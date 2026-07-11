Βουδιστές μοναχοί σε ρόλο... προξενητή στη Νότια Κορέα: Καλούν νέους να γίνουν ζευγάρια μέσα σε 30 ώρες και να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα

Μελέτες δείχνουν ότι οι νέοι βγαίνουν και φλερτάρουν λιγότερο από ό,τι στο παρελθόν.

Οι λόγοι που αναφέρονται είναι πολλοί: το υψηλό κόστος στέγασης, η ανεπαρκής οικονομική στήριξη για την ανατροφή παιδιών, η προτεραιότητα που δίνουν πολλές γυναίκες στην καριέρα τους, αλλά και το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι νέοι απλώς δεν γνωρίζουν πιθανούς συντρόφους.

Το 2023 ο δείκτης γονιμότητας έπεσε στο ιστορικά χαμηλό 0,72 παιδί ανά γυναίκα, πολύ κάτω από το 2,1 που απαιτείται για τη διατήρηση του πληθυσμού.

Όπως και σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες, οι γεννήσεις στη Νότια Κορέα έχουν μειωθεί δραματικά.

«Αυτή τη φορά, όμως, η απειλή δεν έρχεται από το εξωτερικό. Οι χαμηλές γεννήσεις αποτελούν εθνική κρίση. Έπρεπε να κάνουμε κάτι», τονίζει.

«Οι βουδιστές ήταν πάντα οι πρώτοι που αναλάμβαναν δράση όταν η χώρα μας αντιμετώπιζε δυσκολίες», λέει ο διοργανωτής Γιου Τσολ-τζου, υπενθυμίζοντας ότι τον 16ο αιώνα ο ναός Ντονγκουάσα χρησιμοποιήθηκε ως βάση μοναχών που πολεμούσαν τους Ιάπωνες εισβολείς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεχείς δραστηριότητες και πολλές αμήχανες στιγμές, με στόχο να «σπάσει ο πάγος» και να γεννηθεί ο έρωτας, σύμφωνα με το BBC.

Δεν πρόκειται για την πρεμιέρα ενός νέου ριάλιτι γνωριμιών, αλλά για μια πραγματική κατασκήνωση γνωριμιών διάρκειας 30 ωρών , που πραγματοποιείται στον βουδιστικό ναό Ντονγκουάσα (Donghwasa) του 8ου αιώνα, στους καταπράσινους πρόποδες του όρους Παλγκόνγκσαν στη Νότια Κορέα.

Οι συμμετέχοντες γελούν αμήχανα, ανταλλάσσοντας κλεφτές ματιές με τους πιθανούς συντρόφους τους.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Ένας βουδιστής μοναχός, ντυμένος με τα χαρακτηριστικά πορτοκαλί ράσα, στέκεται απέναντι από μια σειρά νέων ανδρών και γυναικών και τους λέει ότι βρίσκονται εκεί με μια αποστολή: να σώσουν τη χώρα τους, βρίσκοντας έναν σύντροφο και αποκτώντας κάποια μέρα παιδιά.

Οι γνωριμίες με τη βοήθεια του κράτους

Η κυβέρνηση έχει ήδη θεσπίσει μεγαλύτερες γονικές άδειες, οικονομικά επιδόματα για κάθε νεογέννητο και επιδοτούμενη κατοικία για νεόνυμφους.

Παράλληλα, τοπικές αρχές και κοινωνικοί φορείς οργανώνουν εκδηλώσεις γνωριμιών με κρατική υποστήριξη, όπως αυτή στον ναό Ντονγκουάσα.

Η Κιμ Α-κιούνγκ, 28 ετών, γνωστή με το βουδιστικό όνομα Σουνχιετζι, είναι από τις πρώτες που φτάνουν.

Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν ύστερα από ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, που περιλάμβανε ερωτηματολόγια και βίντεο-παρουσιάσεις, ώστε να διαπιστωθεί πόσο σοβαρά βλέπουν τον γάμο και την απόκτηση παιδιών.

Περισσότεροι από 1.580 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση, ενώ η συμμετοχή ήταν ανοιχτή ανεξαρτήτως θρησκείας.

Η Σουνχιετζι εξηγεί ότι μετά τη μετακόμισή της εκτός Σεούλ για εργασία δεν είχε σχεδόν καμία ευκαιρία να γνωρίσει άνδρες.

«Η καθημερινότητά μου είναι μόνο δουλειά και σπίτι. Δεν έχω χόμπι, ενώ στο γραφείο όλοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία», λέει.

Γιατί δυσκολεύονται οι νέοι να γνωριστούν

Στη Νότια Κορέα οι περισσότεροι γνωρίζουν τον σύντροφό τους στο σχολείο, στη δουλειά ή μέσω των λεγόμενων sogaeting, δηλαδή των τυφλών ραντεβού που οργανώνουν φίλοι και συγγενείς.

Οι εφαρμογές γνωριμιών δεν γνώρισαν ποτέ μεγάλη επιτυχία, ενώ ακόμη και το Tinder, το 2015, προσπάθησε να προσελκύσει περισσότερους χρήστες παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εφαρμογή για εύρεση φίλων.

Ο 30χρονος Κβον Σεουνγκ-ο, γνωστός ως Enyo, λέει ότι ποτέ δεν του άρεσε η ιδέα να γνωρίζει αγνώστους μέσω διαδικτύου.

Οι φίλοι του τού είχαν κανονίσει περίπου δέκα τυφλά ραντεβού, αλλά κανένα δεν οδήγησε κάπου. Επιπλέον, στο εργοστάσιο γαλακτοκομικών όπου εργάζεται, το 97% των συναδέλφων του είναι άνδρες.

Τριαντάφυλλα, ραντεβού και… σόου ταλέντων

Οι άνδρες υποδέχονται τις γυναίκες μεταφέροντας τις αποσκευές τους στα δωμάτια.

Κατά την πρώτη γνωριμία, ο Enyo μοιράζει γαλλικά γλυκά που έφτιαξε ο ίδιος, εντυπωσιάζοντας όλους.

Η Σουνχιετζι περνά το πρώτο της ραντεβού με τον Μίνχο, έναν 32χρονο δημόσιο υπάλληλο, με τον οποίο κάνει περίπατο γύρω από τον ναό.

Αργότερα, οι άνδρες καλούνται να προσφέρουν ένα πλαστικό τριαντάφυλλο στη γυναίκα που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Ο Μίνχο επιλέγει τη Ρούμπι, μια 28χρονη σχεδιάστρια.

Η πιο αμήχανη στιγμή της ημέρας έρχεται στο σόου ταλέντων.

Ο Μίνχο χορεύει το τραγούδι My House των 2PM, η Σουνχιετζι παρουσιάζει χορογραφία σε σύγχρονη ποπ επιτυχία, ο Enyo τραγουδά μια μπαλάντα, ενώ η Ρούμπι εντυπωσιάζει μιλώντας ισπανικά.

Στο τέλος της ημέρας…

Ακολουθούν ακόμη ένας γύρος «γρήγορων ραντεβού», δείπνο και μια ομιλία ανώτερου μοναχού, ο οποίος υπενθυμίζει στους συμμετέχοντες το «καθήκον» τους να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας οργανώνει παρόμοιες δράσεις ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ από το 2006 έχει δαπανήσει περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές ενίσχυσης των γεννήσεων.

Παρότι οι γεννήσεις συνέχισαν να μειώνονται για χρόνια, από το 2024 καταγράφεται μικρή ανάκαμψη. Φέτος ο δείκτης γονιμότητας αναμένεται να φτάσει το 1 παιδί ανά γυναίκα, από 0,8 το 2025.

Οι ειδικοί δεν μπορούν να πουν με βεβαιότητα αν αυτό οφείλεται στις κυβερνητικές πολιτικές ή σε αλλαγή της στάσης των νέων απέναντι στον γάμο.

Στο τέλος της διήμερης κατασκήνωσης σχηματίστηκαν οκτώ ζευγάρια, ανάμεσά τους και δύο μεταξύ εργαζομένων της διοργάνωσης και συμμετεχόντων.

Ο Enyo δεν βρήκε σύντροφο, αλλά δηλώνει πως θα συμμετείχε ξανά αν του δοθεί η ευκαιρία.

Η Σουνχιετζι, αν και δεν έφυγε με σχέση, λέει ότι κέρδισε κάτι εξίσου σημαντικό: νέους φίλους.

Και αυτό, τελικά, ήταν το κοινό συμπέρασμα των περισσότερων συμμετεχόντων.

Μπορεί να μην έφυγαν όλοι από τον ναό με έναν σύντροφο, σχεδόν όμως όλοι έφυγαν με κάτι που δεν είχαν πριν: νέες φιλίες και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.