοτομία και το design, δημιουργώντας προϊόντα που συνοδεύουν τις οικογένειες σε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς τους, προσφέροντας μια εμπειρία μετακίνησης που είναι ταυτόχρονα λειτουργική, ασφαλής και αισθητικά ξεχωριστή». Eva Kohoutova General Manager SEE

Με το τέλος της παρουσίασης, οι προσκεκλημένοι παρέλαβαν ένα προσεγμένο νεσεσέρ, το οποίο περιλάμβανε προϊόντα περιποίησης της Filorga. Συγκεκριμένα, το HYALU-FILLER Serum, έναν εντατικό αντιγηραντικό ορό καθώς και τη OPTIM-EYES Mask, μια δροσιστική αντιγηραντική μάσκα ματιών.

Γιώργος Τσούλης

Η παρουσίαση της νέας σειράς Platinum επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δέσμευση της CYBEX να δημιουργεί προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή αισθητική, καινοτόμο τεχνολογία και αδιαπραγμάτευτη ασφάλεια, προσφέροντας στους σύγχρονους γονείς λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής χωρίς συμβιβασμούς.