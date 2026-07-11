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    Saturday, July 11
    Εφάπαξ-–-επιδόματα:-Όλες-οι-πληρωμές-της-ερχόμενης-εβδομάδας
    Εφάπαξ – επιδόματα: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας

    Εφάπαξ – επιδόματα: Όλες οι πληρωμές της ερχόμενης εβδομάδας

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Συνολικά 53.256.332 ευρώ θα καταβληθούν σε 51.818 δικαιούχους την ερχόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

    Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

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    • από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και
    • στις 14 Ιουλίου, θα καταβληθούν 256.332,01 ευρώ σε 168 δικαιούχους για παροχές του ΟΑΕΕ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

    • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
    • 3.000.000 ευρώ σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
    • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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