Δημοσιονομική-πειθαρχεία-και-επενδύσεις-στο-επίκεντρο-πάνελ-του-economist

Το πάνελ της ελληνικής κυβέρνησης με διεθνείς θεσμούς στο 30ο Συνέδριο του Economist, συντόνισε και φέτος ο δημοσιογράφος του -, Γιάννης Παπαγεωργίου.

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Το πάνελ της ελληνικής κυβέρνησης με διεθνείς θεσμούς στο 30ο Συνέδριο του Economist, συντόνισε και φέτος ο δημοσιογράφος του -, Γιάννης Παπαγεωργίου.

Με συμμετέχοντες τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Μιχάλη Αργυρού, Επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα του ΔΝΤ, Joong Shik Kang, τον συντονιστή της ομάδας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα, Robert Blotevogel και την Θεώνη Αλαμπάση, Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του ΥΠΕΘΟΟ, το πάνελ εστίασε στη σχέση της δημοσιονομικής σταθερότητας από τη μία και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των επενδύσεων από την άλλη.

Μιχάλης Αργυρού: Ανάγκη να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας

Την ανάγκη να προστατεύσουμε τα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και να κάνουμε τα επόμενα βήματα για την αύξηση της παραγωγικότητας, υπογράμμισε ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, ο οποίος χαρακτήρισε ως φράση – κλειδί την αναβάθμιση των θεσμών και την υλοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων. «Με τη αναβάθμιση των θεσμών έχεις μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Επιπλέον της διατήρησης των κεκτημένων, πρέπει να κεφαλαιοποίησει αυτήν την ανάπτυξη με αναβάθμιση των θεσμών. Για μένα η συνταγματική αναθεώρηση είναι πολύ σημαντική», τόνισε, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη σημασία στη βελτίωση του περιβάλλοντος, στην ευελιξία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στην ευελιξία της οικονομίας γενικότερα. Παράλληλα, ο κ. Αργυρού χαιρέτισε τη σημαντική αύξηση στο μερίδιο της μεταποίησης, τη δυναμική ανάπτυξη του ενεργειακού κλάδου, την αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τη μεσοπρόθεσμο πρόοδο κ.ά. Τέλος, δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι το πλάνο του Ταμείου Ανάπτυξης εκτελείται όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί.

Joong Shik Kang: Μισογεμάτο το ποτήρι των μεταρρυθμίσεων

Το ποτήρι είναι μισογεμάτο όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, σχολίασε ο επικεφαλής της αποστολής για την Ελλάδα του ΔΝΤ Joong Shik Kang, ο οποίος αφού εκθείασε τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών, έσπευσε να κάνει ορισμένες παρατηρήσεις. Όπως εξήγησε, παρά την αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο ρυθμός αποταμιεύσεων στα νοικοκυριά συγκαταλέγεται στους χαμηλότερους όλης της Ευρωζώνη, ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει μεγάλο, αν και έχει υπάρξει σημαντική βελτίωση. Στο ίδιο μήκος κύματος, σχολίασε ότι οι επενδύσεις διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την Ε.Ε.. «Ανεβαίνουν αλλά κινούνται με αργό ρυθμό», πρόσθεσε.

Κατά τον ίδιο, η άρση των παραπάνω ανισορροπιών διέρχεται από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο, επικαλέστηκε ως παράδειγμα το κτηματολόγιο, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία από το επόμενο έτος. Ενδεικτική ήταν και η περίπτωση της φοροδιαφυγής. Οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως υπενθύμισε, ήταν αποτελεσματικές. «Μοχλεύοντας τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργήθηκε από τις μεταρρυθμίσεις, επετράπη στην κυβέρνηση να μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές κι άρα να αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση», τόνισε.

Robert Blotevogel: Ταχεία η μείωση του ελληνικού ελλείμματος και του χρέους

«Αυτή είναι η περίοδος που ο “ήλιος” λάμπει πιο ζεστά στην Ελλάδα», ανέφερε ο συντονιστής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) για την Ελλάδα Robert Blotevogel, εξηγώντας ότι η ανάπτυξη έχει έναν ρυθμό διπλάσιο σε σχέση με την Eυρωζώνη και ότι η μείωση του ελλείμματος και του χρέους είναι ταχεία. Όμως, έσπευσε να θέσει ένα επιπλέον ερώτημα: Τι θα απαιτούνταν για να έχει η Ελλάδα ανάπτυξη 4% και όχι 2%; Σ’ αυτό το πλαίσιο, επέλεξε να αναφερθεί στη σύνθεση των ελληνικών επιχειρήσεων. «Έχουμε επιχειρήσεις που είναι σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, που εξάγουν και που είναι κερδοφόρες. Υπάρχουν και πολλές άλλες σε διαφορετικούς τομείς, που είναι μικρές με λίγους εργαζόμενους, που δεν είναι τόσο παραγωγικές, που δεν έχουν τους πόρους για οικονομίες κλίμακας, που δεν επενδύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αναρωτήθηκε «τι θα χρειαζόταν για να έχουμε νέες εταιρείες που να αναλαμβάνουν κινδύνους, να επενδύουν στις τεχνολογίες και να επικεντρώνονται στην αναβάθμιση των οικονομιών κλίμακας». Η δημοσιονομική πολιτική μπορεί να δώσει κίνητρα σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, έσπευσε να απαντήσει, καλώντας τους ιθύνοντες να δοκιμάσουν ιδέες που δεν είχαν δοκιμαστεί στο παρελθόν και που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα.

Θεώνη Αλαμπάση: Ανάγκη για μια υγιή χρηματοδότηση της οικονομίας

Στην ανάγκη για μια υγιή χρηματοδότηση της οικονομίας εστίασε η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεώνη Αλαμπάση, εξηγώντας ότι αυτό βασίζεται σε δύο σκέλη. Αφενός στην πιστωτική επέκταση, αφετέρου στην ικανότητα των επιχειρήσεων να αποπληρώνουν το χρέος τους. Για το πρώτο, επεσήμανε ότι το 2025 δόθηκαν δάνεια 35 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις. Όμως, τα χρήματα εκταμιεύτηκαν κυρίως σε εταιρείες μεγαλύτερης κλίμακας. Το πρόβλημα, επεσήμανε, είναι ότι δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόσβαση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Αυτό σημαίνει, εξήγησε, ότι τράπεζες και ΜμΕ θα πρέπει να έρθουν πιο κοντά. Οι τράπεζες να εξετάζουν όλα τα business plan, καθώς «υπάρχουν πολύ καλές ιδίες», ενώ οι ΜμΕ οφείλουν να πηγαίνουν στις τράπεζες προετοιμασμένες και με μια έτοιμη πρόταση, είπε. Όσον αφορά το δεύτερη, δηλαδή την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους, υπογράμμισε την κληρονομιά των «κόκκινων δανείων», εξηγώντας ότι τα τελευταία χρόνια 200.000 επιχειρήσεις έχουν ουσιαστικά σταματήσει να λειτουργούν. Πρόκειται για εταιρείες – ζόμπι, σχολίασε, στις οποίες απέδωσε τα μεγάλα νούμερα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια