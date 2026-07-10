Volkswagen: Τα συνδικάτα μπλόκαραν το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Μπλούμε – Στον «αέρα» έως και 100.000 θέσεις εργασίας

Σε αδιέξοδο οδηγείται, τουλάχιστον προς το παρόν, το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπλόκαραν τις προτάσεις της διοίκησης κατά τη συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το εποπτικό συμβούλιο καταψήφισε το σχέδιο με ψήφους 12 έναντι 7, έπειτα από την αντίθεση των συνδικάτων, προκαλώντας νέο πλήγμα στις προσπάθειες του διευθύνοντος συμβούλου Όλιβερ Μπλούμε να προβεί σε μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας.

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Η Volkswagen βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονες πιέσεις από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, το κόστος των αμερικανικών δασμών που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και τα διαχρονικά προβλήματα ανταγωνιστικότητας των εργοστασίων της στη Γερμανία.

Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων αναφέρουν ότι το σχέδιο του Μπλούμε προέβλεπε την κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας σε επίπεδο ομίλου, ενώ τέσσερα εργοστάσια στη Γερμανία φέρονταν να βρίσκονται υπό απειλή κλεισίματος.

Ωστόσο, στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Volkswagen μετά τη συνεδρίαση δεν έγινε καμία αναφορά ούτε σε απολύσεις ούτε σε ενδεχόμενες παύσεις λειτουργίας μονάδων παραγωγής.

Αντίθετα, η εταιρεία περιορίστηκε στην επανάληψη ήδη γνωστών στόχων για μείωση της πολυπλοκότητας του ομίλου και εξορθολογισμό της παραγωγής.

Λιγότερα μοντέλα, μικρότερη παραγωγή

Το σχέδιο που παρουσίασε η διοίκηση προβλέπει:

μείωση της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας από 10 εκατ. σε 9 εκατ. οχήματα ετησίως,

σταδιακή περικοπή έως και του 50% των μοντέλων που διαθέτει ο όμιλος,

απλούστευση της γκάμας των μαρκών, από τη Volkswagen και τη Skoda έως την Porsche και τη Lamborghini.

Οι συγκεκριμένες κινήσεις, σύμφωνα με τη διοίκηση, δεν απαιτούν έγκριση από το εποπτικό συμβούλιο.

Επιφυλάξεις από τους αναλυτές

Οι αναλυτές εμφανίστηκαν επιφυλακτικοί ως προς το αποτέλεσμα της συνεδρίασης.

Η Jefferies σημείωσε ότι δεν προκύπτει καμία ένδειξη πως επετεύχθη συμφωνία για τις κρίσιμες μεταρρυθμίσεις, ενώ η Bernstein χαρακτήρισε το σχέδιο «γεμάτο φιλοδοξίες αλλά με ελάχιστες συγκεκριμένες λεπτομέρειες».

Παρά τις εξελίξεις, η μετοχή της Volkswagen κινούνταν ανοδικά κατά περίπου 0,8% στις πρωινές συναλλαγές.

Ζητούν εξηγήσεις οι εργαζόμενοι

Το συμβούλιο εργαζομένων της Volkswagen έχει ζητήσει από τη διοίκηση να παρουσιάσει αναλυτικές διευκρινίσεις για τα σχέδια περικοπής του κόστους.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Κάτω Σαξονίας, Όλαφ Λις, δήλωσε ότι η τοπική κυβέρνηση συνεργάζεται με τη διοίκηση ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

«Όλοι αντιλαμβάνονται πλήρως ότι η Volkswagen και συνολικά η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυσκολίες λήψης αποφάσεων στη Volkswagen, όπου οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας διαθέτουν ισχυρή παρουσία στο εποπτικό συμβούλιο και μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη στρατηγική του ομίλου.