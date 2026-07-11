Γ.-Δημητριάδης-εφ’-όλης-της-ύλης:-Τι-είπε-για-Μητσοτάκη,-Ανδρουλάκη,-Τσίπρα,-Μαρινάκη,-υποκλοπές-στη-μαραθώνια-συνέντευξή-του

Για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, μίλησε στον Θανάση Λάλα, εξηγώντας γιατί ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί επέλεξε να σπάσει τώρα τη σιωπή του, ενώ σχολίασε πρόσωπα και γεγονότα της πολιτικής επικαιρότητας.

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Αναφερόμενος στην αποχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι η ανάληψη της πολιτικής ευθύνης αποτελεί μέρος της δουλειάς όσων κατέχουν κυβερνητικές θέσεις και εξήγησε σε μία φράση πότε έπρεπε να ενοχλεί κανείς τον πρωθυπουργό, όταν κατέχει αυτή την ευαίσθητη θέση: «Η δουλειά του σωστού αντ’ αυτού είναι να ξέρει πότε πρέπει να πάει να ενοχλήσει τον πρωθυπουργό και όλα τα άλλα να τα τελειώνει. Ο Καζαντζάκης έλεγε να αγαπάς την ευθύνη. Όταν φτάνεις στο Μαξίμου ποτέ δεν υπάρχει εύκολη λύση σε ό,τι σου θέτουνε. Λοιπόν, η δουλειά σου εκείνη την ώρα είναι να προσπαθήσεις ο πρωθυπουργός όσο πιο πολύ καθαρό μυαλό γίνεται. Αν τον βομβαρδίζεις όλη τη μέρα με πάρα πολλές λεπτομέρειες, δεν πετυχαίνεις στο σκοπό»

«Υπήρξε θέμα υποκλοπών σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, πουθενά δεν έπεσε η κυβέρνηση»

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι δεν πρόκειται να προσθέσει τίποτα περισσότερο από όσα έχει ήδη πει.

«Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να τα αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ εννοώ ποτέ.»

Υποστήριξε ότι αντίστοιχα ζητήματα με λογισμικά όπως Predator και Pegasus εμφανίστηκαν σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς, όπως είπε, να προκληθεί αντίστοιχη πολιτική αναταραχή.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι γύρω από την υπόθεση ασκήθηκε πίεση από συγκεκριμένα μιντιακά συστήματα, ενώ εκτίμησε πως πολιτικά το θέμα έχει ήδη κριθεί στις εκλογές του 2023.

Σχολιάζοντας την αντιπολίτευση, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «έκανε σπέκουλα μόνο με τις υποκλοπές» και «είδαμε πού κατέληξε», ενώ είπε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιμένοντας στο ίδιο θέμα, «φλερτάρει με το κάτω από 10%», υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται πλέον για διαφορετικά προβλήματα.

«Έχω ανάγκη να μιλήσω. Δεν έχω μιλήσει ποτέ. Και υπάρχει λόγος που δεν έχω μιλήσει ποτέ. Όταν υπηρετείς την κυβέρνηση από τη δικιά μου τη θέση, η δουλειά σου δεν είναι να μιλάς. Η δουλειά σου είναι να πράττεις. Αυτός που μιλάει είναι ο πρωθυπουργός, ο εκπρόσωπος Τύπου, ο υπουργός Επικρατείας που έχει την ευθύνη του χαρτοφυλακίου του, και οι υπουργοί κατά τα πορτοφόλια τους. Η δουλειά η δικιά μου ήταν αυτό που λένε στα αγγλικά «back office». Εάν πας να μιλήσεις πέραν του ότι δεν είναι δουλειά σου, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Δεν θες 2-3 ώρες προετοιμασία για μια συνέντευξη; Δεν θες άλλες 2-3 ώρες για να κάνεις τη συνέντευξη; Δεν θες και 2-3 ώρες μετά να σπινάρεις τη συνέντευξη;»

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Σήμερα ιδιωτεύω. Τότε θεωρούσα και εκτιμούσα ότι δεν θα έκανα την υπόλοιπη δουλειά σωστά. Επίσης, όλοι έχουμε τη ματαιοδοξία μας. Άλλωστε, στο Devil’s Advocate λέει ο Διάβολος στον γιο του ότι «Vanity is my favourite sin», η ματαιοδοξία είναι το αγαπημένο μου αμάρτημα. Όλοι θέλουμε να πούμε την ιστορία μας, όλοι θέλουμε να κάνουμε πράγματα. Την ώρα που κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν γίνεται. Πρέπει να μη μιλάς. Γιατί ό,τι λες εσύ, είσαι η φωνή του πρωθυπουργού».

«Ο Ανδρουλάκης έχει εμμονή μαζί μου, θέλει να με βάλει φυλακή»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η άποψή του ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έχει μία εμμονή μαζί του, που μπορεί να είναι επί προσωπικού, μπορεί και όχι: «Εμένα ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Έχει μια εμμονή μαζί μου. Η οποία εν μέρει μπορεί να είναι υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τ’ άλλα είναι και μια προσωπική εμμονή», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν πολύ καλός Πρωθυπουργός»

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης φανέρωσε στη συνέντευξή του τις άριστες σχέσεις που έχει με τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά:

«Ο Αντώνης Σαμαράς με έχει τιμήσει με τη φιλία του. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ και θα το τιμάω όσο ζω. Ήταν πολύ καλός Πρωθυπουργός. Αν ο Σαμαράς δεν βοηθούσε τον Μητσοτάκη στις εσωκομματικές, δεν θα κερδίζαμε. Εγώ αυτό το αναγνωρίζω και το αναγνωρίζω και δημόσια».

Η σύγκρουση με Μαρινάκη – «Δεν μπορούμε να είμαστε ισαποστάκηδες»

Εκτενή αναφορά έκανε και στο επεισόδιο που είχε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο T-Center. Όπως περιέγραψε, το περιστατικό συνέβη μπροστά στη σύζυγό του, γεγονός που, όπως είπε, δεν μπορεί να συγχωρήσει.

«Εγώ πλησίασα γιατί μου ζήτησε εκείνος, με χαμόγελο, να μου πει κάτι. Και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έχουμε τέτοια επίπεδα απύθμενου κρετινισμού να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά. Δεν έχει σημασία τι μου είπε στο αφτί. Ήταν υβριστής, έβρισε οικογένειες κτλ.Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω, δεν έχει και σημασία. Εγώ θεωρώ ότι η κίνηση να προκληθώ, ήταν βλακώδης. Προκλήθηκα 100-0 και το είδε όλη η Ελλάδα. Το χαστούκι δημόσια μπροστά στη γυναίκα μου και σε 20.00 κόσμο στο ΟΑΚΑ; Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω και το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Ούτε εμένα ούτε κανέναν άλλον πολίτη. Άρα εδώ είναι η απόλυτη άσκηση αξιοπρέπειας».

Αναφέρθηκε μάλιστα στα γεγονότα στα επίσημα του T-Center.

«Με το κακό δεν συνομιλείς, το ξεριζώνεις. Όταν μπαίνει ένας διαρρήκτης σπίτι σου, πρώτα θα αμυνθείς και μετά θα σκεφτείς τις συνέπειες του νόμου. Εγώ λοιπόν εκείνη την ώρα υπερασπιζόμουν τη σωματική μου ακεραιότητα. Οι δικοί του και όχι οι δικοί μου σωματοφύλακες πετούσαν αντικείμενα και έφτυναν. Άρα μιλάμε για κάτι οργανωμένο, δεν το περίμενα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να σκύψω το κεφάλι. Δεν μπορούμε να είμαστε ισαποστάκηδες. Έχω φύγει από το 2022, δεν συμμετέχω στα κοινά σήμερα. Όταν με χτυπάς από το 2022 για 4 χρόνια, παραβιάζεις την αρχή της αναλογικότητας».

Μάλιστα απέδωσε το περιστατικό στο ρόλο που είχε στην κυβέρνηση. «Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια “όχι”. Εμένα μου ζήτησε κπ πράγματα, κπ που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά δεν γινόντουσαν», υπογράμμισε.

Τόνισε μάλιστα ότι η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να ικανοποιεί όλα τα αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου.

«Δεν υπήρχε καμία προνομιακή μεταχείριση σε κανέναν. Και άμα μιλήσετε με τους περισσότερους εκείνης της εποχής, θα σας πούνε ότι ήμουν εντάξει πάντα και ότι είχα μπέσα και πως ό,τι έλεγα αυτό ήταν. Αλλά θέλω να πω κάτι πιο σημαντικό. Τα όχι που ειπώθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του πρωθυπουργού. Τι βαράς το σαμάρι ή το γαϊδούρι; Να το καταλάβουμε λίγο. Να σας μιλήσω έντιμα, εισηγήθηκα να πει ο πρωθυπουργός όχι. Αλλά αν ο πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο, δεν θα πρέπει να το υπηρετήσω; Συνεπώς δεν κατάλαβα πού είναι το πρόβλημα; Αλίμονο αν η πολιτική εξουσία κάνει όλα τα κέφια στο επιχειρείν».

«Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν πας απροετοίμαστος»

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πως το σημαντικότερο μάθημα που πήρε από τη συνεργασία τους ήταν η απόλυτη προετοιμασία.

Όπως ανέφερε, «στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας απροετοίμαστος», χαρακτηρίζοντάς τον τελειομανή και εξαιρετικά καλά προετοιμασμένο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι του δίδαξε την αξία της σκληρής δουλειάς και της επαγγελματικής συνέπειας, σημειώνοντας ότι το ταλέντο μπορεί να είναι έμφυτο, αλλά η προσπάθεια αποτελεί προσωπική επιλογή.

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«Κακός πρωθυπουργός ο Τσίπρας»

Ο κ. Δημητριάδης χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα συνολικά «κακό πρωθυπουργό», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν θεωρεί πως όλα όσα έκανε ήταν αρνητικά.

Ως θετικό παράδειγμα ανέφερε τη ρύθμιση των 100 δόσεων, εκτιμώντας ότι αποτέλεσε σωστή πολιτική επιλογή.

Τόνισε, ωστόσο, ότι εκείνο που τον ενοχλεί περισσότερο είναι «ο αμοραλισμός του», ενώ ξεκαθάρισε πως δεν τον θεωρεί προδότη, χαρακτηρίζοντας τη λέξη αυτή υπερβολικά βαριά.

Αναφερόμενος στη σημερινή παρουσία του πρώην πρωθυπουργού, σημείωσε ότι βλέπει έναν πολιτικό που επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα ύστερα από αρκετά χρόνια εκτός πρώτης γραμμής και εκτίμησε ότι πολλοί υποτιμούν τη στρατηγική που ακολουθεί.

«Εμένα ο Τσίπρας με ενοχλεί ως προς τον αμοραλισμό του. Δεν τον αισθάνομαι ότι είναι πατριώτης, αυτό όμως είναι μια προσωπική εκτίμηση. Όχι ότι είναι προδότης, η λέξη προδοσία είναι πολύ βαριά. Προδότης είναι ο Εφιάλτης κατά τον μύθο. Δεν υπάρχει προδοσία, αυτά από μένα δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Εντάξει; Και θέλει και προσοχή, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, οι λέξεις να μετράνε. Επ’ ουδενί δεν λέω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός κατά μέσο όρο, αλλά κοιτάζω το νέο προϊόν Τσίπρας. Γιατί ο Τσίπρας έκατσε 3-4 χρόνια πάγκο, προφανώς σκέφτηκε, διάβασε, μίλησε με ανθρώπους, και παρουσιάζει τώρα κάτι καινούριο. Ή τέλος πάντων, πάει να μας πει ότι είναι κάτι καινούριο. Νομίζω τον υποτιμάνε. Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο που έχει κάνει μια στρατηγική η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη».

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Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική στην επιλογή του να αποκλείσει εκ των προτέρων κάθε ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι σε ένα πιθανό μετεκλογικό σκηνικό το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη φυσική συστημική επιλογή για μια κυβέρνηση συνεργασίας.

Όπως είπε, η εκ των προτέρων άρνηση συμμετοχής σε μια τέτοια προοπτική δεν ανταποκρίνεται, κατά την άποψή του, στις πραγματικές πολιτικές συνθήκες.

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«Το αίμα δεν έχει πολιτικό χρώμα – Ανθρώπινη τραγωδία η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα»

Για τις πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, θύμισε πως είχε εισηγηθεί όταν ήταν στο Μαξίμου, οι επιθέσεις με γκαζάκια να χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές ενέργειες: «Στη Θεσσαλονίκη είχαμε μια δολοφονία, μια ανθρώπινη τραγωδία. Το αίμα δεν έχει πολιτικό χρώμα. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Όσο ήμουν στο Μαξίμου, είχα εισηγηθεί είτε να το κάνουμε ιδιώνυμο, είτε να χαρακτηριστεί το γκαζάκι ως τρομοκρατική ενέργεια. Με μια απλή τροπολογία σε μια διάταξη, θα λυθεί το θέμα σε πολύ μεγάλο βαθμό».

«Τι θα έκανα αν ήμουν πρωθυπουργός»

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«Δηλώνω κεντροδεξιός, αλλά σε κάποια οικονομικά θέματα είμαι σοσιαλιστής. O covid με έκανε σοσιαλιστή στην οικονομία, θέλω το κράτος να παρέμβει σε δέκα πράγματα, πως να το κάνουμε. Αφήστε δεξιά, αφήστε αριστερά. Το λέει σε ένα βιβλίο του Λι Κουαν Γιού, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, ο διαχρονικός. Λέει: «Είμαι πραγματιστής». Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός θα κοιτούσα να λύσω το πρόβλημα. Αν το πρόβλημα χρειάζεται σοσιαλιστική λύση, χρειάζεται κεντροδεξιά λύση, χρειάζεται φιλελεύθερη, δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί να λυθεί το πρόβλημα. Και να λυθεί και λίγο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, μην είναι μόνο για τους δικούς μας κύκλους. Άρα, σε όλα αυτά, εμένα οι ιδεολογίες δεν με ενδιαφέρουν».

- sofokleous10.gr

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