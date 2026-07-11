Ελπίδα-για-τη-Δημοκρατία:-«Ενεργός-γήρανση-δεν-σημαίνει-εργασία-μέχρι-το-τέλος-της-ζωής»

Με αφορμή τα δύο εργατικά δυστυχήματα, το ένα σε οικοδομή του Κεραμικού, όπου έχασε τη ζωή του ένας 66χρονος και το άλλο στην Πάτρα όπου σκοτώθηκε ένας 70χρονος, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία έκανε μία ανάρτηση, όπου κατακρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του, όπου είπε πως πολλοί οι συνταξιούχοι εργάζονται όχι τα χρήματα, αλλά για να αισθάνονται ενεργοί στην κοινωνία:

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Τις προηγούμενες ημέρες, πέθαναν δουλεύοντας σε οικοδομές, δύο ηλικιωμένοι που θα έπρεπε να ξεκουράζονται, απολαμβάνοντας μια αξιοπρεπή σύνταξη.

Ενεργός γήρανση δεν σημαίνει εργασία μέχρι το τέλος της ζωής.

Σημαίνει συμμετοχή, ποιότητα ζωής, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ευκαιρίες να απολαμβάνουν όσα δικαιούνται μετά από δεκαετίες προσφοράς.

Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αξίζουν το αυτονόητο: να μπορούν να ζουν και όχι απλώς να επιβιώνουν, έχοντας τον χρόνο, την αξιοπρέπεια και τις δυνατότητες να χαρούν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής

- sofokleous10.gr

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